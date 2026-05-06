Meghalt a hírtévék atyja, aki a nappalikba vitte a háborút
Tallahassee-hez közeli otthonában 87 esztendős korában, családja körében elhunyt Ted Turner. Korszakos médiaalak távozott, aki forradalmasította a televíziós hírújságírást, amikor 1980-ban megalapította a CNN-t, az első 24 órában híreket sugárzó csatornát.
A CNN valójában a Twitter, a közösségi hálózatok és az interaktivitás világának előhírnöke volt
– bővíti tovább Turner érdemeit Ken Auletta, Turner életrajzírója és a New Yorker médiarovatának szerzője.
A Perzsa-öbölháború idején először lehetett élőben követni egy háborút, reklámszünetek nélkül. Láttad a lehulló bombákat, az emberek sikolyait, a szirénázó tűzoltóautókat. Minden azonnal történt. Ez az a világ, amelyben ma élünk. Ennek a világnak ő az atyja
– idézte a The Washington Post.
A gyászoló CNN, amely képgalériában elevenítette fel Ted Turner életét, a következőt írja a hírújságírást forradalmasító alapítójáról:
Az Ohióban született atlantai üzletember – akit szókimondó természete miatt a „Dél Nagyszája” becenévvel illettek – médiabirodalmat épített fel, amelyhez
- a kábeltelevíziózás első országosan sugárzott szupercsatornája,
- népszerű film- és rajzfilmcsatornák tartoztak,
- de a csoporthoz tartoztak profi sportcsapatok is, például az Atlanta Braves.
A hírtévék atyja, vitorlázó, földbirtokos, bölényvisszatelepítő
Turner emellett világhírű vitorlázó volt; filantróp, aki megalapította az ENSZ Alapítványát; aktivista, aki a nukleáris fegyverek világméretű felszámolásáért küzdött; valamint természetvédő – aki az Egyesült Államok egyik legnagyobb földtulajdonosává vált – sorolja a CNN.
Kulcsszerepet játszott a bölények visszatelepítésében az amerikai Nyugatra. Még "A bolygó kapitánya" (Captain Planet)című rajzfilmsorozatot is ő hozta létre, hogy a gyerekeket környezettudatosságra nevelje.
Ám igazán az a merész elképzelése tette híressé – miután az ötlet végül sikeressé vált –, hogy a világ minden tájáról érkező híreket valós időben, a nap minden órájában elérhetővé tegye
– koronázzák meg az életösszefoglalást.
A CNN-nel kutya-macska viszonyban lévő Donald Trump is megemlékezett róla
Ted Turner haláláról Truth Social-posztjában meleg szavakkal emlékezett meg Donald Trump amerikai elnök, aki a CNN-nel híresen rossz viszonyban van, a következőképp:
Ted Turner, minden idők egyik legnagyobb alakja, most meghalt. Ő alapította a CNN-t, majd eladta, és személyesen is mélyen lesújtotta az üzlet, mert az új tulajdonosok fogták a CNN-t – az ő „gyermekét” –, és tönkretették. A csatorna woke lett, vagyis mindanná vált, amit ő egyáltalán nem képviselt. Talán az új vásárlók, remek emberek, képesek lesznek visszahozni egykori hitelességét és dicsőségét – írta az elnök.
Ettől függetlenül azonban a műsorszórás történetének egyik legnagyobb alakja volt, és a barátom. Valahányszor szükségem volt rá, ott volt mellettem, mindig készen arra, hogy egy jó ügyért harcoljon!
Valamikor a világ egyik leggazdagabb embere volt, hatalmas vagyonát adakozás csökkentette
Ted Turner vagyonát néhány hete 2,3 milliárd dollárra becsülték (700 milliárd forint).
Valamikor ennél sokkal nagyobb vagyona volt. Az 1990-es években, amikor a Turner Broadcasting nevű cége egyesült a Time Warnerrel, 9 milliárdnál is több felett rendelkezett, ami abban az időben elegendő volt hozzá, hogy a leggazdagabbak közt legyen a világon.
A Washington Post így foglalja össze a történetet, amire Donald Trump is utalt:
1996-ban Turner csaknem 7,5 milliárd dollárért eladta a Turner Broadcasting Systemet a Time Warnernek. Ő maga alelnöki címet kapott, névleges felügyeleti szereppel a televíziós műsorok felett. Több mint harminc év után először fordult elő, hogy már nem ő volt a saját főnöke, és gyorsan szembefordult az öltönyös vállalati vezetéssel. Még inkább háttérbe szorult, amikor az AOL 2001-ben több mint 160 milliárd dollárért felvásárolta a Time Warnert, létrehozva a világ legnagyobb médiavállalatát.
"Turner úr, mint a legnagyobb egyéni részvényes, azt látta, hogy személyes vagyona 9 milliárd dollárra emelkedik. A háttérben azonban forrt benne a düh. A dotkomlufi kipukkanása után az AOL értéke meredeken zuhanni kezdett, miközben a céget kormányzati vizsgálatok is sújtották átláthatatlan könyvelési gyakorlata miatt. Turner nyilvánosan ostorozta a vállalat vezetését, majd 2003-ban lemondott az igazgatótanácsi tagságáról" – írja a lap.
Turner rekord 1 milliárd dollárt adományozott az ENSZ-nek, magalapítva az ENSZ Alapítványt, amelynek a honlapja ezt írja bemutatkozásában: Ted Turner médiavállalkozó és filantróp 1998-ban azért alapította meg az ENSZ Alapítványát, mert hitt abban, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete nélkülözhetetlen az emberiség legnagyobb kihívásainak kezelésében és a globális fejlődés előmozdításában.