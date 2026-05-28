Pénznyelő monstrumot állított kapuiba az EU: ha legálisan jössz, ez az első élményed Európáról – egy szörnyeteg született

Az EU-tagállamok rájöttek, hogy szabadítsák meg nagykövetségeiket egy nyűgös feladattól, egy kiugrott párszi pap pedig, hogyan lehet ebből pénzt csinálni: a tényfeltárók szerint azonban szörnyeteg született. Az EU-vízum megszerzése előtt lehúzzák rólad a sarcot, a világ jórészében ez az első élményed Európáról.
Pető Sándor
2026.05.28, 17:15

Aki illegálisan érkezik az Európai Unióba, elsőnek szögesdróttal találkozik, netán bevándorlási hivatalnokkal, hacsak nem került ki minden hivatalost. Aki legálisan, az a Blackstone jegyezte VFS-sel, kikerülni nincsen módja. A friss tényfeltáró jelentés szerint az uniós kapuőrt, akiről mi nem is hallunk, a világ nagy részében pénznyelő monstrummal azonosítják: ez az első élményed az EU-ról, ha szabálytisztelően utazol ide. Ahhoz, ugye, először is kell az EU-vízum.

EU-vízum: mire eddig a tábláig jutottál a "VFS-övezetből", jó eséllyel már nem kevés euró elhagyta a pénztárcádat Fotó: AFP

Tulajdonképp az embercsempészek telhetetlenebbek, röpködnek hozzájuk fejenként az euróezrek. De az egy más élethelyzet, az illegálisan érkező tömegek vízumhoz nem jutnának, illetve eleve azzal a szándékkal érkeznek, hogy letelepednek.

Aki legálisan érkezne, annak először meg kell szereznie a vízumot. Ez nem csak az utazónak macerás, az EU-országok nagykövetségeinek és konzulátusainak is, ezért alakult ki az a kiszervezési gyakorlat, aminek a Politico újságírói jártak utána, és a szemük elé meghökkentő kép tárult

EU-vízum: itt a rejtély – a közvetítő nyaktörő iramban növeli bevételeit, de hogyan? 

Vegyük például a 71-éves Vrindát, aki nehezen jár, bottal, és kimerülten érkezett a vízumközpontba az indiai Púnában, miután taxira várt és egy órát zötyögött a szakadó esőben, hatalmas forgalomban. Persze elkésett negyed órát, és mondták neki: maradhat, csak fizessen 35 eurót. 

Ez csak egy tétel a listán, amiért az amerikai alapóriás Blackstone többségi tulajdonában álló VFS Global irodáiban fizetnek világszerte, mégpedig egyre többet.

Úgy áll a dolog, hogy a Politico összeszedte adatok szerint 2017 és 2024 között a VFS több mint négyszeresére növelte működési nyereségét: 36 millió svájci frankról (14 milliárd forint) 161 millió svájci frankra (62 milliárd forint), miközben a bevételei több mint megduplázódtak.

Nem azért, mert ennyivel több kérelmet kezeltek, azoknak a száma csak 15 százalékkal nőtt. Vagyis egy kérelmező egyre többet fizetett, és nem kevéssel többet. Meggazdagodtak a vízumkérelmezők? Kapóssá vált az EU? A brüsszelita lap más, kevésbé szívderítő magyarázatot talált.

Zoroasztriánus papból világhódító dörzsölt üzletember: a VFS vezérigazgatója

A titok az üzleti modellben rejlik.

A Politico elmeséli a történetet: negyed évszázada kezdődött, amikor az indiai Zubin Karkaria, a Kuoni utazási vállalatnál dolgozva észrevette, hogy a nagykövetségek nehezen birkóznak meg a növekvő vízumigények kezelésével. 

A zoroasztriánus pap és vállalkozó meggyőzte az Egyesült Államok mumbai nagykövetségét, hogy engedje számára egy kísérleti program elindítását, amely egy kiszervezési modellt tesztelt — és 

ez később egy globális iparág mintájává vált. 

A VFS ma már több mint 70 kormány számára szolgáltat 167 országban, csak kisebb versenytársai vannak, mint a delhi székhelyű BLS International és a párizsi TLS Contact. Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet jórészében szinte megkerülhetetlenek.

Nem ők hozzák a végső vízumdöntést, csak az ügyintézés javát vállalják el: időpontfoglalási rendszert működtetnek, fogadják a kérelmeket, begyűjtik a biometrikus adatokat. Nem számolnak fel extra költséget a megrendelő országoknak, a kérelmezőknek azonban annál inkább, és ez a modell és a gazdagodás lényege.

De mégis, hogyan csinálják? Pezsgőfürdőt is bevezettek az ügyfélszolgálatokon? Nem, nem ez a magyarázat.

A közvetítő ügyfelei valahogy nem tudnak nem fizetni

Az üzleti modell néhány újabb részletével kell folytatnunk a magyarázatot a Politico-tényfeltárás alapján.

Ami a cikkből kirajzolódik, a szolgáltatás egy olyan fapadoséhoz hasonlítható, ahol az alapdíjért utazhatsz, de csak a plafonról lógva. Az ügyfelek valahogy nem akarnak nem fizetni busásan díjakat a szolgáltatásokért, díj pedig a VFS-nél számos fajta van,

  • az SMS-értesítéstől 
  • a dokumentumszkennelésen keresztül
  •  a prémium váróig. 
  • Akár még házhoz is mennek, csekély 80-3500 euróért.

Sok szolgáltatás, ennek még örülhetne is, akinek van pénze bőven: ha akarom, választok, akár többet vagy drágát is.

Csakhogy a rendszert úgy ötlötték ki, hogy alapfizetésként a dolgozóik alig kapnak valamit. Ami ösztönzi, csúnyább szóval rákényszeríti őket, hogy minél több díjat kaszáljanak be a vízumkérelmezőktől. És itt van a bökkenő. 

A nagykövetségek (ez itt a dán Újdelhiben) mentesülnek a nyomás alól, a kérelmezőkl nem Fotó: AFP

Az extrák elvileg választhatóak, a gyakorlatban azonban a jelentés szerint valahogy úgy alakul, hogy mégsem érzik annak.

A Lighthouse Reports, amely az egy évig tartó oknyomozást koordinálta, a cég jelenlegi és volt alkalmazottaival készült interjúkból azt találta ki, hogy egy agresszív rendszer épült fel. A nigériai VFS egyik vízumügyintézője — aki a megtorlástól való félelmében névtelenséget kért — azt mondta: az Egyesült Királyságba szóló vízumokhoz kapcsolódó extra szolgáltatások értékesítéséért járó bónuszok csaknem kétszer akkorák is lehettek, mint a szerződéses alkalmazottak alapfizetése.

Nincs visszabeszélés, fizetnek, mint a katonatiszt

Ezt a rendszert a következőképpen írta le Rohit Taneja, aki 2016 és 2017 között a VFS delhi központjában dolgozott vízumügyintézőként.

"Célokat kaptunk az SMS-ek és a futárszolgáltatások [eladására]. Folyamatosan ajánlanunk kellett ezeket, próbáltuk meggyőzni az ügyfeleket akkor is, ha nemet mondtak” — mondta.

Az emberek azt hiszik, hogy a nagykövetségtől vagyunk, és amit mondunk, az helyes — különösen azok, akik először utaznak. Emiatt nagyon kevés visszautasítást kaptunk.

Taneja hozzátette: a dolgozók képzést kaptak az „értékesítés művészetéről”, és arra tanították őket, hogyan „találják meg az emberek gyenge pontjait” a pluszszolgáltatások eladásához. „Azt tanítják nekünk, hogyan gyakoroljunk nyomást az ügyfelekre, hogy rávegyük őket az extra szolgáltatások megvásárlására” — mondta.

Mind a kilenc európai uniós kormány, amely válaszolt a Lighthouse Reports megkeresésére, azt közölte: szükség esetén szankciókat alkalmazott a VFS-szel szemben, és komolyan veszi az agresszív rábeszélő értékesítéssel kapcsolatos vádakat. 

Ugyanakkor a válaszadók közül heten megjegyezték, hogy általánosságban elégedettek a vízumkérelmek kiszervezésének gyakorlatával, ketten pedig kifejezetten elégedettségüket fejezték ki a VFS-szel való együttműködésükkel kapcsolatban.

