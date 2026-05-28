Mégsem halott a szoftveripar – az egyik fontos vállalat alaposan meglepte a befektetőket

A mesterséges intelligencia fejlődésétől sokan várják a szoftverszektor üzleti modelljének a hanyatlását. A Snowflake eredményei azonban azt mutatják, hogy ezek az elképzelések még távol járnak a valóságtól.
K. B. G.
2026.05.28, 17:46

Az idei év egyik fontos tőzsdei sztoriját cáfolta meg friss eredményeivel a Snowflake szoftverfejlesztő, mely a várakozásoknál fényesebben látja a jövőt. A mesterséges intelligencia miatt vonzerejét vesztő szoftverszektor egyik fontos vállalkozása ugyanis termékbevételének mintegy 31 százalékos növekedésére számít idén, ami így elérheti az 5,84 milliárd dollárt, szemben a korábbi, 5,66 milliárd dolláros várakozással. A termnékbevételek adják a cég teljes forgalmának mintegy 95 százalékát.

A Snowflake eredményei azt mutatják, hogy erősen túlzóak a szoftverszektor haláláról szóló híresztelések / Fotó: PJ McDonnell / Shutterstock

A vállalat emellett a szerdai tőzsdezárás után azt is bejelentette, hogy egy 6 milliárd dolláros megállapodást írt alá az Amazonnal a felhőszolgáltatások és a chipek használata területén. A vállalat költekezése az Amazon Web Services szolgáltatásait érinti, beleértve az Amazon általános használatú Graviton chipek használatát is, ami az Intel termékeinek a versenytársa. A cég vezérigazgatója, Sridhar Ramaswamy szerint a két társaság együttműködése kiváló és sok közös üzletet hoznak össze.

A Snowflake számára lehetőség is a mesterséges intelligencia

A Snowflake növekvő keresletet tapasztal fő adat terméki iránt, de közben a Bloomberg szerint arról is beszámolt, hogy új, mesterséges intelligencia eszközei már önálló üzletté váltak. Ramaswamy elmondta, hogy a cég MI segítségével működő kódoló eszközeit vásárlók száma egyetlen negyedév alatt megduplázódott és elérte a 7100-at.

A felhőben tárolt vállalati adatok rendezésére szolgáló megoldásokat kínáló Snowflake igyekszik a mesterséges intelligenciával ötvözni termékeit, ám a technológiában rejlő lehetőségektől megszédült befektetők attól tartanak, hogy az MI lerombolja a szoftveripar üzleti modelljét. A szerda este közölt derűs kilátások erre rácáfolni látszanak, így 

a tőzsdezárás utáni kiterjesztett kereskedés során a Snowflake árfolyama közel 40 százalékot ugrott. 

A szerdai zárásig a cég idén mintegy 20 százalékot veszített értékéből, amit az eredmények közlése utáni ugrással le is dolgozott, így a részvények már magasabban járnak, mint ahogy az évet kezdték.

Az április 30-án véget ért negyedévben a Snowflake termékbevétel 1,33 milliárd dollár volt, 34 százalékkal több, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a rendelésállomány 9,21 milliárd dollár volt, ami elmaradt a 9,43 milliárd dollárról szóló átlagos elemzői várakozásoktól.

