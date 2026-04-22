Szita Károly
Kaposvár

Betiltanák az elektromos rollert ebben a magyar városban – nem csak a kétkerekűeket érintené a szigorú szabály

Betilthatják az elektromos rollerek és más hasonló eszközök használatát a sétálóövezetben. A javaslat célja a gyalogosok biztonságának növelése, miután megszaporodtak a balesetek és lakossági panaszok.
VG/MTI
2026.04.22, 15:08
Frissítve: 2026.04.22, 15:45

Tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni Kaposvár sétálóövezetében, ha a város közgyűlése április 30-i ülésén elfogadja Szita Károly polgármester erről szóló előterjesztését.

Betiltanák az elektromos rollert ebben a magyar városban / Fotó: Markovics Gábor

A településvezető az önkormányzat honlapján elérhető dokumentum szerint azt kéri a képviselő-testülettől, szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását, amelynek értelmében az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken.

Ilyen eszköz 

  • az elektromos roller mellett 
  • a segway, 
  • a hoverboard, 
  • az elektromos gördeszka is, 

ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

Szita Károly a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolja.

A polgármester az előterjesztésben felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

Szigorúbb szabályok a fiatal korosztálynál

Az építési és közlekedési miniszter a januári közlekedésinfón jelentette be, hogy az új KRESZ január 20-tól nyilvános lesz. Hozzátette, hogy leghamarabb szeptemberben lehetne bevezetni.

Lázár János oldalán januárban mutatták be új KRESZ szövegét. A közúti közlekedés biztonságos és zavartalan működése kiemelt társadalmi érdek – ezt rögzíti a szöveg bevezetése is. Ennek érdekében a szabályozás célja kettős: egyrészt meghatározni, milyen magatartás várható el a közlekedés résztvevőitől, másrészt egységesen rögzíteni a közlekedési jelzések és fogalmak rendszerét.

A tervezet a járművek körét szélesen értelmezi: jármű minden olyan gépi vagy nem gépi meghajtású közúti szállító- vagy vontatóeszköz, amely a forgalomban részt vehet – a munkagépeket is beleértve.

Külön csoportok jelennek meg, például

  • a nem gépi meghajtású járművek: kerékpár, különleges kerékpár, pótkocsi, állati erővel vont jármű,
  • a gépi meghajtású járművek: gépjárművek és más motoros járművek (kivételekkel),
  • a mikromobilitási eszközök és új kategóriák (például motoros roller),
  • a robogók és több jármű-kategória (L1e, L2e s a többi),

valamint speciális járművek: 

  • traktor, 
  • lassú jármű, 
  • munkagép, 
  • villamos.

12 éves kor alatt tilos lenne a kis teljesítményű motoros roller használata.

A nagy teljesítményű motoros rollert 14 éves kor alatt nem lehetne használni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
