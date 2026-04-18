Különös fordulat: Magyar Péter új választást akar, nem fogadja el a Fidesz győzelmét – rárontott a frissen megválasztott országgyűlési képviselőre

Ágh Péter nyilvánvalóan csalással szerzett mandátumot – erről közölt néhány perccel ezelőtt videós üzenetet Magyar Péter.

A politikus kirohanásának előzménye, hogy Ágh Péter 100 százalékos feldolgozottság mellett Vas vármegye 02. számú egyéni választókerületét megnyerte. A küzdelem szoros volt, a Fidesz–KDNP jelöltje 248 szavazattal győzte le tiszás ellenfelét, Strompová Viktóriát.

Magyar Péter azonban ezt nem akarja elfogadni, mert itt indult egy Magyar Péter nevű, független jelölt is, aki 909 voksot gyűjtött.

A Tisza miniszterelnök-jelöltje szerint mindennek van határa, szerinte a fideszes képviselő nyilvánvaló csalással szerzett mandátumot. „Így a mi szemünkben és a vasmegyei emberek szemében ő nem országgyűlési képviselő” – közölte.

Szerinte a 909 szavazatot gyűjtő Magyar Péter fideszes volt és ezért ez így nem egy tiszta politikai verseny volt, hanem a választók szándékos átverése. Feltehetően a névazonosságot sérelmezi, de arra nem tért ki, pontosan mit ért csalás alatt.

Mindenesetre szerinte ezzel „Ágh Péter morálisan és politikailag is teljesen megsemmisült, és ennek a következő négy év minden napján hangot is fognak adni”. Itt nem egyértelmű, hogy a Tisza Pártra vagy a Tisza-kormányra gondolt, utóbbi bevonása ebbe a kérdésbe némiképp túlzó lenne.

Magyar Péter olyannyira nem fogadja el a választás eredményét, hogy végezetül felszólította Ágh Pétert, hogy

ne vegye fel a mandátumát, és legyen a választókerületben új választás.

Ami végképp különös, hogy Strompová Viktóriát ezzel párhuzamosan országgyűlési képviselőnek nevezte és arra kérte, hogy a nap minden órájában, a hét minden napján viselkedjen úgy, mintha ő lenne a Vas vármegyei 2-es választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselője.

Az ügy ezzel biztosan nem ért a végére és jól mutatja a Tisza Párt és Magyar Péter politikai felfogását. A jelenlegi állás szerint a Tisza Párt 141 mandátumot szerzett, a Fidesz–KDNP 52-t, a Mi Hazánk pedig 6-ot az Országgyűlésben.