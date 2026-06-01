Eldőlt a jövője Magyarország egyik legnagyobb autóipari gyárának: visszavágják a termelést Európában – kivételes helyzet állt elő

A Stellantis jelentősen visszafogja autógyártását Európában. A konszern új stratégiája szerint a kontinensen nyolcszázezerrel kevesebb jármű készül majd, miközben a beruházások zömét mindössze négy márkára koncentrálják, amelyek közül csupán kettő európai: a Fiat és a Peugeot – írja a Nyugat.

Fotó: Szentgotthárd - Stellantis / Facebook

Antonio Filosa, a cég vezetője május végén mutatta be a hatékonyságnövelést célzó tervet. Bár a pontos részletek még nem ismertek, a döntés Európa számára kihívásokat jelent a gyenge kereslet és a túlkínálat miatt. A stratégia elsősorban a járműgyártásra fókuszál, így a magyarországi üzemre nem hat közvetlenül.

Szentgotthárdon ugyanis 2000 óta nem készülnek személyautók, az üzem kizárólag hajtásláncokat, elsősorban benzinmotorokat gyárt. A vállalat az autopro.hu megkeresésére egyértelműen jelezte: a helyzet változatlan. Tavaly teljes kapacitással üzemelt a gyár, és ugyanez várható idén is – a gyártósorok folyamatosan dolgoznak.

Ezeket gyártja az üzem

Az üzem jelenleg két fő motortípust állít elő: három- és négyhengeres turbófeltöltős benzinmotorokat. Ezeket a Stellantis számos európai márkájában – így Opel, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia vagy Alfa Romeo modellekben – használják. A háromhengeres motorokból évente közel félmillió darab készül Szentgotthárdon, amelyeket tizenhárom különböző gyárba szállítanak tovább.

Pozitívum, hogy az itt gyártott motorok éppen azokban a járműtípusokban kapnak szerepet, amelyekre a Stellantis a jövőben is számít. A konszern emellett jelentős számú új hibrid és plug-in hibrid modell bevezetését tervezi az európai piacon, ami további stabil keresletet biztosíthat a magyar motorgyár termékei iránt.

Összességében a Stellantis átalakítása rövid távon bizonytalanságot hozhat az európai autóiparban, a szentgotthárdi üzem azonban egyelőre stabilan áll a változások előtt.