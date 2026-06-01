Szűk ösvényen: az egyensúlyozó indonéz külpolitika gazdasági vonatkozásai

A kereskedelmi egyezmény egy másik olyan területet is érint, amely különösen érzékeny lehet az el nem köteleződési stratégia szempontjából. Ez a terület a digitális kereskedelem, amelynek szabályozása nyilvánvalóan hatással van az ország digitális szuverenitására. A megállapodás szerint Jakarta nem követelheti meg mostantól a helyi tartalmat vagy hozzáadott értéket az amerikai tech cégektől, ami megnehezíti, hogy az ország saját érdekein alapuló, egységes digitális gazdasági stratégiát kövessen. Ennek sarokköve az lenne, hogy Indonézia feljebb tudjon lépni az adatértékláncban, elkerülve azt, hogy alárendelt szerepet játszva csupán adatforrás legyen néhány globális digitális platform, illetve amerikai (vagy kínai) tech nagyvállalat számára. Indonézia szempontjából az igazi tét az, hogy az adatvezérelt globális gazdaságban periférián marad-e, miközben az USA és Kína tölti be továbbra is a központ szerepét.

Indonézia kapcsolata Kínával

Ami a Kínával fennálló kapcsolatot illeti, a kereskedelmi egyezmény után is minden bizonnyal az ázsiai ország marad Indonézia első számú gazdasági partnere, különös tekintettel a nikkelfeldolgozásra, az elektromosautó- és akkumulátoriparra, illetve a tiszta technológiákra. Ezzel együtt Pekingben biztosan nem örülnek Washington és Jakarta kereskedelmi egyezményének, ám az óvatos reakciók azt mutatják, hogy a kínai vezetés nem akarja elidegeníteni Indonéziát, amelyre már csak gazdaságának mérete miatt is fontos tényezőként tekint Délkelet-Ázsiában.

Az egyezmény erősítheti Jakarta tárgyalópozícióját Pekinggel szemben, mivel azt mutatja, hogy rendelkezik alternatívákkal, ez pedig előnyt jelenthet a kínai féllel folytatott gazdasági tárgyalásoknál. Ugyanakkor ez a fegyver visszafelé is elsülhet, mivel ha Pekingben az USA-hoz való közeledésként értelmezik az egyezményt, az megterhelheti a két ország viszonyát. Mi több, az egyezmény egyes kitételei egyértelműen a Kínát célzó amerikai exportkontrollal és alternatív ellátásilánc-építéssel való kompatibilitást szolgálják, ami megnehezítheti a stratégiai fontosságú kínai inputokat beépítő ágazatok termékeinek bejutását az amerikai piacra. Az ilyen korlátozások következtében Indonézia nem fogja tudni zökkenőmentesen integrálni a kínai és az amerikai gazdasági kapcsolatokat, és elkerülni, hogy oldalt válasszon.