Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentést tett a 2026-os választásról – elmondta, mi vár a Fideszre

„A választási eredmény érthető és világos: számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam! – kezdte Orbán Viktor beszédét vasárnap este a szavazatok feldolgozása közben. – Az ellenzékből is a hazánkat és a nemzetet fogjuk szolgálni” – tette hozzá a miniszterelnök. 21 óra 52 perckor a szavazatok feldolgozottsága 72,44 százalékon áll, mely szerint a Tisza Párt 138 mandátumra számíthat, a Fidesz pedig 54-re.

„Két és fél millió szavazót sikerül összegyűjtenünk. Két és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is” – mondta Orbán Viktor. Külön megköszönte a határon túlról érkezett támogatást, és biztosította őket, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására.

Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

„A feladat, amely előttünk áll, világos. A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat. Ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. Kétmillió-ötszázezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni” – mondta Orbán Viktor, és azzal folytatta, hogy éltek már meg nehéz, könnyű és szomorú éveket, majd végül hangsúlyozta, hogy

itt ebben a teremben és az egész országban a Fidesz nem adja fel. „Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel!”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, és a következőkkel zárta a beszédét: „Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka. És ebben a munkában mindenkire, mindannyiótokra, mind a kétmillió-ötszázezer szavazónkra számítok. Mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget! És a mainál szebb estéket kívánok! A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!"