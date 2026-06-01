Kármán András
Itt a várva várt dátum: megvan, mikor állítják vissza a KATA-t Magyarországon, a Tisza-kormány pénzügyminisztere közölte – jönnek az adóváltozások

Az Országgyűlés hétfői ülésén a KATA visszaállításától az egészségügy finanszírozásán át az uniós forrásokig terjedt a napirend. A kormány 2027-re ígér változást a kisadózóknak.
2026.06.01, 21:25
Frissítve: 2026.06.01, 21:48

Az Országgyűlés hétfői ülésén folytatódtak az azonnali kérdések: a képviselők az uniós forrásokról, a kata adónem jövőjéről, az egészségügy fejlesztéséről és Magyarország európai uniós vállalásairól faggatták a kormány tagjait – írja a Híradó.

Kármán András pénzügyminiszter 2027-re ígéri a kormány a KATA visszaállítását / Fotó: AFP

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a visszaállítását kérte számon Kármán András pénzügyminiszteren. Emlékeztetett: az adónemet százezrek választották, amely fénykorában másfél millió ember megélhetéséhez járult hozzá, és évente közel 200 milliárd forint bevételt termelt a költségvetésnek.

Kármán András pénzügyminiszter megerősítette: a tervek szerint 2027-től széles körben ismét elérhetővé teszik a katát, mert az egyszerű, kiszámítható, és nem ró aránytalan adminisztrációs terhet az azt választókra. Ugyanakkor elismerte: az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája az volt, hogy a kormány nem tett különbséget a rendszer eredeti célközönsége és az azzal visszaélők között.

Ígéretet tett arra, hogy a jövőbeni adóváltoztatásokat valódi, érdemi konzultációval készítik elő, beleértve a szakmai szervezeteket is. A kata jövőjéről, az uniós pénzek feltételeiről és a kórházak helyzetéről egyaránt szó esett.

Mibe kerültek az uniós források?

Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője az uniós forrásoknál alkalmazott feltételrendszer átláthatóságát kérte számon. Nem tartja hihetőnek, hogy az Európai Bizottság ellenszolgáltatás nélkül oldotta volna fel a befagyasztott összegeket, hiszen a testület sosem ad semmit ingyen – fogalmazott.

Hiányolta a konkrétumokat, és rámutatott: a migrációs paktumról sem tudnak semmit, miközben a bevándorlás kérdésében – véleménye szerint – társadalmi szintű egység van. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter válaszában leszögezte: a bizottság által támasztott feltételek nyilvánosak, és kizárólag jogállamisági, korrupcióellenes, egyetemi és vagyonnyilatkozattal összefüggő kérdésekre vonatkoznak. A migráció nem szerepelt a tárgyalásokon – közölte.

Vitézy Dávid sürgős bejelentést tett a Budapest-Belgrád vasútvonalról: Kapitány Istvánnal közösen a kínai kormányhoz fordul

A parlament hétfői ülésén Vitézy Dávid közlekedési miniszter kijelentette: a Budapest és Belgrád között kiépített vasútvonalon jelenleg nem adottak az utasok szállításához szükséges feltételek. Az ügy nemcsak műszaki, hanem pénzügyi és átláthatósági kérdéseket is felvet.

