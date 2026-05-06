Stratégiai befektetés a DeepSeekbe: Peking legfontosabb alapja szállna be a kínai MI-cégbe
Kína legnagyobb állami hátterű félvezető-befektetési alapja, a China Integrated Circuit Industry Investment Fund („Nagy Alap”) tárgyalásokat folytat a DeepSeekkel egy nagyarányú befektetésről. A megállapodás esetén a kínai mesterségesintelligencia-cég értéke elérheti a 45 milliárd dollárt.
Az alap vezető befektetőként szállna be a DeepSeek első külső tőkebevonási körébe. Mellette a Tencent technológiai óriás is részt venne a finanszírozásban, bár a végleges befektetői összetétel még nem zárult le. A befektetési tárgyalások során a tervezett cégérték rövid idő alatt jelentősen emelkedett: a kör indításakor még 20 milliárd dollár körül volt a becsült érték, ami 45 milliárd dollárra nőhet.
A befektetők a DeepSeek technológiai potenciáljára kívánnak fogadni, annak ellenére, hogy a startup mindeddig nem fókuszált kereskedelmi termékek értékesítésére. Liang Wenfeng, a hangzhoui székhelyű startup milliárdos alapítója is beszállhat a körbe. Vállalati iratok szerint személyes részesedésein és kapcsolt vállalkozásain keresztül a DeepSeek 89,5 százalékát irányítja.
Peking önálló kínai ökoszisztémát építene ki
A Nagy Alap részvétele stratégiai jelentőségű lenne. Az alapot azért hozta létre Peking, hogy erősítse Kína technológiai önállóságát az amerikai exportkorlátozásokkal szemben, különösen a félvezetőiparban. Elsősorban félvezetőberendezésekbe, valamint alapanyagokba fektetett.
Eddig egyetlen más kínai nagy nyelvi modellt fejlesztő céget sem támogatott nyilvánosan. Portfóliójában olyan kulcscégek szerepelnek, mint Kína legnagyobb csipgyártója, az SMIC, valamint a Yangtze Memory Technologies Corp., az ország vezető memóriacsip-gyártója. Fontos megemlíteni, hogy a DeepSeek legújabb V4 modelljét a Huawei Ascend 950PR félvezetőire optimalizálták.
A Huawei MI-csipjeinek eladása idén meredeken emelkedett, és a cég megelőzte az Nvidiát a kínai piacon, mivel az amerikai gyártó fejlett termékei be vannak tiltva az országban. Peking arra számít, hogy a csipgyártók és a modellfejlesztők szoros együttműködése kiépíthet egy önálló kínai ökoszisztémát.
Ez lehetővé tenné az ország versenyképességének fenntartását az amerikai szankciók ellenére.
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint egy ilyen ökoszisztéma veszélyt jelenthet az Egyesült Államok globális technológiai dominanciájára. „Az a nap, amikor a DeepSeek először Huawei-hardveren jelenik meg, szörnyű kimenetel lesz a mi országunknak” – mondta nemrég egy interjúban. A DeepSeek, a Nagy Alap és a Tencent nem reagált a Financial Times megkeresésekre.
A kínai DeepSeek tavaly meglepte a piacokat
A DeepSeek 2025 januárjában vált nemzetközileg ismertté, amikor bemutatta R1 jelű, nyílt forráskódú nagy nyelvi modelljét. A cég szerint az OpenAI fejlesztési költségének töredékéért állította elő, és szinte ugyanolyan szinten képes mindenféle, csetbottól elvárt feladatra. Ráadásul mindezt nyílt forráskóddal teszi.
Ugyanakkor több amerikai elemző és üzletember kétségbe vonta a távol-keleti startup adatainak hitelességét. Elon Musk például tavaly nyilvánosan megkérdőjelezte a cég transzparenciáját és adatainak hitelességét.
Mi a mesterséges intelligencia?
- Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének.
- Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.
- A chatbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy az irányításához nem szükséges emberi beavatkozás.
- Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre, illetve egyre több feladatot képes elvégezni önállóan.
A gazdasági bizonytalanság az utóbbi években állandó kísérőjévé vált a mindennapoknak, miközben egyre nehezebb eligazodni a pénzügyi tanácsok zajában. A Yahoo Finance nemrég a ChatGPT segítségével próbált utánajárni annak, mely pénzügyi készségek jelenthetnek valódi kapaszkodót ilyen időkben.