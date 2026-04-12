Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentést tett a 2026-os választásról – elmondta, mi vár a Fideszre

Orbán Viktor elismerte, hogy a Tisza Párt győzelmet aratott, de hozzátette, hogy a Fidesz az ellenzékből is Magyarországot és a nemzetet fogja szolgálni. A választás eredményével kapcsolatban elmondta, hogy nem fogják cserben hagyni azt a két és fél millió szavazót, aki a Fideszre adta le a voksát.
2026.04.12, 21:34
Frissítve: 2026.04.12, 22:17

„A választási eredmény érthető és világos: számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam! – kezdte Orbán Viktor beszédét vasárnap este a szavazatok feldolgozása közben. – Az ellenzékből is a hazánkat és a nemzetet fogjuk szolgálni” – tette hozzá a miniszterelnök. 21 óra 52 perckor a szavazatok feldolgozottsága 72,44 százalékon áll, mely szerint a Tisza Párt 138 mandátumra számíthat, a Fidesz pedig 54-re.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Két és fél millió szavazót sikerül összegyűjtenünk. Két és fél millió ember bízott bennünk a mai napon is” – mondta Orbán Viktor. Külön megköszönte a határon túlról érkezett támogatást, és biztosította őket, hogy a jövőben is számíthatnak a támogatására.

Hogy a hazánk és a nemzet sorsa számára ez a ma esti választási eredmény mit jelent, és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk, ezt majd az idő eldönti. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

„A feladat, amely előttünk áll, világos. A kormányzás súlya nem nyomja a vállunkat. Ezért most az a dolgunk, hogy a közösségeinket megerősítsük. Kétmillió-ötszázezer szavazó bízott bennünk, üzenjük meg nekik innen, soha nem fogjuk őket cserben hagyni” – mondta Orbán Viktor, és azzal folytatta, hogy éltek már meg nehéz, könnyű és szomorú éveket, majd végül hangsúlyozta, hogy

itt ebben a teremben és az egész országban a Fidesz nem adja fel. „Soha, soha, soha, de soha nem adjuk fel!”

–  hangsúlyozta a miniszterelnök, és a következőkkel zárta a beszédét: „Ezek a napok, amelyek előttünk állnak, még a sebek gyógyításáról szólnak, de aztán újra indul a munka. És ebben a munkában mindenkire, mindannyiótokra, mind a kétmillió-ötszázezer szavazónkra számítok. Mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget! És a mainál szebb estéket kívánok! A jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!"

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
