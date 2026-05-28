A béke reménye sem segített a pesti tőzsdén

Noha csütörtök reggel még a feszültségek fokozódása aggasztotta a tőzsdéket világszerte, délután felröppent a hír, hogy megállapodott az Egyesült Államok és Irán, és az egyezség már csak Donald Trump jóváhagyására vár. Bár hasonló hírek már korábban is többször szárnyra kaptak a háború kezdete óta, a piacok ismét fordultak az értesülésre, bár a mozgás amplitúdója azért már kisebb volt mint a korábbi esetekben.

A béke hírét már kételkedve fogadják a befektetők / Fotó: Shutterstock

A béke reményére a forint is ledolgozta napi enyhe esését az euróval szemben és a 354-es szint közelébe erősödött, ám aztán 354,5 körül stabilizálódott az árfolyam, ami továbbra is több éves csúcshoz közeli állapot.