Megjönnek az uniós milliárdok, de nem úgy, ahogy sokan gondolják: a költségvetés lehet az egyik legnagyobb nyertes – az elemzők elmondták, mi lehet a legnagyobb kihívás

Az elmúlt évek magyar gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb kérdése volt, hogy mikor és milyen feltételekkel válhatnak ismét elérhetővé a befagyasztott uniós források. A Tisza-kormány és Brüsszel közötti megállapodás nyomán most először körvonalazódik olyan forgatókönyv, amelyben Magyarország nemcsak a helyreállítási alap (RRF) teljes, mintegy 10 milliárd eurós keretéhez, hanem további jelentős kohéziós forrásokhoz is hozzáférhet.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen megállapodott az uniós forrásokról / Fotó: Anadolu via AFP

A bejelentések alapján összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós pénz nyílhat meg az ország előtt. A Világgazdaság által megkérdezett elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a politikai megállapodás önmagában még nem jelent automatikus pénzbeáramlást. A források lehívása összetett folyamat, szigorú uniós szabályokhoz és határidőkhöz kötött, ráadásul a rendelkezésre álló idő miatt várhatóan számos korábban elindított beruházás is szerepet kap majd a pénzek felhasználásában.

Nem egy csatornán érkezik a pénz

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint valójában három különböző forráscsoportról beszélhetünk. Az első a 2021–2027-es uniós költségvetési időszak kohéziós forrásainak köre, a második a koronavírus-járvány után létrehozott helyreállítási alap (RRF), míg a harmadik a magyar felsőoktatási intézmények részvételének helyreállítása az Erasmus és Horizont programokban. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus kutatási igazgatója és az NKE habilitált egyetemi docense szerint különösen fontos megérteni, hogy a kohéziós források és az RRF teljesen eltérő logika alapján működik.

A kohéziós forrásoknál a tagállamok meghirdetik a programokat, kiválasztják a projekteket, a kedvezményezettek

önkormányzatok,

állami cégek,

intézmények

vagy vállalkozások

végrehajtják azokat, majd az Európai Bizottság az elszámolható költségeket utólag megtéríti. Az RRF ezzel szemben nem klasszikus projektfinanszírozási rendszer. Itt az Európai Unió nem a számlák alapján fizet, hanem azt vizsgálja, hogy az adott ország teljesítette-e az előre vállalt reformokat, beruházásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó mérföldköveket és célokat.

Ezért a politikai megállapodás, a program jóváhagyása és a tényleges pénzbeérkezés három különálló folyamat.

Versenyfutás az idővel az RRF-forrásokért

A három elemző egyetértett abban, hogy a helyreállítási alap forrásainak lehívása jelenti a legnagyobb kihívást. Pásztor Szabolcs szerint a jelenlegi menetrend alapján júniusban az Európai Bizottságnak, júliusban pedig az Európai Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar terveket. Ezt követően augusztus végén vizsgálhatják meg a vállalt mérföldkövek teljesítését, szeptemberben nyújthatók be a kifizetési kérelmek, pozitív döntés esetén pedig még az idei év végéig beérkezhet a teljes, mintegy 10 milliárd eurós RRF-keret. Regős Gábor szerint éppen ezért az RRF a legsürgősebb forráscsoport. A programot ugyanis az idei év végéig le kell zárni, és bár több tagállam is szorgalmazza a határidő meghosszabbítását, erre egyelőre nincs hivatalos uniós szándék.