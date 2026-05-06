Meghalt a hírtévék atyja, aki a nappalikba vitte a háborút

Tallahassee-hez közeli otthonában 87 esztendős korában, családja körében elhunyt Ted Turner. Korszakos médiaalak távozott, aki forradalmasította a televíziós hírújságírást, amikor 1980-ban megalapította a CNN-t, az első 24 órában híreket sugárzó csatornát.

A CNN valójában a Twitter, a közösségi hálózatok és az interaktivitás világának előhírnöke volt

– bővíti tovább Turner érdemeit Ken Auletta, Turner életrajzírója és a New Yorker médiarovatának szerzője.

A Perzsa-öbölháború idején először lehetett élőben követni egy háborút, reklámszünetek nélkül. Láttad a lehulló bombákat, az emberek sikolyait, a szirénázó tűzoltóautókat. Minden azonnal történt. Ez az a világ, amelyben ma élünk. Ennek a világnak ő az atyja

– idézte a The Washington Post.

A gyászoló CNN, amely képgalériában elevenítette fel Ted Turner életét, a következőt írja a hírújságírást forradalmasító alapítójáról:

Az Ohióban született atlantai üzletember – akit szókimondó természete miatt a „Dél Nagyszája” becenévvel illettek – médiabirodalmat épített fel, amelyhez

a kábeltelevíziózás első országosan sugárzott szupercsatornája,

népszerű film- és rajzfilmcsatornák tartoztak,

de a csoporthoz tartoztak profi sportcsapatok is, például az Atlanta Braves.

A hírtévék atyja, vitorlázó, földbirtokos, bölényvisszatelepítő

Turner emellett világhírű vitorlázó volt; filantróp, aki megalapította az ENSZ Alapítványát; aktivista, aki a nukleáris fegyverek világméretű felszámolásáért küzdött; valamint természetvédő – aki az Egyesült Államok egyik legnagyobb földtulajdonosává vált – sorolja a CNN.

Kulcsszerepet játszott a bölények visszatelepítésében az amerikai Nyugatra. Még "A bolygó kapitánya" (Captain Planet)című rajzfilmsorozatot is ő hozta létre, hogy a gyerekeket környezettudatosságra nevelje.

Ám igazán az a merész elképzelése tette híressé – miután az ötlet végül sikeressé vált –, hogy a világ minden tájáról érkező híreket valós időben, a nap minden órájában elérhetővé tegye

– koronázzák meg az életösszefoglalást.

A CNN-nel kutya-macska viszonyban lévő Donald Trump is megemlékezett róla

Ted Turner haláláról Truth Social-posztjában meleg szavakkal emlékezett meg Donald Trump amerikai elnök, aki a CNN-nel híresen rossz viszonyban van, a következőképp: