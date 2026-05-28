Értelmét veszítheti a magyar-szerb olajvezeték, ha a Mol elbukja a NIS-t – nyomást gyakorolhatnak Szerbiára az oroszok, hogy döntsenek végre

Lehet, hogy Szerbia hiába remél 2027-től orosz olajat Magyarországon át. A magyar–szerb összekötő olajvezeték megépítése csak akkor ígérkezik igazán életképes projektnek, ha a Mol megszerezheti az orosz többségi tulajdonban lévő NIS társaságot, vele pedig a finomítóját is. Úgy tűnik, az oroszok most nyomást gyakorolnak a szerbekre, hogy döntsenek végre az üzletről, hiszen az orosz olajjal teljesen kiváltható a Horvátországon át érkező energiahordozó.
2026.05.28, 15:35
Frissítve: 2026.05.28, 15:51

A Transznyefty orosz vezetéki társaság nem vesz részt a Barátság kőolajvezeték Szerbiába vezető ágának tervezésében, építésében vagy finanszírozásában – jelentette be a cég vezérigazgatója, Nyikolaj Tokarjev. A Transznyefty csak tanácsadóként működik együtt a Magyarországról Szerbiába vezető csőprojektben. A probléma azonban nagyobb annál, minthogy ad-e pénzt az orosz cég vagy nem.

Várja a NIS az orosz olajat, de kell hozzá a magyar–szerb vezeték is / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

Extra erőt adna az érintett országoknak a vezetékprojekt

A vezetékberuházást kizárólag a szerb és a magyar szakemberek fogják megvalósítani, akik jelenleg a tervezésnél tartanak. A Transznyefttyel nem tárgyalnak sem az építésről, sem a finanszírozásról.

A Világgazdaság korábbi cikke szerint az új, mintegy 300 kilométer hosszú vezetéket az eredeti tervek szerint 2027-ben kívánják átadni. A létesítmény a szerbiai NIS-hez tartozó pancsovai és a Molhoz tartozó százhalombattai finomító között szolgálná az olajtermékek továbbítását. Átadásával optimalizálható lenne

  • a pancsovai,
  • a százhalombattai
  • és a pozsonyi finomító működése.

Erre erősítene rá a jelenleg éppen épülő magyar–szlovák termékvezeték. 

Ám lapunk figyelmét már az év elején felhívták egy másik, még ennél is nagyobb súlyú lehetőségre olajpiaci körökből: a magyar–szerb csövön Magyarországon át a Barátság kőolajvezetékből orosz olaj juttatható a pancsovai finomítóba. Az orosz olajjal akár teljesen ki is váltható vele az a kőolaj, amelyhez a NIS jelenleg Horvátországon át jut. 

Szerbia az olajszükségletének 90 százalékát most Horvátországból kapja. Ezzel megszűnne a NIS függése a Janaf vezetéki társaságtól. Erősödnének a Mol Janaffal szembeni tárgyalási pozíciói is, a magyar társaság ugyanis a Janaf által üzemeltetett csöveken jut földgázhoz és kőolajhoz a világpiacról.  

Csakhogy e lehetőségek akkor bontakozhatnak ki igazán, ha a Mol megszerezheti a NIS-t, ez pedig még várat magára. (Mellesleg orosz olaj nélkül a Mol a NIS olajellátása kapcsán is a Janaftól függene.)

A NIS Mol általi ellenőrzése nélkül viszont még a magyar–szerb olajvezetéki összeköttetés kihasználhatósága is kérdésessé válhat.

Márpedig, magyarázza egy orosz lap,

  • a magyarországi miniszterelnök-váltás, 
  • valamint az Oroszországból érkező szénhidrogént elutasító uniós politika miatt

nehéz elképzelni, hogy Budapest most egy ilyen építkezéssel folytasson. 

Ezért Szerbia esélyei valószínűleg csekélyek arra, hogy 2027-ben olajat kapjon Oroszországtól. Pedig Szerbia minden bizonnyal használhatná ezt az olajmennyiséget, tekintve, hogy a NIS szankciók alatt áll, a társaságban lévő orosz részesedések eladását pedig bonyolítja Belgrád álláspontja. Márpedig NIS működési engedélye június 16-án lejár. Ha ezt követően Horvátországon át sem jut kőolajhoz a Perzsa-öbölbeli konfliktus okozta általános hiány miatt, az jelentős kockázat Szerbia egyetlen vertikálisan integrált olajtársasága számára.

Megy a huzavona Szerbiában

Ráadásul néhány napja akadály is gördült a magyar–szerb olajvezeték-projekt elé. Elakadt a kivitelezésre kiírt pályázat, mert kedden jogorvoslati kérelmet nyújtottak be ellene. Pedig állítólag a kiíró, állami tulajdonú Transnafta már kiválasztotta a nyerteseket. A kifogás a műszaki ellenőrzés kiválasztására vonatkozik.

