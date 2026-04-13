Választás 2026
országgyűlési választás 2026
Magyar Péter

Magyar Péter közölte terveit: ezek lesznek az első intézkedései

Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a parlamenti alakuló ülés mielőbbi összehívását sürgette a választást követően a Tisza. Magyar Péter azt várja, hogy az államfő ne várjon a törvényi határidőig, hanem akár már május elején tegye lehetővé a kormányalakítás megkezdését, miközben az új vezetés az uniós források megszerzését és a gazdasági stabilizációt tartja kulcsfontosságúnak, a jegybankkal való együttműködés fenntartása mellett.
VG
2026.04.13, 15:35
Frissítve: 2026.04.13, 16:48

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra – szólította fel Magyar Péter az államfőt hétfőn Budapesten, nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter Tisza Párt választás
Magyar Péter kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni, fogalmazott / Fotó: Illyés Tibor / MTI

A választáson győztes Tisza Párt elnöke azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá.

Felszólította a köztársasági elnököt, hogy mint a legtöbb szavazatot kapott párt listavezetőjét hívja meg őt, és mielőbb kérje fel kormányalakításra. „Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak, Magyarország mindenfajta szempontból bajban van” – jelentette ki.

Magyar Péter bejelentette az első intézkedéseiket

A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. Ezzel kapcsolatban a Világgazdaság megírta, hogy sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg,

ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.

A sajtótájékoztatón arról is kérdezték, hogy miért nem szerepelt azoknak a vezetőknek a listáján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akiket lemondásra szólított fel a győzelmi beszédében.

A jegybankelnök azért maradt ki a felsorolásból, mert szerinte egy nehéz gazdasági helyzetben lévő országban kell lennie együttműködésnek a monetáris és a fiskális politikában. Magyar Péter kiemelte: ha nem akadályozza a jegybank a magyar kormány költségvetési politikáját, akkor tudnak együttműködni.

Változik a kormányzati struktúra

Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek – jelentette ki a választáson győztes Tisza Párt elnöke. 

Magyar Péter közölte: 

  • lesz külön egészségügyi miniszter, 
  • oktatási miniszter, 
  • környezetvédelmi miniszter és 
  • vidékfejlesztési miniszter is.
  • „Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz”, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és 
  • együtt lesz a kül- és a belgazdaság.
  • Lesz egy külön miniszterelnökség, 
  • a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, 
  • a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal – sorolta Magyar Péter.

Sok név már ismert – mondta Kármán Andrást és Hegedűs Zsoltot említve, és jelezte, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény.

Az orosz olaj kivezetéséről azt mondta, hogy kormánya diverzifikálni akarja a beszerzéseket, hiszen az energiabiztonság a legfontosabb Magyarországon, ráadásul az, aki több helyről szerzi be az energiát, az olcsóbban is fog hozzájutni, mert meg tudja versenyeztetni őket.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu