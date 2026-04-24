„Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el" – írta a Facebook-oldalán Semjén Zsolt távozó miniszterelnök-helyettes, aki a Rákóczi szabadságharc jelszavát (magyarul: Istennel a hazáért és a szabadságért) idézte posztja végén.

Beadta a lemondását Semjén Zsolt

A KDNP elnöke hangsúlyozta, hogy meggyőződése az, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség.

Ezért megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!

Jövő hét kedden sok minden eldőlhet a Fideszben

Nemcsak a KDNP, hanem a másik kormánypárt, a Fidesz is hamarosan tisztújításról dönthet. Orbán Viktor miniszterelnök a választási vereséget követő napon jelentette be, hogy végig járják a szervezeteket, ezt követőn pedig április 28-án tartja a párt az Országos Választmányát, amelyen személyi kérdésekről is döntés születhet. Egyúttal bejelentette azt is, hogy teljes megújításon esik át a párt, ami várhatóan nyár végére zárul majd le.