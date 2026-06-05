Szőnyeg szélére állítják a Molt: a kormány felülvizsgálja a Mohu 35 éves hulladékkoncesszióját
Pénteken kormányszóvivői tájékoztatót tartott a magyar kormány. Az eseményen Köböl Anita, Nagy Éva és Szondi Vanda kormányszóvivőkön kívül részt vett Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter is, aki a hozzátartozó szakpolitikák területén jelentette be, hogy milyen intézkedéseket tesz a közeljövőben.
A témák között szerepel a hulladékgazdálkodási koncesszió kérdése, amit egy olyan 35 évre szóló szerződés szabályoz, amely a Mol csoporthoz tartozó Mohu Zrt. hatáskörébe utalta a rendszer működtetését. A tájékoztatás alapján
a Tisza-kormány szerint ugyanakkor több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért részletes jelentést kértek a rendszer működéséről.
A vizsgálat határideje szeptember 1.
Megszűnik az a szabályozás, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig minisztériumközi munkacsoport alakul, amely új szabályozási kereteket dolgoz ki annak érdekében, hogy a jövőben szakmai és jogszabályi alapon szülessenek ilyen határozatok.
A kormányszóvivői tájékoztatót, amelyen Vitézy Dávid beszámolt a tárcáját érint szakpolitikai kérdésekről, a Világgazdaság élőben tudósította.
Már a 35 évre kötött koncesszió második évében akkora veszteségeket hoz össze a Mohu, hogy szakítás lehet a vége
Úgy szenvedett el a múlt évben 47,8 milliárd forintos negatív adózott eredményt a Mohu Zrt., hogy közben közelebb jutott két fő vállalása, kötelezettsége teljesítéséhez:
- tovább csökkent a hazai lerakókba került hulladék mennyisége,
- és nőtt az anyagában újrahasznosított hulladék aránya.
Az uniós elvárás szerint 2035-re a lerakást 10 százalékra kell leszorítani, az újrahasznosítást 65 százalékra növelni, a különbözetként jelentkező 25 százalék pedig az energetikai célú hasznosítás lenne – magyarázta lapunk péntek reggeli cikkében.
A múlt évben 44,4, illetve 37,4 százaléknál jártunk, vagyis a kedvező fejlődés dacára, de a Mohu éves jelentését látva elég nehezen érhetők el a 2035-ös mutatószámok. A 2040-es határidő most hihetőbbnek tűnik.
A társaság az elmúlt három évben 22, 32,3 illetve 27,2 milliárd forintot költött fejlesztési célú beruházásokra. Ám mivel kész, új országos hulladékgazdálkodási rendszerről van szó, a kiadások várható csökkenéséről továbbra sem beszélhetünk, a beruházási és működési kiadások a jövőben is magas szinten maradnak.
A közszolgáltatáson a Mohu tavaly 69,5 milliárdot bukott.
A közszolgáltatás bevételi oldalán 100,3 milliárd forint állt. Ez ugyan hárommilliárddal nagyobb volt a 2024-esnél, de nem ellensúlyozhatta a költségeket. Azokat ugyanis piaci körülmények és külső szolgáltatók által diktált feltételek mellett fizeti a Mohu, míg a bevételei a rezsicsökkentés szabályai szerint, vagyis 2012 óta változatlan tarifával érkeznek. Vagyis 14 éve változatlanok a rezsicsökkentés sokat hangoztatott eredményeként. A mostaninál már akkor érdemben magasabbak lennének, ha csak az inflációt követnék. Eközben a vállalkozás és a közintézmények esetében különösen nem észrevehető tétel a vegyes hulladékok díja.
Kérdés, végül miben sikerül a társaságnak és a hulladékgazdálkodásért felelős minisztériumnak megállapodnia. A 35 év hosszú idő. Nincs kőbe vésve, hogy a koncessziós szerződésből hátra lévő 32 évet kéz a kézben kellene eltölteni a Mohunak és a magyar államnak.
Mohus forrásunk ugyanakkor leszögezte, hogy a társaság összességében fejlődő és ígéretes tevékenységnek látja a hazai koncessziós hulladékgazdálkodást.
A tulajdonos Mol Nyrt. stratégiájának kiemelt eleme a hazai körforgásos gazdálkodás kiépítése, és a vállalatcsoport értékláncának ezen irányú bővítése, amely összhangban áll az ország gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi céljaival egyaránt.