Komoly vállalást tett Szlovákia: külföldön veti be legjobb vadászgépeit – itt lendülhetnek akcióban

Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe. A szlovákok az F–16-os vadászgépekkel vennének részt a műveletben.
VG/MTI
2026.05.06, 14:15
Frissítve: 2026.05.06, 14:33

Szlovákia a jövő év végén be akar kapcsolódni F–16-os vadászgépeivel a balti országok légterének védelmébe – jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter a Varsóban zajló Defence24 Days konferencián szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe / Fotó: Gokhan Balci / Anadolu / AFP

„Örülök neki, hogy bejelenthetem, a 2027-es év végén be akarunk kapcsolódni a NATO Air Policing missziójába a Baltikumban” – jelentette ki Robert Kalinák. Az észak-atlanti szövetség említett missziójának deklarált célja a saját vadászrepülőgép-állománnyal nem rendelkező balti országok – Litvánia, Lettország és Észtország – légterének védelme.

A szlovák védelmi miniszter közlése szerint Szlovákia azt is tervezi, hogy 2028-tól bekapcsolódik a NATO rotációs légvédelmi missziójába is, amelynek céljára elkülönítenének kettőt a nemrégiben Izraeltől vásárolt Barak MX típusú légvédelmi rendszerből.

Ezek a gépek alkotják a szlovák légi flottát

Szlovákia korábban – 2023-ban, még Eduard Heger ügyvezető kormánya idején – teljes vadászrepülőgép-állományát, 13 darab MiG–29-est, illetve egy Kub légvédelmi rendszert – elajándékozta Ukrajnának, amiért a tárca akkori vezetőjét, Jaroslav Nadot számos bírálat érte, és amivel kapcsolatban 2024-ben Robert Kalinák jelenlegi szlovák védelmi miniszter feljelentést is tett.

Pozsony még néhány évvel ezt megelőzően döntött arról, hogy mintegy másfél milliárd euró értékben 14 darab F–16 Block 70/72 típusú amerikai vadászgépet vásárol légiereje modernizálása céljával. Ezek közül eddig tíz darabot szállítottak le, a legutóbbi három tavaly decemberben érkezett meg az országba. Ezeknek a vadászgépeknek az ország légvédelmébe történő bevonását az idei év során tervezik. Korábbi közlés szerint a szlovák légtér védelmét egyelőre magyar, cseh és lengyel segítséggel látják el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
