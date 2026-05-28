Deviza
EUR/HUF354,11 -0,18% USD/HUF303,95 -0,49% GBP/HUF408,5 -0,29% CHF/HUF387,45 -0,04% PLN/HUF83,77 -0,03% RON/HUF67,48 -0,26% CZK/HUF14,58 -0,17% EUR/HUF354,11 -0,18% USD/HUF303,95 -0,49% GBP/HUF408,5 -0,29% CHF/HUF387,45 -0,04% PLN/HUF83,77 -0,03% RON/HUF67,48 -0,26% CZK/HUF14,58 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48% BUX131 452,7 -0,29% MTELEKOM2 626 +1% MOL3 784 +0,91% OTP40 460 -0,86% RICHTER12 350 -0,8% OPUS333 +2,15% ANY7 990 +1,52% AUTOWALLIS148 +1,37% WABERERS4 520 +0,89% BUMIX9 171,12 +0,51% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 858 -0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ursula von der Leyen
tárgyalás
Brüsszel
uniós pénzek
Magyar Péter

Magyar Péter: „Nagyon közel” a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról

Új szakaszába lépett a magyar kormány és Brüsszel közötti vita az uniós pénzekről. Magyar Péter szerint már csak néhány nyitott kérdés maradt a megállapodás előtt.
VG
2026.05.28, 16:40
Frissítve: 2026.05.28, 16:53

Magyar Péter szerint nagyon közel van a megállapodás az Európai Unióval a befagyasztott magyar források ügyében. A Brüsszelben tárgyaló miniszterelnök szerint sok kérdésben már sikerült egyezségre jutni, de a korrupció elleni fellépés még mindig kényes pont.

Magyar Péter, Ursula von der Leyen
Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel is fog tárgyalni az uniós támogatások ügyében / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Komoly fordulat körvonalazódhat a Magyarország és az Európai Unió közötti évek óta húzódó pénzügyi vitában. Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben arról beszélt, hogy „nagyon közel” van a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban ugyan óvatosan fogalmazott, de egyértelműen bizakodó hangnemet ütött meg. 

Számos fontos kérdésben már sikerült egyezségre jutni Brüsszellel, ugyanakkor néhány vitás pont még mindig nyitva maradt 

– közölte Magyar Péter, aki szerint ezek közül a legkényesebb továbbra is a korrupció elleni fellépés és az ehhez kapcsolódó garanciák ügye.

A miniszterelnök azért érkezett Brüsszelbe, hogy személyesen tárgyaljon az Európai Bizottság vezetőivel az Orbán-kormány idején befagyasztott pénzekről. Az Európai Unió korábban arra hivatkozva blokkolta a források jelentős részét, hogy Magyarország nem teljesítette maradéktalanul a jogállamisági és korrupcióellenes elvárásokat.

Magyar Péter: szükségünk van erre a pénzre

A mostani tárgyalások tétje óriási Magyar Péter szerint. Magyarország számára ugyanis létfontosságú lenne az uniós pénzek megérkezése, miközben a gazdaság évek óta gyenge teljesítményt nyújt, az államháztartás pedig komoly nyomás alatt áll. Az ország augusztus 31-ig próbálja megszerezni

  • a helyreállítási alapból járó 6,5 milliárd eurónyi támogatást;
  • valamint további 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelt.

Emellett mintegy hétmilliárd eurónyi kohéziós és strukturális forrás továbbra is befagyasztva maradt. 

Ezek lehívására ugyan több idő áll rendelkezésre, de a magyar gazdaság szempontjából minden elvesztegetett hónap komoly hátrányt jelenthet.

A miniszterelnök pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkozik. Magyar szerint ezen a megbeszélésen próbálják végleg elsimítani azokat a kérdéseket, amelyekben az előkészítő tárgyalások során még nem született teljes megállapodás.

A magyar kormányfő egy másik fontos vállalást is bejelentett: Magyarország hamarosan hivatalosan is kezdeményezi csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Ez régóta az egyik legfontosabb brüsszeli elvárás volt a korrupció elleni fellépés hitelességének erősítése érdekében.

Szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása is. Jelezte: Budapest továbbra is csak akkor támogatná a csatlakozási tárgyalások megkezdését, ha sikerül megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosításáról. 

A miniszterelnök szerint az erről zajló egyeztetések jelenleg „biztatóan” haladnak.

Az előttünk álló napok döntő jelentőségűek lehetnek. Ha sikerül tető alá hozni az egyezséget, az nemcsak politikailag lenne hatalmas áttörés, hanem a magyar gazdaság számára is komoly mentőövet jelenthetne.

Reggelihez ültek az EU-gazdagok kitalálni, hogy ne fizessenek Magyarországnak

Amiről a reggeli mellett szó lesz, nagymértékben befolyásolhatja a mi sorsunkat is. Az EU-költségvetés az unió nettó befizetőinek témája – Ursula von der Leyen erősen figyel, nem húzzák-e keresztbe a számításait, miközben éppen átszervezi a brüsszeli bürokrata-hadosztályokat.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
101 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu