Deviza
EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,02 +0,53% CHF/HUF388,35 -0,12% PLN/HUF83,87 +0,23% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,35% EUR/HUF355,24 +0,32% USD/HUF305,34 +0,46% GBP/HUF411,02 +0,53% CHF/HUF388,35 -0,12% PLN/HUF83,87 +0,23% RON/HUF67,69 +0,39% CZK/HUF14,63 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04% BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
HungaroControl
repülőtér
légi irányítás

A HungaroControl szakemberei nyerték a BL-döntőt: 760 gépmozgást kezeltek vasárnap a légi irányítók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nemcsak a Puskás Arénában hozott kiemelt terhelést, hanem a magyar légi irányításban is. A HungaroControl közlése szerint a BL-döntő hétvégéjén a Torony és az Approach szolgálat minden korábbi budapesti csúcsot átírt: a tavalyi, 476 gépmozgásos abszolút forgalmi rekord után május 28-án, csütörtökön 557, pénteken 653, szombaton 618, vasárnap pedig már 759 gépmozgást kezeltek.
Csókási Annamária
2026.06.01, 19:41
Frissítve: 2026.06.01, 19:42

Ez azt jelenti, hogy a korábbi rekord már a hosszú hétvége első napján megdőlt a HungaroControl jelentése szerint. Csütörtökön 81-gyel, pénteken 177-tel, szombaton 142-vel, vasárnap pedig 283-mal volt magasabb a kezelt gépmozgások száma, mint a tavalyi csúcs. A legerősebb nap így vasárnap lett, amikor a forgalom csaknem 60 százalékkal haladta meg a korábbi abszolút rekordot.

20250610_repter_016_VZ HungaroControl
Hatvan százalékkal több gépmozgás a HungaroControlnál / Fotó: Vémi Zoltán

Abszolút forgalmi rekord dőlt meg Budapesten

A 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő, amelyet május 30-án, szombaton rendeztek a budapesti Puskás Arénában, rákényszerítette a Budapest Liszt Ferenc Repülőteret, hogy a Ferihegy 1-es terminált is megnyissák. Az UEFA tájékoztatása szerint a 2025–2026-os idény fináléját a Paris Saint-Germain és az Arsenal játszotta Budapesten, a magyar főváros először adott otthont 

a klubfutball legrangosabb európai döntőjének.

A repülőtéri forgalomban a döntő nem csak a mérkőzés napján jelentett többletterhelést. A szurkolók, a csapatok, a stábok, a szponzorok, a média és a meghívott vendégek érkezése már csütörtöktől érezhető volt, a hazautazási hullám pedig vasárnap tetőzött. Ez magyarázza, hogy a legnagyobb számot nem a döntő napján, hanem másnap regisztrálták.

A HungaroControl szerepe felértékelődik

A nagy nemzetközi eseményekhez kapcsolódó extra járatoknak a menetrend szerinti forgalom mellett kell helyet találniuk a HungaroControl szakembereinek. A Torony szolgálat a repülőtér közvetlen forgalmát kezeli, míg az Approach az érkező és induló gépek megközelítési, illetve kivezetési szakaszát irányítja. A mostani számok ezért nem pusztán rekordadatok, hanem azt is jelzik, hogy a budapesti légi forgalmi rendszer rövid idő alatt jelentős többletterhelést volt képes kezelni.

A HungaroControl Zrt. Magyarország léginavigációs szolgáltatója, amely a teljes magyar légtérben, valamint NATO-megbízás alapján a Koszovó feletti magas légtérben is ellát légiforgalmi szolgáltatásokat. A társaság állami feladatot lát el, tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kiemelkedő hétvége egyszerre mozgatta meg 

  • a turizmust, 
  • a szállodaipart,
  • a vendéglátást, 
  • a közlekedést 
  • és a repülőtéri szolgáltatókat. 

A légi forgalom rekordja azt mutatja, hogy a nemzetközi sportesemények közvetlen hatása nem áll meg a stadionkapuknál, a teljes városi infrastruktúrára, azon belül a repülőtérre és a légi forgalmi irányításra is nagy nyomást helyez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu