Magyar Péter: „Nagyon közel” a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról
Magyar Péter szerint nagyon közel van a megállapodás az Európai Unióval a befagyasztott magyar források ügyében. A Brüsszelben tárgyaló miniszterelnök szerint sok kérdésben már sikerült egyezségre jutni, de a korrupció elleni fellépés még mindig kényes pont.
Komoly fordulat körvonalazódhat a Magyarország és az Európai Unió közötti évek óta húzódó pénzügyi vitában. Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben arról beszélt, hogy „nagyon közel” van a megállapodás a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban ugyan óvatosan fogalmazott, de egyértelműen bizakodó hangnemet ütött meg.
Számos fontos kérdésben már sikerült egyezségre jutni Brüsszellel, ugyanakkor néhány vitás pont még mindig nyitva maradt
– közölte Magyar Péter, aki szerint ezek közül a legkényesebb továbbra is a korrupció elleni fellépés és az ehhez kapcsolódó garanciák ügye.
A miniszterelnök azért érkezett Brüsszelbe, hogy személyesen tárgyaljon az Európai Bizottság vezetőivel az Orbán-kormány idején befagyasztott pénzekről. Az Európai Unió korábban arra hivatkozva blokkolta a források jelentős részét, hogy Magyarország nem teljesítette maradéktalanul a jogállamisági és korrupcióellenes elvárásokat.
Magyar Péter: szükségünk van erre a pénzre
A mostani tárgyalások tétje óriási Magyar Péter szerint. Magyarország számára ugyanis létfontosságú lenne az uniós pénzek megérkezése, miközben a gazdaság évek óta gyenge teljesítményt nyújt, az államháztartás pedig komoly nyomás alatt áll. Az ország augusztus 31-ig próbálja megszerezni
- a helyreállítási alapból járó 6,5 milliárd eurónyi támogatást;
- valamint további 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelt.
Emellett mintegy hétmilliárd eurónyi kohéziós és strukturális forrás továbbra is befagyasztva maradt.
Ezek lehívására ugyan több idő áll rendelkezésre, de a magyar gazdaság szempontjából minden elvesztegetett hónap komoly hátrányt jelenthet.
A miniszterelnök pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkozik. Magyar szerint ezen a megbeszélésen próbálják végleg elsimítani azokat a kérdéseket, amelyekben az előkészítő tárgyalások során még nem született teljes megállapodás.
A magyar kormányfő egy másik fontos vállalást is bejelentett: Magyarország hamarosan hivatalosan is kezdeményezi csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Ez régóta az egyik legfontosabb brüsszeli elvárás volt a korrupció elleni fellépés hitelességének erősítése érdekében.
Szóba került Ukrajna európai uniós csatlakozása is. Jelezte: Budapest továbbra is csak akkor támogatná a csatlakozási tárgyalások megkezdését, ha sikerül megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosításáról.
A miniszterelnök szerint az erről zajló egyeztetések jelenleg „biztatóan” haladnak.
Az előttünk álló napok döntő jelentőségűek lehetnek. Ha sikerül tető alá hozni az egyezséget, az nemcsak politikailag lenne hatalmas áttörés, hanem a magyar gazdaság számára is komoly mentőövet jelenthetne.
