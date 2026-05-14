Elsumákolt 10 milliárd eurót a helyreállítási alapból Spanyolország: forrnak az indulatok, mindenki a brüsszeli selyemzsinórt követeli – „véget kell vetni az őrületnek!"
Hatalmas felháborodást váltott ki Spanyolország állítólagos visszaélése az Európai Unió Covid utáni helyreállítási alapjaival, amelyeket a kormányzati nyugdíjkifizetések finanszírozására használhatott fel. Az Európai Bizottság egyelőre Spanyolország mellé állt az egyre élesebb vitában arról, hogy Madrid akár 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást használhatott-e fel nem rendeltetésszerű módon. Ezeket az összegeket eredetileg zöld és digitális projektek finanszírozására szánták a gazdasági fellendülés elősegítése érdekében, ám felmerült a gyanú, hogy a pénzből a nyugdíjrendszer hiányát és szociális kiadásokat fedeztek.
A Politico értesülései szerint az esetleges szabálytalan felhasználás – amelyre a spanyol állami számvevőszék egy májusi jelentésében hívta fel a figyelmet – újra felszínre hozta a Németország és Hollandia által régóta hangoztatott aggályokat, miszerint a szegényebb uniós országok elherdálják a Brüsszel által közös hitelfelvételből előteremtett forrásokat, amelyeket végül uniós szintű adók révén kell majd visszafizetni.
Az Európai Bizottság és a spanyol kormány egyaránt tagadta a szabálytalanság vádját, azzal érvelve, hogy a Covid utáni helyreállítási források előrehozott felhasználása az általános költségvetési szükségletek fedezésére nem sérti a szabályokat. Ugyanakkor a helyreállítási alap bírálói – amelyet 2021-ben hoztak létre, és amely összesen 577 milliárd eurót tesz ki – azonnal rávetették magukat a legújabb fejleményekre.
„Ez ékes bizonyítéka annak, hogy az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap) valójában költségvetési támogatás. Amit korábban a fejlődő országokkal tettünk, azt most már uniós tagállamokkal tesszük” – mondta Dirk Gotink holland konzervatív EP-képviselő a Politiconak.
Az Alternatíva Németországért (AfD) vezetője, Alice Weidel az X-en azt írta: „A német adófizetők pénze finanszírozza a szocialista gazdasági félrevezetést Európában. Véget kell vetni az EU közös adósságőrületének – egy AfD-kormány ezt biztosítani fogja!”
A spanyolok állítják, nem szabálytalan az EU-s források felhasználása
A spanyol kormány – amely nem rendelkezik a költségvetés elfogadásához szükséges parlamenti többséggel – az uniós helyreállítási forrásokat a program céljaival összhangban álló beruházások finanszírozására használta, például zöld és digitális projektekre. Az Európai Bizottság jelentése szerint 2025 végéig Spanyolország már elköltötte az őt megillető 79 milliárd eurós támogatási keret több mint 50 százalékát.
Madrid ugyanakkor tagadja azokat a vádakat, hogy a helyreállítási pénzeket más célokra is felhasználta volna. Közleményükben kiemelték, hogy egyetlen eurót sem használtak fel másra, mint a helyreállítási terv céljaira. A gazdasági minisztérium egy másik illetékese hozzátette, hogy a költségvetés különböző kiadási sorai közötti forrásátrendezések rutinszerűek, teljes mértékben jogszerűek, és összhangban állnak a hazai, valamint az európai uniós szabályozással, és ezek semmilyen módon nem veszélyeztetik a spanyol kormány által vállalt helyreállítási kötelezettségek teljesítését.
A spanyol számvevőszék jelentése azonban európai szintű vitát indított el. Az EU-s pénzek esetleges szabálytalan felhasználásával kapcsolatos gyanú tovább élezheti az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokat, amelyekben a takarékos északi országok állnak szemben a költekező déli államokkal.
Spanyolország az Európai Unió közös adósságkibocsátásának egyik legfőbb támogatójaként lépett fel – vagyis annak a konstrukciónak a híveként, amelyben az Európai Bizottság a 27 tagállam nevében vesz fel hitelt –, és egyike annak a kevés országnak, amelyek támogatják az Európai Bizottság által tavaly nyáron javasolt 1800 milliárd eurós keret növelését.
Az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnöke, Raffaele Fitto – aki a helyreállítási kiadások felügyeletéért is felel – védelmébe vette Spanyolországot. Kiemelte, hogy bár a nyugdíjak és más folyó kiadások finanszírozása nem támogatható a NextGenEU vagy az RRF forrásaiból, a tagállamok ideiglenesen felhasználhatják az RRF-kifizetésekből származó likviditás egy részét más költségvetési kiadások fedezésére.
„Az ilyen pénzkezelési műveletek átmenetiek, és nincsenek hatással az uniós források védelmére” – tette hozzá. A Európai Bizottság illetékesei szerint minden olyan kiadást, amely nem szerepelt a helyreállítási tervben, végül vissza kell téríteni.