A mesterséges intelligencia felforgatja a világ egyik legjövedelmezőbb iparágát: ezrek állása kerülhet veszélybe – ez még csak a kezdet
A mesterséges intelligencia (MI) nem egyszerűen új eszközt ad a tanácsadó cégek kezébe, hanem alapjaiban kezdi átírni azt az üzleti modellt, amelyre a globális tanácsadói iparág az elmúlt harminc évben épült. A piac egyik legfontosabb előnye eddig a méret volt: több tízezer alkalmazott, globális jelenlét és hatalmas juniorállomány kellett ahhoz, hogy egyszerre sok országban, sok projekten tudjanak dolgozni. Az MI azonban egyre több olyan feladatot automatizál, amelyet korábban fiatal tanácsadók százai végeztek – és ez most először valódi esélyt ad kisebb szereplőknek arra, hogy felvegyék a versenyt a nagyokkal.
Az Egyesült Királyságban egymás után jelennek meg az úgynevezett „MI-natív” tanácsadó cégek, amelyeket Big Four-partnerek (Deloitte, a PwC, az EY és a KPMG) alapítanak. Ezek a vállalatok arra építenek, hogy az emberi szakértőket mesterségesintelligencia-alapú ügynökök egészítik ki, így jóval kisebb létszámmal is képesek nagy projekteket kiszolgálni.
A brit Menedzsment-tanácsadói Szövetség szerint a kisebb cégek növekedési üteme már most elérheti az 50 százalékot, részben azért, mert az MI jelentősen csökkenti a piacra lépés költségeit.
A hagyományos modell egyik legfontosabb eleme eddig az úgynevezett piramisstruktúra volt: nagy tömegben alkalmaztak junior munkatársakat, akik rengeteg számlázható órát termeltek ki a partnerek számára – írja a Financial Times. Csakhogy
a generatív mesterséges intelligencia pontosan azokat a feladatokat automatizálja, amelyekre ez a rendszer épült: adatgyűjtést, elemzést, prezentációkészítést, szerződések áttekintését vagy jelentések összefoglalását.
A változás pénzügyi hatása már látható. Az iparvezető Accenture részvényei több mint 50 százalékot estek a 2021 végi csúcsukhoz képest, piaci értéke így nagyjából 260 milliárd dollárról (mintegy 91 ezermilliárd forintról) körülbelül 108 milliárd dollárra (közel 38 ezermilliárd forintra) csökkent. A befektetők attól tartanak, hogy az offshore központokra és rutinszerű szellemi munkára épülő modellek különösen sérülékenyek lehetnek az MI terjedésével szemben.
Hatalmas leépítésekre és átszervezésekre kell számítani
A nagy szereplők már reagálnak. A PwC globális létszáma tavaly 5600 fővel csökkent, miközben a Big Four-cégek több országban – köztük az Egyesült Királyságban – visszafogták a pályakezdők felvételét. Hivatalosan ezt gazdasági környezettel és szervezeti átalakításokkal magyarázzák, de az iparágban egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a mesterséges intelligencia miatt kevesebb junior munkatársra lesz szükség.
A tanácsadói piacot egyszerre három irányból támadja az MI:
- Az első a generalista tanácsadók szerepének gyengülése. Korábban az számított értéknek, hogy egy elemző gyorsan tudott különböző iparágakban problémákat feltérképezni. Ma ezt egy vállalati MI-rendszer percek alatt elvégzi. Az ügyfelek emiatt egyre inkább csak speciális, mély szaktudást keresnek külső tanácsadóktól.
- A második változás az árazást érinti. A tanácsadó cégek évtizedekig az óradíjas modellből éltek. Ez azonban nehezen tartható fenn, ha egy MI-rendszer több ezer szerződést képes percek alatt feldolgozni. A McKinsey már több mint két éve alakítja át partneri ösztönzőrendszerét, és a munkáinak nagyjából harmada teljesítményalapú díjazáshoz kötődik. A jövőben várhatóan egyre több előfizetéses és eredményalapú konstrukció jelenik meg az iparágban. Ez rövid távon akár bevételkiesést is okozhat a nagy cégeknek.
- A harmadik front a szervezeti struktúra átalakulása. A klasszikus piramis helyett inkább kevesebb hierarchiaszinttel, kisebb juniorállománnyal, több szenior szakértővel és MI-eszközzel dolgoznak. Mások „homokóra-struktúráról” beszélnek, ahol a középszintű rutinmunkák tűnnek el először az automatizáció miatt.
A változás nyertesei nem feltétlenül a legkisebb szereplők lesznek. A közepes méretű tanácsadó cégek kerülhetnek a legnehezebb helyzetbe, mert nincs akkora tőkéjük, mint a Big Fournak, ugyanakkor nem elég gyorsak és rugalmasak, mint az új startupok. A nagy cégek ugyanis továbbra is óriási pénzügyi előnnyel rendelkeznek: milliárd dollárokat költenek MI-fejlesztésekre, és globális hálózataik miatt továbbra is képesek összetett, több országot érintő projekteket kezelni.
Még van idő helyesen reagálni
A Boston Consulting Group szerint bevételeinek már 40 százaléka MI- és technológiai projektekből származik. A McKinsey pedig inkább stratégiai szövetségeket köt technológiai cégekkel, mintsem mindent házon belül fejlesszen. Közben a technológiai vállalatok is egyre agresszívebben lépnek be a tanácsadási piacra. Az OpenAI például saját tanácsadási és szolgáltatási üzletágat indított, amelyet 4 milliárd dollárnyi (nagyjából 1400 milliárd forintnyi) magántőke támogat.
A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a mesterséges intelligencia mennyire gyorsan forgatja fel a munkaerőpiacot a tanácsadói szektorban.
A nagy cégek egyelőre óvatosak: továbbra is jelentős pályakezdő-felvételről beszélnek, részben azért is, mert társadalmi és üzleti szempontból is fontos utánpótlás-nevelő szerepük van. Ugyanakkor az iparágban egyre többen számítanak arra, hogy a klasszikus tanácsadói karrierút – sok junior, kevés partner – már nem lesz fenntartható.
A folyamat várhatóan nem egyik évről a másikra zajlik le. A nagy márkák iránt továbbra is erős az ügyfélbizalom, és a multinacionális vállalatok sok esetben még mindig olyan globális szereplőket keresnek, amelyek egyszerre tudnak jogi, technológiai, pénzügyi és stratégiai tanácsot adni. Az viszont már most látszik, hogy az MI először bontja meg érdemben azt a piaci fölényt, amelyet a legnagyobb tanácsadó cégek évtizedeken át szinte megkérdőjelezhetetlenül birtokoltak.