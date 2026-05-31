A miniszterelnök részletes ütemtervet közölt az uniós pénzek hazahozataláról - nagyon szoros a határidő

Összesen 16,4 milliárd euró felszabadításáról döntött Brüsszel, miután Magyar Péter kormányfő és delegációja tárgyalásokat folytatott a befagyasztott uniós pénzekről. A Tisza-kormányban már körvonalazódik, milyen szereplőkre támaszkodnának a projektek megvalósításánál, mennyire építenének hazai kivitelezőkre, és milyen nehézségekkel járhat a brüsszeli feltételek teljesítése. A portfolio.hu Magyar Péter miniszterelnökkel, Kármán András pénzügyminiszterrel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel készített interjút.

Magyar Péter közölte, hogy ez egy politikai megállapodás, viszont a háttérben több dolgot kellett pontosítani, így a bejelentést sem lehetett elkapkodni.

Részletes korrupcióellenes jogszabályjavaslatok tömkelegét tárgyaltuk le, és egészen konkrét projekteket is vizsgáltunk

- mondta a miniszterelnök. "Ezt át kell vezetni majd a módosított tervbe, de ez már részletkérdés, mert pontról pontra végig tárgyaltunk mindent. A kollégák még csütörtök éjszaka is dolgoztak, és délelőtt 11-kor is forródróton voltam Ursula von der Leyennel, a kabinetem pedig a többi vezetővel. Tárgyaltunk, és érezhetően megvolt a szándék az Európai Bizottság részéről, hogy odaadja a pénzt" - tette hozzá.

Elég szűk volt a kör:

voltak jogi kérdések,

jogállamisági kérdések,

az Integritás Hatóság,

a közérdekű vagyonkezelő alapítványok,

az átláthatóság,

az összeférhetetlenség,

a szupermérföldkövek egy része, valamint nagy részben az elvégzendő projektek, hogy igazából mire fogjuk felhasználni a lehívható összegeket. A miniszterelnök szerint a magyar állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele.

Vitézy: "mindig volt egy újabb javaslatunk"

Vitézy Dávid szerint a cél az volt, hogy minél több pénzt tudjunk hazahozni. "Megnéztük, hogy más tagállamokban, ahol voltak teljesítési problémák – ha nem is korrupciós vagy más okokból, hanem egyszerűen a projektek csúszása miatt –, milyen megoldásokat találtak a szűk határidők mellett az uniós források megmentésére. Igyekeztünk minden tapasztalatot begyűjteni a lengyel, olasz, spanyol és görög példákból, és ez nagyon sokat segített a tárgyalási pozíció kialakításában, mert mindig volt egy újabb javaslatunk az alapján, hogy más országokban mi történt".