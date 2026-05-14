Mindenki erre az országra figyel, sorra viszi át a szupertankereket Hormuzon – olyan módszert választott, amit eddig kevesen
Az Eneos Endeavor nevű, óriás nyersolajszállító hajó szerdán késő este az ománi fővárostól, Maszkattól északra kezdte ismét jelezni a helyzetét, miután korábban még a Perzsa-öbölben, Abu-Dzabitól északra jelezte utoljára pozícióját. A hajókövetési adatok alapján a tanker kelet felé, az Arab-tenger irányába haladt tovább.
Nagyon nagy hajó teljes rakománnyal
A jeladásban keletkezett többnapos szünet arra utal, hogy az Eneos Endeavor úgy haladhatott át a Hormuzi-szoroson, hogy közben nem közvetítette nyilvánosan a mozgását. Ez önmagában nem példátlan a kereskedelmi hajózásban, de a térségben áprilisban kialakult háborús kockázatok miatt minden ilyen manővert komoly nemzetközi figyelem övez.
Az Eneos Endeavor február végén érkezett a Perzsa-öbölbe, hogy nyersolajat vegyen fel az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetnél, valamint a kuvaiti Mina al-Ahmadi kikötőben. A merülési adatok alapján a tanker majdnem teljes rakománnyal halad. A Reuters szerint a hajó 1,2 millió hordó kuvaiti nyersolajat és 700 ezer hordó emirátusi Das Blend olajat szállít.
Panamai zászló alatt az Arab-tengeren ragadva
A hajó korábban a japán Kiirét tüntette fel célállomásként, később azonban a hajókövető rendszerekben már az szerepelt, hogy „utasításra vár”. Ez a tengeri fuvarozásban általában azt jelzi, hogy a hajónak nincs végleges vagy nyilvánosan közölt kikötési célpontja. A VesselFinder adatai szerint az Eneos Endeavor panamai zászló alatt hajózik, 2022-ben épült, és az Arab-tenger térségében tartózkodott.
A tanker az ENEOS Ocean Corporation flottalistáján is szerepel. A vállalat hivatalos adatai szerint az Eneos Endeavor egy
- VLCC, vagyis óriás méretű nyersolajszállító hajó,
- 312 137 tonna hordképességgel,
- csaknem 340 méteres hosszúsággal
- és 60 méteres szélességgel.
Az áthaladás Japán szempontjából azért különösen fontos, mert a szigetország energiaszükségletének jelentős részét importból fedezi, és az olajellátásban a Perzsa-öböl továbbra is kulcsszerepet játszik. A Reuters csütörtöki beszámolója szerint az Eneos Endeavor volt a második Japánhoz köthető tanker, amely a február végén kezdődött közel-keleti háború óta átjutott a Hormuzi-szoroson. Az első ilyen hajó az Idemitsu Maru volt, amely április végén haladt át, de akkor a tanker végig sugározta az útvonalát.
Japán építi diplomáciai kapcsolatait a térségben
A Bloomberg beszámolt róla, hogy Tokió az elmúlt hetekben diplomáciai úton is igyekezett biztosítani a japán érdekeltségű hajók biztonságos áthaladását. Sanae Takaichi japán miniszterelnök április végén arról beszélt, hogy Japán minden diplomáciai erőfeszítést megtesz a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságáért, és közvetlenül is egyeztetett Maszúd Pezeskján iráni elnökkel.
A japán kormány mozgástere ugyanakkor korlátozott. Tokió márciusban még nem tervezett katonai kíséretet küldeni a térségbe, részben a japán jogi és alkotmányos korlátok miatt. Ez azt jelenti, hogy Japán jelenleg inkább diplomáciai csatornákon, mintsem katonai jelenléttel próbálja védeni az ellátási útvonalait.
Lőtt sebre ragtapasz a tankerhajó áthaladása
A hajó áthaladása bizonyítja, hogy Hormuzi-szoros továbbra is működik, de a tranzit közel nem tekinthető rutinszerűnek. Minden sikeres áthaladás enyhítheti az ellátási félelmeket, ugyanakkor az, hogy a hajók egy része csak fokozott óvatossággal vagy rejtettebb mozgással közlekedik, jelzi, hogy
a térség kockázati felára továbbra is beépülhet az olajszállítás költségeibe.