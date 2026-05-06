Kilőttek a BMW részvényei, özönlenek a megrendelések a debreceni modellre

Összességében javuló eredményességet, Kínában pedig szinten tartást vár a BMW az idei második fél évben, miközben arra számít, hogy az amerikai gyártmányú autókra kivetett európai uniós vámok a nullára csökkennek, ami a bajor autógyártó számára azért lenne kedvező, mert a dél-karolinai üzemében gyártott autói egy részét Európában értékesíti – derül ki a német prémiumautó-gyártó szerdán publikált első negyedéves gyorsjelentéséből.

Kilőttek a BMW részvényei

A bajorok szerint amúgy Donald Trump amerikai elnök sem fogja beváltani legújabb fenyegetését, amely szerint 15-ről 25 százalékra emeli az EU-ban gyártott autókra kivetett vámtarifát.

A BMW részvényei közel 8 százalékkal, 83 euró fölé drágultak szerdán Frankfurtban, ám az év végi záróértékéhez mérten még mindig közel 11 százalékos mínuszban van a kurzus, miközben a szerdai kedvező hangulatban a többi német autórészvény is erősödött, bár nem ilyen mértékben.

Az év második felét, főleg a Neue Klasse elektromos modelljei lendítik majd fel, mivel egymás után vezetik be őket a meghatározó piacokon

– emelte ki Walter Mertl pénzügyi igazgató.

Az autóipari szegmensben a magasabb amerikai vámok és az értékcsökkenési leírások miatt romlott az eredményesség, ám az üzemi árrés elérte az 5 százalékot. A cég globális autóeladásai 3,5 százalékkal, 565 780 darabra csökkentek.

Ugyanakkor a vállalat több mint 50 000 megrendelést regisztrált Európában a Debrecenben gyártott új elektromos BMW iX3 modellre.

Az első negyedévben az autóipari szegmens 777 millió eurós szabad cash flow-ja jelentősen meghaladta az előző évi adatot.

A teljes bevétel azonban 8,1 százalékkal, 31 milliárd euróra esett, alulmúlva a piaci várakozást, míg a nettó profit 23,1 százalékkal, 1,67 milliárd euróra – részvényenként 2,68 euróra – zuhant, felülteljesítve az elemzők előrejelzését.

A 2026-os teljes pénzügyi évre vonatkozóan az igazgatótanács megerősítette korábbi előrejelzését.

A vezetőség továbbra is 4-6 százalékos üzemi árrésre számít az autóipari szegmensben. A szállítások pedig az előző évi szinten maradnak.

Bár a BMW megerősítette az idei évre kiadott előrejelzését, elemzők szerint ezt fenntartásokkal kell kezelni. A prémiumautó-gyártó ugyanis azt feltételezi, hogy

a közel-keleti konfliktus csupán átmeneti lesz,

illetve hogy az európai autókra kivetett amerikai vámokat Washington végül nem emeli meg.

A Bloomberg Intelligence elemzése szerint egyébként a vámemelés 540 millió eurós többletköltséget okozna a BMW-nek.