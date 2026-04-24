Deviza
EUR/HUF365,23 -0,4% USD/HUF311,53 -0,75% GBP/HUF421,59 -0,25% CHF/HUF396,83 -0,6% PLN/HUF86,06 -0,44% RON/HUF71,77 -0,34% CZK/HUF14,99 -0,38% EUR/HUF365,23 -0,4% USD/HUF311,53 -0,75% GBP/HUF421,59 -0,25% CHF/HUF396,83 -0,6% PLN/HUF86,06 -0,44% RON/HUF71,77 -0,34% CZK/HUF14,99 -0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Semjén Zsolt
Orbán-kormány
KDNP

Beadta a lemondását Semjén Zsolt

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és miniszterelnök-helyettes beadta a lemondását a választási vereség után, amit a párt elnöksége nem fogadott el. Ennek ellenére tisztújítást tartanak a pártban.
Járdi Roland
2026.04.24, 20:51
Frissítve: 2026.04.24, 20:56

„Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el" – írta a Facebook-oldalán Semjén Zsolt távozó miniszterelnök-helyettes, aki a Rákóczi szabadságharc jelszavát (magyarul: Istennel a hazáért és a szabadságért) idézte posztja végén.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A KDNP elnöke hangsúlyozta, hogy meggyőződése az, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. 

Ezért megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate!

– írta a Facebook-oldalán Semjén Zsolt távozó miniszterelnök-helyettes.

Jövő hét kedden sok minden eldőlhet a Fideszben

Nemcsak a KDNP, hanem a másik kormánypárt, a Fidesz is hamarosan tisztújításról dönthet. Orbán Viktor miniszterelnök a választási vereséget követő napon jelentette be, hogy végig járják a szervezeteket, ezt követőn pedig április 28-án tartja a párt az Országos Választmányát, amelyen személyi kérdésekről is döntés születhet. Egyúttal bejelentette azt is, hogy teljes megújításon esik át a párt, ami várhatóan nyár végére zárul majd le.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
