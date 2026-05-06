Hitelezési őrület Magyarországon: soha nem látott ütemben növekszik a személyi kölcsönök száma - mintha nem lenne holnap

Az MNB legfrissebb statisztikái szerint megugrott a személyi hitelek havi szerződéskötési volumene, de ennek oka nem a lakosság rossz pénzügyi helyzete.

Nem csupán a szerződéskötések száma döntött rekordot, de az igényelt összegek is egyre magasabbak.

Megugrott a személyi kölcsönök volumene

Márciusban 121,6 milliárd forint értékben kötöttek személyi kölcsön szerződéseket a magyarok, míg az előző hónapban ez az érték 95,83 milliárd forint volt, így

havi alapon 26,54 százalékos emelkedés figyelhető meg.

Az egy évvel korábbi, 2025. márciusi értékhez képest harmadával emelkedett a hitelvolumen. A friss adat rekordnak számít, a korábbi csúcsot 2025 júliusa jelentette, amikor több mint 107 milliárd forint összegben kötöttek szerződéseket hazánkban a legnépszerűbb fedezetlen hitelre. Ezt a rekordot a legutóbbi, márciusi érték 13,31 százalékkal haladta meg.

Több igénylő, magas hitelösszegek

A márciusi összvolumen növekedése mellett a szerződéskötések száma is magas volt, 33 459 igénylés történt, ami havi összevetésben 26,68 százalékos emelkedést jelent. Bár a szerződések száma 2025 júliusában járt a csúcson, összességében ekkora mennyiségű szabadfelhasználású forrás még nem szabadult a hazai piacra.

Az egy főre jutó átlagos hitelösszeg márciusban 3,62 millió forint volt, ami ugyan nem rekord, de nagyjából megegyezik a februári ugyancsak magas átlagértékkel.

Mi állhat a hitelezési őrület hátterében

A folyamatnak több magyarázata is lehet, de a Bankmonitor szakértői szerint a legvalószínűbb, hogy a kölcsönök számottevő részét felújításra, vagy hitelkiváltásra használják majd fel az emberek.

A trendekből arra lehet következtetni, hogy a tavasz beköszöntével megindul a felújítási szezon, ez pedig forrásbevonást igényelhet a lakosság részéről. Mivel számos javítási munkát csak jó idő esetén lehet elvégezni, ezért a felújítást tervezők jellemzően magasabb hiteligénnyel fordulnak a bankokhoz.

A nagy érdeklődésre az is magyarázatot adhat, hogy az utóbbi időszakban mérséklődött a személyi kölcsönök kamata, így néhány bank már 10 százalék alatti kamatszinttel is kínál hiteleket − mutatott rá Argyelán József a Bankmonitor elemzője, majd hozzátette, hogy ez 2023-hoz és 2024-hez képest 3-4 százalékpontos csökkenést jelent.