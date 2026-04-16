Rendkívüli: Orbán Viktor döntést hozott a folytatásról, most jelenti be élő adásban – "Lezárult egy politikai korszak"

Egyértelmű vereség történt vasárnap. A célkitűzésünk 3 millió szavazat volt, hogy legyen elég erőnk. A vereség mértéke nagy. A következménye több annál, hogy egy-két pozíciót változtatni kell. A korábbi formájában nem tudja folytatni a jobboldai közösség. Nem az a kérdés, ki mond le, teljes megújulásra van szükség. Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig csináltuk – erről beszélt Orbán Viktor csütörtök este a Patriótán.

Nem állítom azt, hogy 3,1 millió szavazó rosszul döntött. Ez majd kiderül, a következő kormány döntései minősítik majd ezt. Azt kívánom nekik, hogy teljesüljön a reményük. Mi egy nmezeti párt vagyunk, sosem fogunk a saját hazánk ellen szurkolni.

A fideszesek jól döntöttek, legyenek rá büszkék. A kampány arról szólt, mi az ajánlat. Kettő volt az asztalon.

Az egyik a Fideszé. Nagy bajok jönnek, a változtatás veszélyes, folytassuk. Az ellenfél üzenete erősebb volt, mert ők a változást javasolták.

Orbán Viktor nem tesz szemrehányást a munkatársainak, jól dolgoztak. Mindenki tudta, mit akar mondai a kormányfő. Azon gondolkodik, miért nem tudott meggyőzőbb lenni, hol volt gyenge. A második üzenet veszélyesebb, mégis több embert tudott meggyőződni. De erre egyelőre nincs válasza, ő sincs még jó állapotban.

Ahogyan a kampányt eltervezték, azon nem tudna most se változtatni, mert ez szívből jött, őszinte volt és komoly. De valamit nem jól mondhatott, mert sokkal nagyobb lett a második ajánlat támogatottsága.

Én vagyok a felelős, én vagyok a párt elnöke

– jelentette ki. A Fideszben ennyi ember ilyen sok munkát még nem végzett kampányban. Csak köszönet jár nekik, őket semmilyen felelősség nem terheli. De a politikai olyan, hogy van egy ember, akinek eredményfelelőssége van, ez én vagyok, ezt 100 százalékban magamra kell vállalnom.

Az embereknek nem lett elege a Fidsezből, 2,3 millióan azt mondták, folytassátok. Ne tegyünk úgy, mintha az egész ország elutasítaná a kormányzást. Pont abban van a reménye, hogy van tucatnyi olyan vívmány, amit ők hoztak létre és ezekre szükség is lesz. Ezekre büszkék lehetnek. De a választók többet várnak a Tiszától, mint amit a Fidesztől.