A mesterséges intelligencia felforgatja a világ egyik legjövedelmezőbb iparágát: ezrek állása kerülhet veszélybe – ez még csak a kezdet

A mesterséges intelligencia (MI) nem egyszerűen új eszközt ad a tanácsadó cégek kezébe, hanem alapjaiban kezdi átírni azt az üzleti modellt, amelyre a globális tanácsadói iparág az elmúlt harminc évben épült. A piac egyik legfontosabb előnye eddig a méret volt: több tízezer alkalmazott, globális jelenlét és hatalmas juniorállomány kellett ahhoz, hogy egyszerre sok országban, sok projekten tudjanak dolgozni. Az MI azonban egyre több olyan feladatot automatizál, amelyet korábban fiatal tanácsadók százai végeztek – és ez most először valódi esélyt ad kisebb szereplőknek arra, hogy felvegyék a versenyt a nagyokkal.

Az Egyesült Királyságban egymás után jelennek meg az úgynevezett „MI-natív” tanácsadó cégek, amelyeket Big Four-partnerek (Deloitte, a PwC, az EY és a KPMG) alapítanak. Ezek a vállalatok arra építenek, hogy az emberi szakértőket mesterségesintelligencia-alapú ügynökök egészítik ki, így jóval kisebb létszámmal is képesek nagy projekteket kiszolgálni.

A brit Menedzsment-tanácsadói Szövetség szerint a kisebb cégek növekedési üteme már most elérheti az 50 százalékot, részben azért, mert az MI jelentősen csökkenti a piacra lépés költségeit.

A hagyományos modell egyik legfontosabb eleme eddig az úgynevezett piramisstruktúra volt: nagy tömegben alkalmaztak junior munkatársakat, akik rengeteg számlázható órát termeltek ki a partnerek számára – írja a Financial Times. Csakhogy

a generatív mesterséges intelligencia pontosan azokat a feladatokat automatizálja, amelyekre ez a rendszer épült: adatgyűjtést, elemzést, prezentációkészítést, szerződések áttekintését vagy jelentések összefoglalását.

A változás pénzügyi hatása már látható. Az iparvezető Accenture részvényei több mint 50 százalékot estek a 2021 végi csúcsukhoz képest, piaci értéke így nagyjából 260 milliárd dollárról (mintegy 91 ezermilliárd forintról) körülbelül 108 milliárd dollárra (közel 38 ezermilliárd forintra) csökkent. A befektetők attól tartanak, hogy az offshore központokra és rutinszerű szellemi munkára épülő modellek különösen sérülékenyek lehetnek az MI terjedésével szemben.