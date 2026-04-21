Három EU-tag aknát helyezett az izraeli kereskedelem alá, Berlinnek kellett hatástalanítania
Írország, Spanyolország és Szlovénia felszólította az Európai Uniót, hogy fontolja meg az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztését. A tagállamok külügyminiszterei erről levelet küldtek az EU vezetésének – írja a Ukrinform Helen McEntee ír külügyminiszterre hivatkozva.
„Álláspontunk teljesen világos: nekünk, mint az Európai Uniónak, fenn kell tartanunk alapvető értékeinket, és azokat egyértelműen meg kell követelnünk azoktól az országoktól, amelyekkel együttműködünk, és megállapodásaink vannak velük” – mondta McEntee az uniós külügyminiszterek keddi találkozója előtt.
Felszólított az alapvető értékek védelmére és annak biztosítására, hogy egy másik országgal kötött megállapodás tartalmazza az adott ország kötelezettségeinek teljesítését is.
A felszólítás kiváltója az volt, hogy Izraelben elfogadtak egy halálbüntetést bevezető törvényt, amely diplomaták szerint a palesztinok ellen irányul.
Az izraeli Kneszet március végén arról fogadott el törvényt, hogy halállal büntethetik azokat a ciszjordániai lakosokat, akiket katonai bíróságok ítéltek el halálos következményekkel járó terrorcselekmények miatt.
„Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért követeljük az Izraellel kötött megállapodás, de legalább a kereskedelmi részének a felfüggesztését. És biztosítjuk, hogy ez ne csak a mai, tanácsban folytatott megbeszélés tárgya legyen, hanem hogy a tanács következő ülésén egyértelmű döntések szülessenek” – hangsúlyozta az ír diplomácia vezetője.
A miniszter példátlannak nevezte az erőszak eszkalálódását Ciszjordániában, és elfogadhatatlannak nevezte a Gázai övezetnek nyújtott humanitárius segélyek csökkentését. Mint mondta, Izrael egyértelműen megsérti az emberi jogokat azzal, hogy intézkedéseket hoz a civilek és a palesztinok ellen.
McEntee szerint annak sokkal nagyobb hatása van, ha az Európai Unió egységesen cselekszik, így fel fogja kérni minden kollégáját, hogy támogassa a teljes megállapodás vagy a kereskedelmi komponensének a felfüggesztésére irányuló javaslatot.
Németország reagált az Izraellel való együttműködés megszakítására irányuló felszólításra
Spanyolország és Írország az EU külügyminisztereinek luxembourgi találkozóján napirendre tűzte a megállapodás felfüggesztésének ügyét. Johann Wadephul német külügyminiszter azonban helytelennek nevezte a javaslatot, ő inkább párbeszédet kezdeményezne Izraellel a kérdésről.
„Ezt kritikus, ugyanakkor konstruktív párbeszéd keretében kell megtenni Izraellel. Mi ezt képviseljük” – mondta.
A gázai háború polgári áldozatai miatt az EU tavaly már felvetett számos lehetséges büntetőintézkedést Izraellel szemben, köztük a kereskedelmi kapcsolatok csökkentését vagy kormánytagok szankcionálását. Azonban eddig egyik sem kapott elegendő támogatást a tagállamoktól ahhoz, hogy végrehajtsák.
Az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2000 óta van hatályban. Meghatározza a politikai párbeszéd és a gazdasági együttműködés határait, beleértve egy szabadkereskedelmi övezet működését is. A teljes felfüggesztéséhez az unió mind a 27 tagállamának egyhangú támogatása szükséges, és ezt szinte bizonyosan megvétóznák Izrael szövetségesei.
A szorosabb kereskedelmi kapcsolatokról szóló rész végrehajtásának felfüggesztése ugyanakkor kisebb merítés. Az Asharq Al-Awsat értesülései szerint még ehhez sincs elegendő támogatás, különösen azt követően, hogy Libanonban tűzszünet született.
