UHT-tejet hívtak vissza: ne fogyassza el, ha ilyet vett!

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre.
VG
2026.05.06, 14:15
Frissítve: 2026.05.06, 14:27

A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az alábbi termék képe illusztráció! / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az érintett termékek adatai

  • Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
  • Kiszerelés: 1 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 03. 14.
  • Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
  • Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi – írta cikkében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
