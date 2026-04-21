Három EU-tag aknát helyezett az izraeli kereskedelem alá, Berlinnek kellett hatástalanítania

Írország, Spanyolország és Szlovénia felszólította az Európai Uniót, hogy fontolja meg az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztését. A tagállamok külügyminiszterei erről levelet küldtek az EU vezetésének – írja a Ukrinform Helen McEntee ír külügyminiszterre hivatkozva.

„Álláspontunk teljesen világos: nekünk, mint az Európai Uniónak, fenn kell tartanunk alapvető értékeinket, és azokat egyértelműen meg kell követelnünk azoktól az országoktól, amelyekkel együttműködünk, és megállapodásaink vannak velük” – mondta McEntee az uniós külügyminiszterek keddi találkozója előtt.

Felszólított az alapvető értékek védelmére és annak biztosítására, hogy egy másik országgal kötött megállapodás tartalmazza az adott ország kötelezettségeinek teljesítését is.

A felszólítás kiváltója az volt, hogy Izraelben elfogadtak egy halálbüntetést bevezető törvényt, amely diplomaták szerint a palesztinok ellen irányul.

Az izraeli Kneszet március végén arról fogadott el törvényt, hogy halállal büntethetik azokat a ciszjordániai lakosokat, akiket katonai bíróságok ítéltek el halálos következményekkel járó terrorcselekmények miatt.

„Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért követeljük az Izraellel kötött megállapodás, de legalább a kereskedelmi részének a felfüggesztését. És biztosítjuk, hogy ez ne csak a mai, tanácsban folytatott megbeszélés tárgya legyen, hanem hogy a tanács következő ülésén egyértelmű döntések szülessenek” – hangsúlyozta az ír diplomácia vezetője.

A miniszter példátlannak nevezte az erőszak eszkalálódását Ciszjordániában, és elfogadhatatlannak nevezte a Gázai övezetnek nyújtott humanitárius segélyek csökkentését. Mint mondta, Izrael egyértelműen megsérti az emberi jogokat azzal, hogy intézkedéseket hoz a civilek és a palesztinok ellen.

McEntee szerint annak sokkal nagyobb hatása van, ha az Európai Unió egységesen cselekszik, így fel fogja kérni minden kollégáját, hogy támogassa a teljes megállapodás vagy a kereskedelmi komponensének a felfüggesztésére irányuló javaslatot.

Németország reagált az Izraellel való együttműködés megszakítására irányuló felszólításra

Spanyolország és Írország az EU külügyminisztereinek luxembourgi találkozóján napirendre tűzte a megállapodás felfüggesztésének ügyét. Johann Wadephul német külügyminiszter azonban helytelennek nevezte a javaslatot, ő inkább párbeszédet kezdeményezne Izraellel a kérdésről.