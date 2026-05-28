Káosztól tartanak a hatóságok: teljesen beállhat a város a BL-döntő miatt – teljes kamionstopot rendeltek el

Rendkívüli kamionstopot rendeltek el az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. A hatóságok szerint akkora forgalom várható az M1-es autópályán és a fő tranzitútvonalakon, hogy külön intézkedések nélkül súlyos közlekedési káosz alakulhatna ki.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a május 30-i finálé olyan mértékű nemzetközi forgalmat generálhat, amely különösen az M1-es autópályán okozhat extrém terhelést.

A hatóságok elsősorban a Budapest felé vezető tranzitútvonalakon számítanak komoly torlódásokra. Az M1-es autópálya helyzete ráadásul eleve feszült a folyamatban lévő fejlesztések miatt:

több szakaszon sávszűkítések;

ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások

és kapacitáscsökkentések lassítják a haladást.

Ezek a munkálatok már most is rendszeres dugókat okoznak, a BL-döntő hétvégéjén pedig a szokásosnál jóval nagyobb személyautó-forgalom érkezhet az országba.

Teljes kamionstopot rendelnek el hétvégére

A rendőrség szerint a nehéz tehergépjárművek és a megnövekedett személyforgalom együttes jelenléte komoly közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthet. A legnagyobb veszélyt a gyorsan kialakuló torlódások, a balesetek számának növekedése, valamint az jelenti, hogy egy esetleges incidens akadályozhatja a mentők, a rendőrség vagy a katasztrófavédelem mozgását.

Az intézkedés célja ezért nemcsak a dugók csökkentése, hanem a tranzitfolyosók átjárhatóságának fenntartása is. A hatóságok azt szeretnék elkerülni, hogy a főváros környékén vagy az M1-es kritikus szakaszain teljesen leálljon a forgalom.

A rendkívüli kamionstop két időszakot érint. A pluszkorlátozás május 30-án, szombaton reggel 5 órától délután 17 óráig lesz érvényben.

Ezt követően este 22 órától életbe lép az eredetileg is tervezett országos kamionstop, amely egészen május 31-én, vasárnap 22 óráig tart.

A döntés elsősorban a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárműveket érinti. A személyautósok számára ugyanakkor ez nem jelent akadálytalan közlekedést: a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a BL-döntő hétvégéjén így is rendkívül erős forgalomra kell számítani Budapest környékén, a határátkelőknél és az ország főbb autópályáin.