Kilőttek a BMW részvényei, özönlenek a megrendelések a debreceni modellre
Összességében javuló eredményességet, Kínában pedig szinten tartást vár a BMW az idei második fél évben, miközben arra számít, hogy az amerikai gyártmányú autókra kivetett európai uniós vámok a nullára csökkennek, ami a bajor autógyártó számára azért lenne kedvező, mert a dél-karolinai üzemében gyártott autói egy részét Európában értékesíti – derül ki a német prémiumautó-gyártó szerdán publikált első negyedéves gyorsjelentéséből.
A bajorok szerint amúgy Donald Trump amerikai elnök sem fogja beváltani legújabb fenyegetését, amely szerint 15-ről 25 százalékra emeli az EU-ban gyártott autókra kivetett vámtarifát.
A BMW részvényei közel 8 százalékkal, 83 euró fölé drágultak szerdán Frankfurtban, ám az év végi záróértékéhez mérten még mindig közel 11 százalékos mínuszban van a kurzus, miközben a szerdai kedvező hangulatban a többi német autórészvény is erősödött, bár nem ilyen mértékben.
Az év második felét, főleg a Neue Klasse elektromos modelljei lendítik majd fel, mivel egymás után vezetik be őket a meghatározó piacokon
– emelte ki Walter Mertl pénzügyi igazgató.
Az autóipari szegmensben a magasabb amerikai vámok és az értékcsökkenési leírások miatt romlott az eredményesség, ám az üzemi árrés elérte az 5 százalékot. A cég globális autóeladásai 3,5 százalékkal, 565 780 darabra csökkentek.
Ugyanakkor a vállalat több mint 50 000 megrendelést regisztrált Európában a Debrecenben gyártott új elektromos BMW iX3 modellre.
Az első negyedévben az autóipari szegmens 777 millió eurós szabad cash flow-ja jelentősen meghaladta az előző évi adatot.
A teljes bevétel azonban 8,1 százalékkal, 31 milliárd euróra esett, alulmúlva a piaci várakozást, míg a nettó profit 23,1 százalékkal, 1,67 milliárd euróra – részvényenként 2,68 euróra – zuhant, felülteljesítve az elemzők előrejelzését.
A 2026-os teljes pénzügyi évre vonatkozóan az igazgatótanács megerősítette korábbi előrejelzését.
A vezetőség továbbra is 4-6 százalékos üzemi árrésre számít az autóipari szegmensben. A szállítások pedig az előző évi szinten maradnak.
Bár a BMW megerősítette az idei évre kiadott előrejelzését, elemzők szerint ezt fenntartásokkal kell kezelni. A prémiumautó-gyártó ugyanis azt feltételezi, hogy
- a közel-keleti konfliktus csupán átmeneti lesz,
- illetve hogy az európai autókra kivetett amerikai vámokat Washington végül nem emeli meg.
A Bloomberg Intelligence elemzése szerint egyébként a vámemelés 540 millió eurós többletköltséget okozna a BMW-nek.
Trump csak ijesztgetett
Oliver Zipse vezérigazgató viszont úgy véli, Trump vámfenyegetése csupán Brüsszelnek szóló figyelmeztetés, hogy hajtsa végre a felek (EU–USA) által tavaly nyáron megkötött kereskedelmi megállapodást, amit az EU a következő hetekben várhatóan meg is tesz.
Ha pedig erre sor kerül, a BMW még ebben az évben vámcsökkentést kérhet az Egyesült Államokban a megállapodás egyik cikkelye szerint, amely az amerikai gyáraikból is kiszállításokat teljesítő autóimportőrökre vonatkozik – tette hozzá a vezérigazgató, aki a Trump-adminisztráció jelentős támogatását is hangsúlyozta ebben a kérdésben.
A BMW egyébként Európában teljesít a legjobban, ahol az elektromos modellekre leadott megrendelések több mint 60 százalékkal nőttek az első negyedévben.
A vén kontinensen ráadásul tovább növelték az elektromos járművek népszerűségét az iráni háború miatt megugró olajárak.
Kínában ugyanakkor a többi nyugati gyártóihoz hasonlóan a BMW is piaci részesedése megőrzéséért küzd, mivel a helyi márkák – köztük a BYD és a Xiaomi – legújabb szoftverekkel felszerelt, megfizethető modelljeikkel a prémium szegmensbe is betörnek. A BMW globális autóeladásai az első negyedévben főként a 10 százalékos kínai visszaesés nyomán csökkentek.
S ez a mintázat maradhat az év hátralévő részében is. Míg a BMW továbbra is növekedési potenciált lát Európában és az Egyesült Államokban, Kínában a szinten tartásra összpontosít.
A márka a múlt hónapban a pekingi autószalonon mutatta be az első Neue Klasse modellt, az iX3 SUV kínai változatát.
Idén változások lesznek a BMW élén. Zipse a hónap végén lemond, miután közel hét évet töltött a vállalat élén, és több mint három évtizedet a vállalatnál. Utódja, Milan Nedeljkovic lesz, aki jelenleg a BMW termelési vezetője.