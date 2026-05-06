Óriási baj van, Magyarország máris elbukhatja az évszázad olajüzletét: rejtélyes csoport ütné ki a Molt a nyeregből az utolsó pillanatban – az oroszok dupla pénzt kapnának

Ez lehet Wáberer György bosszúja Magyar Péter ellen: összeveszett az egyik leggazdagabb magyar a Tiszával – így történhetett a 100 milliós botrány a színfalak mögött

Kiderült, mi lehet az oka a különös konfliktusnak. Wáberer György először 100 millió forintot utalt a Tiszának, de senki nem vette észre. Amikor a nagyvállalkozó elismerte a támogatást, Magyar Péter azonnal lerúgta magáról az ügyet. Közben azonban a színfalak mögött történhetett valami, ami egészen más megvilágításba helyezi a nagy összegű adományozás botrányát.
Hecker Flórián
2026.05.06, 17:06

Meglepő konfliktus robbant ki a napokban Wáberer György és Magyar Péter között. A fejlemény azért is volt váratlan a nyilvánosság számára, mert a közelmúltban világossá vált, hogy a korábban a Fidesz-kormányzatban is pozíciót betöltő üzletember a napokban felálló Tisza-kormányhoz pártolt.

Wáberer György bosszúja Magyar Péter ellen: ez lehet az igazság a 100 milliós botrányról / Fotó: Kallus György

Ehhez képest az egyik leggazdagabb magyar – Wáberer Györgyöt a különböző összesítések a 14. helyre teszik 156 milliárd forintos vagyonával –  teljesen váratlanul rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Péter pártját, amikor az ATV-nek adott interjújában a semmiből közölte, hogy

100 millió forintot utalt át a pártnak.

Ebben a műsorban magyarázta el azt is, hogy teljesen tudatos döntés rész volt a részéről, hogy a választási kampányban szólalt csak meg nyilvánosan, ezzel ugyanis a bizonytalan szavazókat akarta befolyásolni.

De azt is elárulta, hogy a több mint 100 millió forintos támogatás mellett személyesen is találkozott Magyar Péterrel. "Egy élhető Magyarországot kérek érte cserébe" – fogalmazott.

Senki nem vette észre Wáberer György 100 millió forintját a Tisza pártban

Talán nem kell különösebben taglani, hogy ezek az információk miért voltak kínosak a Tisza pártnak. Kiderült ugyanis, hogy egy dúsgazdag vállalkozó súlyos összegekkel finanszírozza őket. A politikai és az üzleti élet ilyen összefonódása pedig minimum komoly kérdéseket vet fel.

A miniszterelnök-jelöltnek sok választása nem maradt: azonnal megpróbálta lerúgni az ügyet a Tiszáról és látványosan megszakította a pénzügyi csatornát Wáberer Györggyel.

Május 1-jén bejelentette, hogy a Tisza párt visszautalja a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást, amely állítása szerint választások előtt öt nappal érkezett be. Magyar Péter azt is írta a közösségi oldalán, hogy korábban nem utalt nekik a 14. leggazdagabb magyar.

Ugyanakkor a miniszterelnök-jelölt megfogalmazása különös volt. "Wáberer György nagyvállalkozó tegnap egy interjúban azt állította, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, összességében több mint 100 millió forinttal. 

Miután ez a hír eljutott hozzám, megnézettem, mi igaz ebből.

Nos: a választások előtt 5 nappal valóban átutalt 5-ször 20 millió forintot a Tisza számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit" – olvasható a vonatkozó Facebook-bejegyzésében.

Az aligha hihető, hogy a 100 milliós összeg beérkezése csak akkor vált ismertté a Tisza és annak elnöke előtt, amikor Wáberer Görgy ezt nyilvánosságra hozta. Legalábbis nehezen érthető, hogy egy ekkora összeg – amennyiben az nem kívánatos – az egyik leggazdagabb magyartól, hogy nem tűnt fel három héten keresztül (április 7-től április 30-ig) senkinek a pártban.

Márpedig Magyar Péter egyértelműen kijelentette, hogy még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzájuk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy a rájuk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing. Ezért az összeget most hétfőn visszautalták Wáberer Györgynek.

Sokkal életszerűbb viszont, hogy a milliárdos vállalkozó támogatása pusztán amiatt vált problémássá a Tiszának, mert kiderült. Ha továbbra is rejtve marad a nyilvánosság elől, nem valószínű, hogy ezt az összeget – pláne nem ekkora zajt csapva – valaha is visszajuttata volna Magyar Péter.  

Egészen ezidáig azonban nem volt világos, hogy Wáberer György, milyen okból tárta fel maga a pénzügyi kapcsolatot közte és Magyar Péter között. A Világgazdasághoz most viszont olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre. Értesülésünk szerint 

Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként, méghozzá a közlekedési és beruházási minisztérium élén.

Úgy tudjuk, a milliárdos vállalkozó szerepelt egy szűkített, három jelöltet tartalmazó listán Vitézy Dávid és egy építőipari multi egyik vezetője mellett. Magyar Péter április 24-én ismertette, hogy Vitézy Dávidod kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ezzel pedig eldőlt, hogy Wáberer György nem lesz a Tisza-kormányban miniszter.

Pár nappal később pedig a nagyvállalkozó beismerte a 100 milliós adományt. Az információkat sorbarendezve akár az is elképzelhető, hogy ami történt, az Wáberer György bosszúja lehetett, ami a Tisza párttal való vitája kicsúcsosodása volt.

Hogy lesz-e folytatása, idővel elválik. Mindenesetre Wáberer György hétfőn a Telexnek arról beszélt, a visszautalt összeget már megkapta és továbbutalta az Iványi Gábor vezette közösségnek. "Vállalkozó vagyok, de oligarcha nem, és remélem, hogy a leendő kormány csak azért nem fog senkit megbélyegezni, mert vállalkozó volt az elmúlt 16 évben is" – tette hozzá.

Wáberer Györgyöt írásban, több csatornán is kerestük. Azt kérdeztük tőle, hogy

  • meg tudja-e erősíteni, hogy felmerült a neve miniszterjelöltként a leendő Tisza-kormányban,
  • mérlegelte-e, hogy a tagja legyen a Tisza-kormánynak?

Cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

