Céláremelésre pattant a Telekom, szerb hírekre éledt fel a Mol, s a forint is visszalendült az erős oldalra

Erős napot zárt a magyar tőzsde. Felülteljesítő volt a BUX. Jól muzsikáltak a blue chipek. Ma a politikai papírokat is megtalálták a vásárlók: pattant a 4iG és az Opus. Míg a forint megint szkanderező kedvét mutatta.
Faragó József
2026.06.02, 17:21
Frissítve: 2026.06.02, 17:35

A BUX 136 035 ponton zárt, bő másfél százalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe kissé felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint visszalendült az erős oldalra.

pesti parkett
Derűs nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában megtorpantak az indexek

Haloványan nyitottak a vezető indexek a tengerentúlon:

  • a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite árnyalatnyi pluszban keresi az irányt,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag enyhe mínuszba csúszott.

A befektetők azt mérlegelik, hogy a mesterséges intelligencia felhajtó ereje vagy az iráni konfliktus nyomasztó terhe képvisel nagyobb súlyt.

Pesti parkett: pattant a Telekom és az OTP

Az OTP 41 800 forinton zárt, ami bő 2 százalékos emelkedés.

A hosszú ideje húzódó 

Mol–NIS-tárgyalások kapcsán megszólalt Sinisa Mali, 

Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válaszát holnapra várják.

A Mol 3966 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.

A Richter 12 560 forinton zárt, vagyis a nap végére visszatért a startvonalhoz a jegyzés. 

A Telekomot céláremelések támogatták: ezúttal a cseh Patria Finance emelte 3 ezer forint fölé a célárat 12 havi horizonton.

A Magyar Telekom 2748 forintig jutott, ami bő 3 százalékos plusz.

A politikai papírok közül pattant az Opus és a 4iG.

Visszalendült az erős oldalra a forint

Bár a tegnapi kereskedésben a 355-ös szint felett zárt az euró-forint jegyzése, még nem dőlt el, hogy megkapaszkodik-e a kurzus. 

  • Ha igen, akkor folytatódhat a korrekció a 360-as, rendkívül erős ellenállási szint irányába, de előtte még 358,50-nál adódik egy gyengébb akadály.
  • Alul változatlanul 350-nél látható fontos támasz.
Ma egész nap egy szűk sávban kereskedtek az euró-forinttal: 354,4 és 355,1 között. 

A kurzus végül 354,7 közelében zárt, vagyis 

visszatért az áttört technikai szint alá.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu