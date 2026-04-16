Kiderült, mire készül a Karmelitával Magyar Péter – megnevezte, hol fog dolgozni

„A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben” – jelentette ki csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter, az országgyűlési választásokon kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter nem költözik be a Karmelita kolostor épületébe / Fotó: Mateusz Wlodarczyk / AFP

Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnök várhatóan napokon belül felkéri a kormányalakításra.

A Karmelita kolostor, korábbi nevén a Várszínház épületegyüttese 2014-ben kormányhatározat alapján került a Miniszterelnökség vagyonkezelésébe került, majd a nagyszabású átépítést követően ide költözött a Miniszterelnökség központi hivatala, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda is. 2019. január elsejétől a teljes kabinetiroda valamint a kormányfői iroda is a felújított, átépített és kibővített épületbe került.

Magyar Péter most szakít ezzel, és a Parlament közelében végzi majd a napi munkát. Arra nem tért ki, hogy mi lesz az 1725 és 1736 között épült barokk stílusú épület további sorsa.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra – szólította fel Magyar Péter az államfőt hétfőn Budapesten, nemzetközi sajtótájékoztatóján.

A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. Azonban az Európai Unió már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg, ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.