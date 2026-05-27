Sok magyar ezen bukhatja el a nyári nyaralását: egy rossz kattintás százezrekbe kerülhet

A nyári utazási szezon közeledtével ismét megszaporodtak az interneten a kedvező árú külföldi utakról szóló ajánlatok, az utazók azonban egyre nehezebben tudják megkülönböztetni a valóban megbízható szolgáltatókat a bizonytalan hátterű szervezőktől. Az online foglalási oldalak, közösségi médiás csoportok és informális utazásszervezések terjedése jelentősen átalakította a nyaralási piacot: ma már néhány kattintással bárki kínálhat külföldi utakat, miközben sok esetben kérdéses, hogy az utasokat milyen garanciák és jogi biztosítékok védik probléma esetén.

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazók jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, milyen alapvető ellenőrzéseket érdemes elvégezni foglalás előtt – számolt be a Magyar Nemzet. A szervezet ezért a nyaralási szezon előtt külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a túl kedvező ajánlatok vagy a közösségi médiában szervezett utak komoly kockázatot jelenthetnek.

Bakó Balázs, a MUISZ szóvivője szerint az egyik legfontosabb szempont annak ellenőrzése, hogy az adott utazási iroda rendelkezik-e hivatalos engedéllyel. Magyarországon ugyanis utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet csak hatósági nyilvántartásban szereplő vállalkozás végezhet. Ez különösen fontos olyan esetekben, amikor az utas korábban nem ismert szolgáltatótól foglal utat.

Az utazási piac digitalizációja ugyan jócskán leegyszerűsítette a foglalást, de közben a kockázatok is megnőttek.

Egyre több utat szerveznek zárt közösségi csoportokban vagy informális online csatornákon keresztül, ahol sokszor nincs egyértelmű szerződés, ügyfélszolgálat vagy pénzügyi garancia.

Ha egy ilyen út meghiúsul vagy probléma merül fel külföldön, az utas gyakran nehezen tudja érvényesíteni a jogait.

A szakmai szervezet szerint különösen gyanús lehet, ha egy ajánlat látványosan olcsóbb a piaci átlagnál. Az ilyen esetekben érdemes részletesen ellenőrizni, pontosan mit tartalmaz az ár: benne van-e a poggyász, a transzfer, az illetékek vagy akár a biztosítás. Az utazási szakértők szerint sok problémát okoz, hogy az első pillantásra kedvező ár végül számos pluszköltséggel egészül ki.