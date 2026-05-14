Deviza
EUR/HUF357,78 -0,11% USD/HUF306,47 +0,25% GBP/HUF410,68 -0,7% CHF/HUF391,24 +0,04% PLN/HUF84,34 -0,03% RON/HUF68,8 +0,06% CZK/HUF14,72 -0,03% EUR/HUF357,78 -0,11% USD/HUF306,47 +0,25% GBP/HUF410,68 -0,7% CHF/HUF391,24 +0,04% PLN/HUF84,34 -0,03% RON/HUF68,8 +0,06% CZK/HUF14,72 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1% BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
iráni konfliktus
tankerhajó

Mindenki erre az országra figyel, sorra viszi át a szupertankereket Hormuzon – olyan módszert választott, amit eddig kevesen

Újabb, Japánhoz köthető szupertanker jutott át a Hormuzi-szoroson, miközben a Közel-Keleten továbbra is feszült a biztonsági helyzet. Az Eneos Endeavor napokra eltűnt a hajókövető rendszerekből, majd az Ománi-öbölben bukkant fel újra, ami arra utal, hogy a kőolajszállító a világ egyik legfontosabb tengeri szűkületén jeladás nélkül haladt át.
Csókási Annamária
2026.05.14, 19:19

Az Eneos Endeavor nevű, óriás nyersolajszállító hajó szerdán késő este az ománi fővárostól, Maszkattól északra kezdte ismét jelezni a helyzetét, miután korábban még a Perzsa-öbölben, Abu-Dzabitól északra jelezte utoljára pozícióját. A hajókövetési adatok alapján a tanker kelet felé, az Arab-tenger irányába haladt tovább.

Liberia-flagged oil tanker arrives hajó at Mumbai, India via Strait of Hormuz
A Hormuzi-szoroson hatalmas kockázat átkelni a tankerhajók számára / Fotó: Anadolu via AFP

Nagyon nagy hajó teljes rakománnyal

A jeladásban keletkezett többnapos szünet arra utal, hogy az Eneos Endeavor úgy haladhatott át a Hormuzi-szoroson, hogy közben nem közvetítette nyilvánosan a mozgását. Ez önmagában nem példátlan a kereskedelmi hajózásban, de a térségben áprilisban kialakult háborús kockázatok miatt minden ilyen manővert komoly nemzetközi figyelem övez.

Az Eneos Endeavor február végén érkezett a Perzsa-öbölbe, hogy nyersolajat vegyen fel az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetnél, valamint a kuvaiti Mina al-Ahmadi kikötőben. A merülési adatok alapján a tanker majdnem teljes rakománnyal halad. A Reuters szerint a hajó 1,2 millió hordó kuvaiti nyersolajat és 700 ezer hordó emirátusi Das Blend olajat szállít.

Panamai zászló alatt az Arab-tengeren ragadva

A hajó korábban a japán Kiirét tüntette fel célállomásként, később azonban a hajókövető rendszerekben már az szerepelt, hogy „utasításra vár”. Ez a tengeri fuvarozásban általában azt jelzi, hogy a hajónak nincs végleges vagy nyilvánosan közölt kikötési célpontja. A VesselFinder adatai szerint az Eneos Endeavor panamai zászló alatt hajózik, 2022-ben épült, és az Arab-tenger térségében tartózkodott.

A tanker az ENEOS Ocean Corporation flottalistáján is szerepel. A vállalat hivatalos adatai szerint az Eneos Endeavor egy 

  • VLCC, vagyis óriás méretű nyersolajszállító hajó, 
  • 312 137 tonna hordképességgel, 
  • csaknem 340 méteres hosszúsággal 
  • és 60 méteres szélességgel.

Az áthaladás Japán szempontjából azért különösen fontos, mert a szigetország energiaszükségletének jelentős részét importból fedezi, és az olajellátásban a Perzsa-öböl továbbra is kulcsszerepet játszik. A Reuters csütörtöki beszámolója szerint az Eneos Endeavor volt a második Japánhoz köthető tanker, amely a február végén kezdődött közel-keleti háború óta átjutott a Hormuzi-szoroson. Az első ilyen hajó az Idemitsu Maru volt, amely április végén haladt át, de akkor a tanker végig sugározta az útvonalát.

Japán építi diplomáciai kapcsolatait a térségben

A Bloomberg beszámolt róla, hogy Tokió az elmúlt hetekben diplomáciai úton is igyekezett biztosítani a japán érdekeltségű hajók biztonságos áthaladását. Sanae Takaichi japán miniszterelnök április végén arról beszélt, hogy Japán minden diplomáciai erőfeszítést megtesz a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók biztonságáért, és közvetlenül is egyeztetett Maszúd Pezeskján iráni elnökkel.

A japán kormány mozgástere ugyanakkor korlátozott. Tokió márciusban még nem tervezett katonai kíséretet küldeni a térségbe, részben a japán jogi és alkotmányos korlátok miatt. Ez azt jelenti, hogy Japán jelenleg inkább diplomáciai csatornákon, mintsem katonai jelenléttel próbálja védeni az ellátási útvonalait.

Lőtt sebre ragtapasz a tankerhajó áthaladása

A hajó áthaladása bizonyítja, hogy Hormuzi-szoros továbbra is működik, de a tranzit közel nem tekinthető rutinszerűnek. Minden sikeres áthaladás enyhítheti az ellátási félelmeket, ugyanakkor az, hogy a hajók egy része csak fokozott óvatossággal vagy rejtettebb mozgással közlekedik, jelzi, hogy 

a térség kockázati felára továbbra is beépülhet az olajszállítás költségeibe.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu