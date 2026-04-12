Választás 2026: Orbán Viktor felhívást tett közzé, egyetlen szavazaton múlhat minden – „Ezt nem lehet visszacsinálni”

„Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap délután.

Választás 2026: Orbán Viktor felhívást tett közzé, egyetlen szavazaton múlhat minden / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A bejegyzésben megosztott videóban a kormányfő úgy fogalmazott: nagyon sokan szavaznak, és a tét hatalmas. Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket. Hozzátette:

ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni.

Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz! Fel, győzelemre! – zárta szavait a magyar miniszterelnök.

Választás 2026: az utolsó mérés Fidesz-előnyt mér

A legutolsó mérés szerint, amelyet a McLaughlin & Associates kutatócég jegyez, a Fidesz 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll a biztos választók körében, a magas választási részvétel pedig a Fidesznek kedvez, azok között, akik kevésbé voltak biztosak a részvételben, magasabb a Fidesz tartaléka.

Erről a cég vezetője, John McLaughlin beszélt.

A Donald Trump amerikai elnök mellett dolgozó kutató a 9 órai választási részvételi adatok napvilágra kerülése után a Patrióta-csatornának azt nyilatkozta, hogy az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint – amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik kevésbé biztosak a részvételben, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben – tették hozzá.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését.

John McLaughlin szerint a felmérésük alapján úgy tűnik, a Fidesz megnyerheti a választásokat, azonban a szimpatizánsainak nem szabad otthon maradniuk.

Amennyiben a Fidesz szimpatizánsai április 12-én nem maradnak otthon, akkor kormánypárti győzelem lesz a vége. Hárompárti parlamentre számít a Tisza Párttal és a Mi Hazánkkal kiegészülve, azonban Orbán Viktor pártjának nem lesz kétharmados, alkotmányozó többsége.