Megszólalt Kármán András: a pénzügyminisztert azonnali cselekvésre készteti a költségvetés állapota

Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány nehéz helyzetben vette át az ország irányítását, ráadásul számos korábbi kötelezettségvállalás részletei egyelőre ismeretlenek. A tárca most szigorú belső kontrollal igyekszik helyreállítani a költségvetési fegyelmet.
VG/MTI
2026.05.14, 20:14
Frissítve: 2026.05.14, 21:33

Az államháztartással kapcsolatban ismert tények és a költségvetési tervezés korábbi bizonytalanságai önmagukban is azonnali cselekvést tesznek szükségessé – írta Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: Balogh Zoltán, MTI

Hozzátette: a kormány nehéz költségvetési helyzetben veszi át az ország irányítását, és nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei nekünk egyelőre ismeretlenek. Így a magyar költségvetés pontos állapotáról felelősen információkat a Pénzügyminisztérium és a Tisza-kormány csak további alapos tájékozódás után tud adni – jegyezte meg.

Ismertette, az elmúlt négy évben GDP-arányosan átlagosan közel 6 százalék volt az éves költségvetési hiány. Idén a GDP arányában 3,7 százalékosra tervezett hiány hivatalos prognózisa még a költségvetési év kezdete előtt 5 százalékra ugrott, méghozzá úgy, hogy közben a váratlan kiadásokra betervezett tartalék teljes összegét is előre felhasználták. 

Információink szerint viszont már a leköszönt kormány is 6,8 százalék körüli éves hiánnyal számolt

 – írta. Hozzátette: a Fidesz-kormány 46 alkalommal módosította az Országgyűlés által elfogadott 2026-os költségvetést, 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították azt. Az évközi módosításokkal így összesen 2212 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül a Fidesz-kormány.

Az adatok, a tények és a megalapozottnak tűnő, de még teljes pontossággal nem ismert kötelezettségvállalásokra vonatkozó feltételezések alapján indokoltnak látta a most hivatalba lépett Tisza-kormány, hogy tárgyaljon a fokozott költségvetési fegyelem biztosításáról is.

Döntött arról, hogy a rendes gazdálkodási kört meghaladó, 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzéseket csak a pénzügyminiszter aláírásával lehessen teljesíteni – írta a pénzügyminiszter.

