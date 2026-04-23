Lehet, hogy most dől el a világ sorsa: Teherán felett légvédelmi rendszerek léptek működésbe, teljes a pánik – ugrik az olajár

Teherán több pontján is aktiválták a légvédelmi rendszereket, de az okok továbbra is ismeretlenek. Szemtanúk szerint támadás történt, miközben egy amerikai szakértő szerint csak egy hadgyakorlat áll a háttérben.

Több forrás is megerősítette, hogy működésbe léptek a légvédelmi rendszerek Teheránban / Fotó: NurPhoto via AFP

Szokatlan és egyelőre megmagyarázatlan esemény történt Irán fővárosában: több jelentés szerint Teherán különböző pontjain aktiválták a légvédelmi rendszereket. Az iráni Nour News és a Mehr News Agency számolt be elsőként arról, hogy

a rakétaelhárító egységek működésbe léptek, de sem az okokat, sem konkrét incidenseket nem részleteztek.

A helyszíni beszámolók azonban ennél többet sejtetnek. Az Al Jazeera tudósítója, Ali Hashem személyesen is megerősítette a történteket. Elmondása szerint saját szemével látta, ahogy a légvédelmi rendszerek aktiválódtak Teherán több pontján. Ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre nem lehet tudni, mi váltotta ki a reakciót.

A bizonytalanság kulcskérdése, hogy valódi fenyegetésről volt-e szó. Hashem szerint nem zárható ki, hogy ellenséges drónokat észleltek, de az is elképzelhető, hogy pusztán elővigyázatosságból kapcsolták be a rendszereket. Az ilyen lépések a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben nem számítanak példátlannak, különösen egy olyan régióban, ahol a katonai készültség gyakran magas szinten van.

Légvédelmi hadgyakorlat az éjszaka közepén?

A találgatásokat tovább erősítette Mark Kimmitt, az Egyesült Államok volt tábornoka, aki szintén az Al Jazeerának nyilatkozott. Kimmitt szerint könnyen lehet, hogy az egész esemény nem több, mint egy katonai gyakorlat. Úgy fogalmazott: „nagyon is elképzelhető”, hogy az iráni hadsereg rutinszerű kiképzési műveletet hajtott végre.

A volt tábornok egy másik fontos részletre is felhívta a figyelmet: izraeli források tagadták, hogy bármilyen aktív katonai művelet zajlana a térségben. Ez azért lényeges, mert egy valódi támadás esetén az érintett felek reakciói általában gyorsabban és egyértelműbben jelennek meg a nyilvánosságban.

Kimmitt ugyanakkor egy harmadik lehetőséget sem zárt ki:

szerinte akár az Egyesült Államok részéről végrehajtott akció is állhat a háttérben, különösen ha a térségben érvényben lévő tűzszünet törékenynek bizonyul.

Ezt azonban ő maga is csak feltételezésként említette, hangsúlyozva, hogy jelenleg nincs elegendő információ a biztos következtetések levonásához.