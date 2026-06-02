Deviza
EUR/HUF355,24 -0,18% USD/HUF305,62 -0,09% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,84 -0,2% RON/HUF67,56 -0,4% CZK/HUF14,68 +0,12% EUR/HUF355,24 -0,18% USD/HUF305,62 -0,09% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,84 -0,2% RON/HUF67,56 -0,4% CZK/HUF14,68 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36% BUX135 997,44 +1,64% MTELEKOM2 748 +3,08% MOL3 966 +1,23% OTP41 890 +2,37% RICHTER12 560 0% OPUS364 +3,85% ANY7 930 -0,63% AUTOWALLIS146 -1,35% WABERERS4 640 +0,43% BUMIX9 275,41 +0,22% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 890,45 +1,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Arrow 3
Elbit Systems
Izrael
fegyverkezés

Annyira felpörgött az izraeli fegyvergyártás, hogy háború közben is exportrekordokat halmoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hiába nagyok az izraeli hadsereg igényei, az ország hadiipara bőven tud exportra is termelni. Több izraeli fegyvergyártó tőzsdére léphet a közeljövőben.
K. B. G.
2026.06.02, 17:15

Az izraeli fegyverexport tavaly zsinórban ötödször döntött új csúcsot, főként az európai és az ázsiai–csendes-óceáni régióból érkező erős kereslet hatására, ráadásul a nemzetközi eladások növekedése üteme 2021 óta tavaly volt a legnagyobb: 30 százalékos növekedés után elérte a 19,2 milliárd dollárt – közölte kedden az ország hadügyminisztériuma.

Az izraeli fegyvergyártók egyik büszkesége, az Arrow 3 légvédelmi rendszer, már német kezekben / Fotó: AFP

A Bloomberg összefoglalója felidézi, hogy az elmúlt öt évben Izrael megduplázta fegyverexportját, miután az európai országok egyre többet vásároltak. Ezeket a beszerzéseket a kontinens újrafegyverkezése és Donald Trump amerikai elnök követelései más NATO-országok nagyobb szerepvállalására egyaránt hajtották.

Az izraeli fegyvergyártók képesek egyszerre ellátni az ország hadseregét és a külföldi vevőket

Az export annak ellenére ugrott meg, hogy Izraelnek magának is szüksége van a fegyverekre a gázai, libanoni és iráni háborúk vívásához, így a termelést csúcsra kellett járatni. Noha Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök háborús politikáját egyre többen kritizálják a Hamász október 7-i támadása óta, az izraeli fegyverek legnagyobb piaca Európa maradt, ahová az eladások 36 százaléka irányult. Az ázsiai–csendes-óceáni régió szerezte meg a második helyet 32 százalékos részesedéssel.

Németország egyre mélyíti katonai együttműködését a zsidó állammal, több nagy üzlet is született a két ország között. 

A Volkswagen és az izraeli fegyvergyártó Rafael Advanced Defence Systems például egyre közelebb kerül egy együttműködéshez, melynek keretében a két cég közösen gyártana részeket a Vaskupolához Németországban.

De tavaly az Israel Aerospace Industries is kibővítette az Arrow 3 légvédelmi rendszerről szóló szerződését Németországgal, amely így már 6,5 milliárd dollárt ér. Az izraeli kormány szeretné is tőzsdére vinni a Rafaelt és az IAI-t, hogy még többet profitáljon a cégek sikeréből, miközben egy másik izraeli fegyvergyártó, az Elbit Systems árfolyama tavaly duplázott New Yorkban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu