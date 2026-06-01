Kegyetlen világ jön a kínai akkugyárakra Magyarországon, erre készül a Tisza-kormány: Amerikából üzenték meg, mi vár az iparra – "Elmúltak azok az idők"

Magyarország egyre súlyosbodó vízválsággal néz szembe, miközben az országban működő és épülő kínai akkumulátorgyárak hatalmas vízigénye egyre több kérdést vet fel. Egy amerikai elemző szerint véget érhet az az időszak, amikor a stratégiai beruházások gyakorlatilag szabad utat kaptak a környezetvédelmi aggályok ellenére.

Magyarország példátlan vízválság küszöbén állhat

– erre figyelmeztet David Kostelanczyk, az amerikai külügyi szolgálat egykori tisztviselője, aki a Center for European Analysis számára készített elemzésében a klímaváltozás, az aszály és a vízigényes ipari beruházások együttes hatásait vizsgálta.

Az elemzés szerint az elmúlt években a magyar kormány kiemelt célként kezelte, hogy az ország az európai elektromosautó-ipar egyik központjává váljon. Ennek részeként jelentős, nagyrészt kínai hátterű beruházások érkeztek Magyarországra, amelyek összértékét mintegy 16 milliárd dollárra becsülik.

A probléma azonban az, hogy az akkumulátorgyártás rendkívül vízigényes ágazat.

A gyártási folyamatok, a hűtőrendszerek és a kapcsolódó ipari létesítmények hatalmas mennyiségű édesvizet használnak fel, miközben az ország egyre súlyosabb szárazsági időszakokat él át.

Az idei tavasz különösen aggasztó képet mutatott. Az elmúlt 90 nap csapadékmennyisége több térségben 20-70 milliméterrel maradt el az átlagtól. A mezőgazdaság helyzete kritikus: tavaly mintegy 550 ezer hektár termőföldet érintett súlyosan a szárazság, az idei előrejelzések pedig még kedvezőtlenebbek.

A szakértők szerint Magyarország területének több mint 90 százaléka közvetlen veszélyben van a súlyos aszálykárok szempontjából. Az öntözés nélkül dolgozó gazdálkodók egyre nehezebben tudják fenntartani a termelést, miközben a talajvízszint és több folyó vízhozama is csökken.

Csúnya pofont kaphatnak a kínai akkumulátorgyártók

Kostelanczyk szerint éppen ezért egyre nehezebb fenntartani azt a modellt, amelyben a nagy ipari beruházások elsőbbséget élveznek a vízfelhasználásban. A szerző úgy véli, hogy a politikai környezet változásával az akkumulátorgyártók számára is új korszak kezdődhet.