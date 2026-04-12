Deviza
EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52% EUR/HUF377,64 +0,57% USD/HUF321,85 +0,51% GBP/HUF432,9 +0,48% CHF/HUF407,66 +0,49% PLN/HUF88,11 -0,19% RON/HUF74,12 +0,52% CZK/HUF15,48 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Választás 2026: Orbán Viktor felhívást tett közzé, egyetlen szavazaton múlhat minden – „Ezt nem lehet visszacsinálni”

A magyar miniszterelnök mozgósít. A választás 2026-os alakulása minimális különbségeken múlhat.
Hecker Flórián
2026.04.12, 16:27
Frissítve: 2026.04.12, 17:46

„Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délután. 

Választás 2026: Orbán Viktor felhívást tett közzé, egyetlen szavazaton múlhat minden / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A bejegyzésben megosztott videóban a kormányfő úgy fogalmazott: nagyon sokan szavaznak, és a tét hatalmas. Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket. Hozzátette:

ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni.

Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz! Fel, győzelemre! – zárta szavait a magyar miniszterelnök.

 

Választás 2026: az utolsó mérés Fidesz-előnyt mér

A legutolsó mérés szerint, amelyet a McLaughlin & Associates kutatócég jegyez, a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel pedig a Fidesznek kedvez, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

Erről a cég vezetője, John McLaughlin beszélt.

A Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után a Patrióta-csatornának azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

  1. A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza).
  2. Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben – tették hozzá.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését.

John McLaughlin szerint a felmérésük alapján úgy tűnik, a Fidesz megnyerheti a választásokat, azonban a szimpatizánsainak nem szabad otthon maradniuk.

Amennyiben a Fidesz szimpatizánsai április 12-én nem maradnak otthon, akkor kormánypárti győzelem lesz a vége. Hárompárti parlamentre számít a Tisza Párttal és a Mi Hazánkkal kiegészülve, azonban Orbán Viktor pártjának nem lesz kétharmados, alkotmányozó többsége.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
