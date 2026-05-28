Magyar Péter: „Nagyon közel” a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról

Magyar Péter szerint nagyon közel van a megállapodás az Európai Unióval a befagyasztott magyar források ügyében. A Brüsszelben tárgyaló miniszterelnök szerint sok kérdésben már sikerült egyezségre jutni, de a korrupció elleni fellépés még mindig kényes pont.

Magyar Péter pénteken Ursula von der Leyennel is fog tárgyalni az uniós támogatások ügyében / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Komoly fordulat körvonalazódhat a Magyarország és az Európai Unió közötti évek óta húzódó pénzügyi vitában. Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben arról beszélt, hogy „nagyon közel” van a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban ugyan óvatosan fogalmazott, de egyértelműen bizakodó hangnemet ütött meg.

Számos fontos kérdésben már sikerült egyezségre jutni Brüsszellel, ugyanakkor néhány vitás pont még mindig nyitva maradt

– közölte Magyar Péter, aki szerint ezek közül a legkényesebb továbbra is a korrupció elleni fellépés és az ehhez kapcsolódó garanciák ügye.

A miniszterelnök azért érkezett Brüsszelbe, hogy személyesen tárgyaljon az Európai Bizottság vezetőivel az Orbán-kormány idején befagyasztott pénzekről. Az Európai Unió korábban arra hivatkozva blokkolta a források jelentős részét, hogy Magyarország nem teljesítette maradéktalanul a jogállamisági és korrupcióellenes elvárásokat.

Magyar Péter: szükségünk van erre a pénzre

A mostani tárgyalások tétje óriási Magyar Péter szerint. Magyarország számára ugyanis létfontosságú lenne az uniós pénzek megérkezése, miközben a gazdaság évek óta gyenge teljesítményt nyújt, az államháztartás pedig komoly nyomás alatt áll. Az ország augusztus 31-ig próbálja megszerezni

a helyreállítási alapból járó 6,5 milliárd eurónyi támogatást;

valamint további 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelt.

Emellett mintegy hétmilliárd eurónyi kohéziós és strukturális forrás továbbra is befagyasztva maradt.

Ezek lehívására ugyan több idő áll rendelkezésre, de a magyar gazdaság szempontjából minden elvesztegetett hónap komoly hátrányt jelenthet.

A miniszterelnök pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkozik. Magyar szerint ezen a megbeszélésen próbálják végleg elsimítani azokat a kérdéseket, amelyekben az előkészítő tárgyalások során még nem született teljes megállapodás.