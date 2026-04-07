A sas leszállt Magyarországon: JD Vance és Orbán Viktor is színpadra lépett – Trump telefonon jelentkezett

Budapestre érkezett az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, hogy személyesen erősítse meg szövetségét Orbán Viktor miniszterelnökkel. A Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából megszervezett nagygyűlés helyszíne az MTK Sportpark, ahol a két vezető közösen lép fel, hogy a két ország eddigi és jövőbeli együttműködéséről beszéljenek.

Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance amerikai alelnök közös nagygyűlést tartanak Budapesten / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Rákay Philip, a nagygyűlés konferansziéja a két főszónokot „nagyszerű, intelligens és bátor embereknek” nevezte, kiemelve, hogy mindketten ismerik és szeretik az embereket, akiket képviselnek. „Komoly küldetést teljesítenek, egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek és a normalitás zászlaját” – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényen hallhatják a „két nagyszerű nemzet két csodálatos himnuszát”.

Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik

A miniszterelnök házigazdai köszöntőjében felidézte politikai pályafutását, amely a nyolcvanas évek második felétől, a vasfüggöny lebontása előtt kezdődött. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 1990-ben bekövetkezett a rendszerváltás, és az azóta eltelt húsz évben összesen öt ciklust töltött a miniszterelnöki székben, miközben politikai elképzeléseit világszerte követendő példaként értékelik. Kiemelte az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség növekvő befolyását és az amerikai-magyar kapcsolatok erősödését, különösen Donald Trump elnöksége idején.

Orbán Viktor beszédében kiemelte az amerikai-magyar barátság civilizációs és spirituális jellegét. „Ma két szabadságszerető nemzet találkozik” – mondta, felidézve az Egyesült Államok szabadságharcát és a magyar történelem több évszázados küzdelmét a hódító birodalmak ellen. Hangsúlyozta, hogy a magyarok soha nem harcoltak hiába, és kijelentette:

hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz!

A miniszterelnök emlékeztetett a történelmi kapcsolatokra: az amerikai támogatás a szabadság helyreállításában, Kováts Mihály szerepe az amerikai függetlenségi háborúban, Kossuth Lajos ünneplése, valamint az első világháború utáni amerikai tábornok védelme a Magyar Nemzeti Múzeum kincsei felett. Felidézte Ronald Reagan hidegháborús szerepvállalását, amely lehetővé tette a magyarok visszatérését a nyugati világ szabad népei közé.