Pénznyelő monstrumot állított kapuiba az EU: ha legálisan jössz, ez az első élményed Európáról – egy szörnyeteg született

Aki illegálisan érkezik az Európai Unióba, elsőnek szögesdróttal találkozik, netán bevándorlási hivatalnokkal, hacsak nem került ki minden hivatalost. Aki legálisan, az a Blackstone jegyezte VFS-sel, kikerülni nincsen módja. A friss tényfeltáró jelentés szerint az uniós kapuőrt, akiről mi nem is hallunk, a világ nagy részében pénznyelő monstrummal azonosítják: ez az első élményed az EU-ról, ha szabálytisztelően utazol ide. Ahhoz, ugye, először is kell az EU-vízum.

EU-vízum: mire eddig a tábláig jutottál a "VFS-övezetből", jó eséllyel már nem kevés euró elhagyta a pénztárcádat Fotó: AFP

Tulajdonképp az embercsempészek telhetetlenebbek, röpködnek hozzájuk fejenként az euróezrek. De az egy más élethelyzet, az illegálisan érkező tömegek vízumhoz nem jutnának, illetve eleve azzal a szándékkal érkeznek, hogy letelepednek.

Aki legálisan érkezne, annak először meg kell szereznie a vízumot. Ez nem csak az utazónak macerás, az EU-országok nagykövetségeinek és konzulátusainak is, ezért alakult ki az a kiszervezési gyakorlat, aminek a Politico újságírói jártak utána, és a szemük elé meghökkentő kép tárult.

EU-vízum: itt a rejtély – a közvetítő nyaktörő iramban növeli bevételeit, de hogyan?

Vegyük például a 71-éves Vrindát, aki nehezen jár, bottal, és kimerülten érkezett a vízumközpontba az indiai Púnában, miután taxira várt és egy órát zötyögött a szakadó esőben, hatalmas forgalomban. Persze elkésett negyed órát, és mondták neki: maradhat, csak fizessen 35 eurót.

Ez csak egy tétel a listán, amiért az amerikai alapóriás Blackstone többségi tulajdonában álló VFS Global irodáiban fizetnek világszerte, mégpedig egyre többet.

Úgy áll a dolog, hogy a Politico összeszedte adatok szerint 2017 és 2024 között a VFS több mint négyszeresére növelte működési nyereségét: 36 millió svájci frankról (14 milliárd forint) 161 millió svájci frankra (62 milliárd forint), miközben a bevételei több mint megduplázódtak.

Nem azért, mert ennyivel több kérelmet kezeltek, azoknak a száma csak 15 százalékkal nőtt. Vagyis egy kérelmező egyre többet fizetett, és nem kevéssel többet. Meggazdagodtak a vízumkérelmezők? Kapóssá vált az EU? A brüsszelita lap más, kevésbé szívderítő magyarázatot talált.