Három EU-tag aknát helyezett az izraeli kereskedelem alá, Berlinnek kellett hatástalanítania

Az Európai Unió több tagállama felfüggesztené az EU–Izrael-egyezményt, de minimum nem kereskednének velük. Az országoknál azután pattant el a húr, hogy Izrael a halálbüntetést is felvette a palesztinokra kiszabható ítéletek közé.
Németh Anita
2026.04.21, 14:33
Frissítve: 2026.04.21, 14:56

Írország, Spanyolország és Szlovénia felszólította az Európai Uniót, hogy fontolja meg az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztését. A tagállamok külügyminiszterei erről levelet küldtek az EU vezetésének – írja a Ukrinform Helen McEntee ír külügyminiszterre hivatkozva.

Az EU több tagállama szankcionálná Izraelt / Fotó: nitpicker / Shutterstock

„Álláspontunk teljesen világos: nekünk, mint az Európai Uniónak, fenn kell tartanunk alapvető értékeinket, és azokat egyértelműen meg kell követelnünk azoktól az országoktól, amelyekkel együttműködünk, és megállapodásaink vannak velük” – mondta McEntee az uniós külügyminiszterek keddi találkozója előtt.

Felszólított az alapvető értékek védelmére és annak biztosítására, hogy egy másik országgal kötött megállapodás tartalmazza az adott ország kötelezettségeinek teljesítését is.

A felszólítás kiváltója az volt, hogy Izraelben elfogadtak egy halálbüntetést bevezető törvényt, amely diplomaták szerint a palesztinok ellen irányul.

Az izraeli Kneszet március végén arról fogadott el törvényt, hogy halállal büntethetik azokat a ciszjordániai lakosokat, akiket katonai bíróságok ítéltek el halálos következményekkel járó terrorcselekmények miatt.

„Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért követeljük az Izraellel kötött megállapodás, de legalább a kereskedelmi részének a felfüggesztését. És biztosítjuk, hogy ez ne csak a mai, tanácsban folytatott megbeszélés tárgya legyen, hanem hogy a tanács következő ülésén egyértelmű döntések szülessenek” – hangsúlyozta az ír diplomácia vezetője.

A miniszter példátlannak nevezte az erőszak eszkalálódását Ciszjordániában, és elfogadhatatlannak nevezte a Gázai övezetnek nyújtott humanitárius segélyek csökkentését. Mint mondta, Izrael egyértelműen megsérti az emberi jogokat azzal, hogy intézkedéseket hoz a civilek és a palesztinok ellen.

McEntee szerint annak sokkal nagyobb hatása van, ha az Európai Unió egységesen cselekszik, így fel fogja kérni minden kollégáját, hogy támogassa a teljes megállapodás vagy a kereskedelmi komponensének a felfüggesztésére irányuló javaslatot.

Németország reagált az Izraellel való együttműködés megszakítására irányuló felszólításra

Spanyolország és Írország az EU külügyminisztereinek luxembourgi találkozóján napirendre tűzte a megállapodás felfüggesztésének ügyét. Johann Wadephul német külügyminiszter azonban helytelennek nevezte a javaslatot, ő inkább párbeszédet kezdeményezne Izraellel a kérdésről.

„Ezt kritikus, ugyanakkor konstruktív párbeszéd keretében kell megtenni Izraellel. Mi ezt képviseljük” – mondta.

A gázai háború polgári áldozatai miatt az EU tavaly már felvetett számos lehetséges büntetőintézkedést Izraellel szemben, köztük a kereskedelmi kapcsolatok csökkentését vagy kormánytagok szankcionálását. Azonban eddig egyik sem kapott elegendő támogatást a tagállamoktól ahhoz, hogy végrehajtsák. 

Az EU és Izrael közötti társulási megállapodás 2000 óta van hatályban. Meghatározza a politikai párbeszéd és a gazdasági együttműködés határait, beleértve egy szabadkereskedelmi övezet működését is. A teljes felfüggesztéséhez az unió mind a 27 tagállamának egyhangú támogatása szükséges, és ezt szinte bizonyosan megvétóznák Izrael szövetségesei.

A szorosabb kereskedelmi kapcsolatokról szóló rész végrehajtásának felfüggesztése ugyanakkor kisebb merítés. Az Asharq Al-Awsat értesülései szerint még ehhez sincs elegendő támogatás, különösen azt követően, hogy Libanonban tűzszünet született.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
