Annyira felpörgött az izraeli fegyvergyártás, hogy háború közben is exportrekordokat halmoz

Az izraeli fegyverexport tavaly zsinórban ötödször döntött új csúcsot, főként az európai és az ázsiai–csendes-óceáni régióból érkező erős kereslet hatására, ráadásul a nemzetközi eladások növekedése üteme 2021 óta tavaly volt a legnagyobb: 30 százalékos növekedés után elérte a 19,2 milliárd dollárt – közölte kedden az ország hadügyminisztériuma.

Az izraeli fegyvergyártók egyik büszkesége, az Arrow 3 légvédelmi rendszer, már német kezekben / Fotó: AFP

A Bloomberg összefoglalója felidézi, hogy az elmúlt öt évben Izrael megduplázta fegyverexportját, miután az európai országok egyre többet vásároltak. Ezeket a beszerzéseket a kontinens újrafegyverkezése és Donald Trump amerikai elnök követelései más NATO-országok nagyobb szerepvállalására egyaránt hajtották.

Az izraeli fegyvergyártók képesek egyszerre ellátni az ország hadseregét és a külföldi vevőket

Az export annak ellenére ugrott meg, hogy Izraelnek magának is szüksége van a fegyverekre a gázai, libanoni és iráni háborúk vívásához, így a termelést csúcsra kellett járatni. Noha Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök háborús politikáját egyre többen kritizálják a Hamász október 7-i támadása óta, az izraeli fegyverek legnagyobb piaca Európa maradt, ahová az eladások 36 százaléka irányult. Az ázsiai–csendes-óceáni régió szerezte meg a második helyet 32 százalékos részesedéssel.

Németország egyre mélyíti katonai együttműködését a zsidó állammal, több nagy üzlet is született a két ország között.

A Volkswagen és az izraeli fegyvergyártó Rafael Advanced Defence Systems például egyre közelebb kerül egy együttműködéshez, melynek keretében a két cég közösen gyártana részeket a Vaskupolához Németországban.

De tavaly az Israel Aerospace Industries is kibővítette az Arrow 3 légvédelmi rendszerről szóló szerződését Németországgal, amely így már 6,5 milliárd dollárt ér. Az izraeli kormány szeretné is tőzsdére vinni a Rafaelt és az IAI-t, hogy még többet profitáljon a cégek sikeréből, miközben egy másik izraeli fegyvergyártó, az Elbit Systems árfolyama tavaly duplázott New Yorkban.