Megkökkentő interjút adott Donald Trump a BBC-nek – „Bármit mondok vagy teszek, nagyon jól működik”

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nem volt szüksége szövetségesekre az iráni háborúban, hogy legyőzze az országot. Az amerikai elnök úgy látja, a kemény fellépés működik: Teherán már „kétségbeesetten” próbál megállapodást kötni Washingtonnal.

Trump azt állítja, az USA egyedül is elbánt Irán katonai erejével, s a NATO nélkül is képes lesz lezárni a háborút. / Fotó: AFP

Trump: csalódtam a NATO-ban

Az amerikai elnök a BBC-nek adott interjújában az iráni háborúról beszélve egyértelműen kijelentette: az Egyesült Államoknak nem volt szüksége szövetségesekre a katonai fellépéshez. Szavai szerint Washington önállóan is képes volt végrehajtani az akciókat, és jelentős károkat okozott Irán katonai erejében.

Nem volt rájuk szükségem, egyáltalán nem

– mondta Trump, utalva olyan NATO-szövetségesekre, mint az Egyesült Királyság. Hozzátette ugyanakkor, hogy figyelte, mely országok hajlandók támogatást nyújtani, és ezt inkább egyfajta tesztként értelmezte, nem valódi katonai szükségletként.

Az elnök kifejezetten bírálta a brit álláspontot az iráni konfliktus kapcsán. Trump jelezte, hogy „nem elégedett” azzal a támogatással, amelyet London nyújtott, miközben Keir Starmer brit miniszterelnök következetesen azt hangsúlyozta: az Egyesült Királyság nem kíván belekeveredni egy szélesebb háborúba.

Trump az iráni reakciót is értékelte, mivel szerinte Irán hamarosan kész lesz a békére, és az általa alkalmazott stratégia működik.

A másik fél kétségbeesetten próbál megállapodást kötni. Úgyhogy bármit mondok vagy teszek, úgy tűnik, nagyon jól működik

– jelentette ki az elnök. Trump arra is utalt, hogy korábbi kemény kijelentései – például amikor arra figyelmeztetett, hogy „egy egész civilizáció halhat meg egyetlen éjszaka alatt”, ha Irán nem egyezik bele egy megállapodásba – tudatos nyomásgyakorlás részei voltak. Ezek a megnyilvánulások nemzetközi kritikát váltottak ki, többek között vallási és diplomáciai szereplők részéről.

Az amerikai elnök ugyanakkor leszögezte: ez a kemény fellépés elérte a célját. Értelmezése szerint minél erősebb a nyomás, annál gyorsabban jut el a másik fél a tárgyalási hajlandóságig.

A háttérben azonban továbbra is komoly stratégiai különbségek vannak a nyugati szövetségesek között.

Míg Washington az erőteljes fellépést hangsúlyozza, addig több európai ország inkább a konfliktus eszkalációjának elkerülésére törekszik.

A mostani nyilatkozatok alapján Trump világossá tette: nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is saját pályáján mozog. A kérdés az, hogy az általa sikeresnek nevezett stratégia valóban gyors megállapodáshoz vezet-e, vagy további feszültséget generál a térségben.