Sok magyar ezen bukhatja el a nyári nyaralását: egy rossz kattintás százezrekbe kerülhet
A nyári utazási szezon közeledtével ismét megszaporodtak az interneten a kedvező árú külföldi utakról szóló ajánlatok, az utazók azonban egyre nehezebben tudják megkülönböztetni a valóban megbízható szolgáltatókat a bizonytalan hátterű szervezőktől. Az online foglalási oldalak, közösségi médiás csoportok és informális utazásszervezések terjedése jelentősen átalakította a nyaralási piacot: ma már néhány kattintással bárki kínálhat külföldi utakat, miközben sok esetben kérdéses, hogy az utasokat milyen garanciák és jogi biztosítékok védik probléma esetén.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazók jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, milyen alapvető ellenőrzéseket érdemes elvégezni foglalás előtt – számolt be a Magyar Nemzet. A szervezet ezért a nyaralási szezon előtt külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a túl kedvező ajánlatok vagy a közösségi médiában szervezett utak komoly kockázatot jelenthetnek.
Bakó Balázs, a MUISZ szóvivője szerint az egyik legfontosabb szempont annak ellenőrzése, hogy az adott utazási iroda rendelkezik-e hivatalos engedéllyel. Magyarországon ugyanis utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet csak hatósági nyilvántartásban szereplő vállalkozás végezhet. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor az utas korábban nem ismert szolgáltatótól foglal utat.
Az utazási piac digitalizációja ugyan jócskán leegyszerűsítette a foglalást, de közben a kockázatok is megnőttek.
Egyre több utat szerveznek zárt közösségi csoportokban vagy informális online csatornákon keresztül, ahol sokszor nincs egyértelmű szerződés, ügyfélszolgálat vagy pénzügyi garancia.
Ha egy ilyen út meghiúsul vagy probléma merül fel külföldön, az utas gyakran nehezen tudja érvényesíteni a jogait.
A szakmai szervezet szerint különösen gyanús lehet, ha egy ajánlat látványosan olcsóbb a piaci átlagnál. Az ilyen esetekben érdemes részletesen ellenőrizni, pontosan mit tartalmaz az ár: benne van-e a poggyász, a transzfer, az illetékek vagy akár a biztosítás. Az utazási szakértők szerint sok problémát okoz, hogy az első pillantásra kedvező ár végül számos pluszköltséggel egészül ki.
A MUISZ arra is figyelmeztet, hogy utazási szerződés nélkül nem érdemes külföldi utat foglalni. A szerződés tartalmát jogszabály rögzíti, és ez biztosítja az utas számára, hogy vita esetén egyértelműen bizonyítható legyen, milyen szolgáltatást fizetett ki. Ugyanez igaz a fizetésre is: a befizetést kizárólag hivatalos bankszámlára vagy bizonylat ellenében ajánlott teljesíteni. Magánszámlára történő utalás vagy nyugta nélküli készpénzes fizetés komoly pénzügyi kockázatot jelenthet.
A szakértők szerint a biztosítás szerepe is felértékelődött az elmúlt években.
A járattörlések, szélsőséges időjárási események vagy egészségügyi problémák miatt egy külföldi út költségei gyorsan megemelkedhetnek.
A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás mellett ezért egyre többen kötnek útlemondási biztosítást is, különösen drágább családi vagy távolabbi utazások esetén.
Az utazási irodák egyik legfontosabb előnye továbbra is a háttértámogatás. A nagyobb szolgáltatók jellemzően folyamatos, magyar nyelvű ügyfélszolgálatot működtetnek, és közvetlen kapcsolatban állnak a légitársaságokkal, helyi partnerekkel és szállásadókkal. Ez különösen akkor jelenthet komoly segítséget, ha váratlan fennakadás történik, például járattörlés, légtérzár vagy útvonal-módosítás miatt.
A piac ugyanakkor továbbra is erősen árérzékeny. Az infláció és a gyengébb fogyasztói kereslet miatt sok utazó elsősorban az ár alapján választ, ami kedvez a gyorsan terjedő, kevésbé ellenőrizhető online ajánlatoknak. A szakmai szervezetek szerint azonban a következő időszakban várhatóan még fontosabbá válik a megbízhatóság és a jogi háttér, különösen a külföldi nyaralások esetében, ahol egy probléma költsége és következménye is jóval nagyobb lehet, mint egy belföldi utazásnál.
Elszáltak az árak Horvátországban, mondják le a nyaralásokat
A külföldi nyaralások költségei ráadásul idén is jelentősen emelkedhetnek, különösen a magyar turisták egyik legnépszerűbb célpontjának számító Horvátországban.
- Az Eurostat adatai szerint 2026 áprilisában 5,4 százalékos volt a horvát infláció,
- ami az egyik legmagasabb érték az Európai Unióban,
- az eurózóna átlaga mindössze 3 százalék volt.
- A drágulás leginkább a szálláshelyeket, az éttermeket és az élelmiszereket érinti, egyes apartmanok ára pedig már korábban is akár 50 százalékkal emelkedett egyetlen év alatt.
Több beszámoló szerint bizonyos hétköznapi termékek és vendéglátóhelyek már drágábbak Horvátországban, mint Németországban vagy Ausztriában.
Az áremelkedés mögött az infláció mellett a magasabb energiaárak, a szállítási költségek és a béremelések állnak, de sokan az euró 2023-as bevezetését is a folyamat egyik gyorsító tényezőjének tartják. A növekvő árak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az utazók pontosan ellenőrizzék, mit tartalmaz egy-egy ajánlat, mert a kedvezőnek tűnő csomagok végső költsége jóval magasabb lehet a vártnál. Az utazási irodák szerint emiatt ma már nemcsak a biztonság, hanem az átlátható árképzés is kulcskérdéssé vált a nyári foglalásoknál.