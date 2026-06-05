Szőnyeg szélére állítják a Molt: a kormány felülvizsgálja a Mohu 35 éves hulladékkoncesszióját

Pénteken kormányszóvivői tájékoztatót tartott a magyar kormány. Az eseményen Köböl Anita, Nagy Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőkön kívül részt vett Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter is, aki a hozzátartozó szakpolitikák területén jelentette be, hogy milyen intézkedéseket tesz a közeljövőben.

A kormány szerint kérdések merültek fel a Mohu rendszerének működéséről / Fotó: MOHU

A témák között szerepel a hulladékgazdálkodási koncesszió kérdése, amit egy olyan 35 évre szóló szerződés szabályoz, amely a Mol csoporthoz tartozó Mohu Zrt. hatáskörébe utalta a rendszer működtetését. A tájékoztatás alapján

a Tisza-kormány szerint ugyanakkor több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért részletes jelentést kértek a rendszer működéséről.

A vizsgálat határideje szeptember 1.

Megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig minisztériumközi munkacsoport alakul, amely új szabályozási kereteket dolgoz ki annak érdekében, hogy a jövőben szakmai és jogszabályi alapon szülessenek ilyen határozatok.

A kormányszóvivői tájékoztatót, amelyen Vitézy Dávid beszámolt a tárcáját érint szakpolitikai kérdésekről, a Világgazdaság élőben tudósította.

Már a 35 évre kötött koncesszió második évében akkora veszteségeket hoz össze a Mohu, hogy szakítás lehet a vége

Úgy szenvedett el a múlt évben 47,8 milliárd forintos negatív adózott eredményt a Mohu Zrt., hogy közben közelebb jutott két fő vállalása, kötelezettsége teljesítéséhez:

tovább csökkent a hazai lerakókba került hulladék mennyisége,

és nőtt az anyagában újrahasznosított hulladék aránya.

Az uniós elvárás szerint 2035-re a lerakást 10 százalékra kell leszorítani, az újrahasznosítást 65 százalékra növelni, a különbözetként jelentkező 25 százalék pedig az energetikai célú hasznosítás lenne – magyarázta lapunk péntek reggeli cikkében.

A múlt évben 44,4, illetve 37,4 százaléknál jártunk, vagyis a kedvező fejlődés dacára, de a Mohu éves jelentését látva elég nehezen érhetők el a 2035-ös mutatószámok. A 2040-es határidő most hihetőbbnek tűnik.