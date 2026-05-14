Elsumákolt 10 milliárd eurót a helyreállítási alapból Spanyolország: forrnak az indulatok, mindenki a brüsszeli selyemzsinórt követeli – „véget kell vetni az őrületnek!"

Hatalmas felháborodást váltott ki Spanyolország állítólagos visszaélése az Európai Unió Covid utáni helyreállítási alapjaival, amelyeket a kormányzati nyugdíjkifizetések finanszírozására használhatott fel. Az Európai Bizottság egyelőre Spanyolország mellé állt az egyre élesebb vitában arról, hogy Madrid akár 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást használhatott-e fel nem rendeltetésszerű módon. Ezeket az összegeket eredetileg zöld és digitális projektek finanszírozására szánták a gazdasági fellendülés elősegítése érdekében, ám felmerült a gyanú, hogy a pénzből a nyugdíjrendszer hiányát és szociális kiadásokat fedeztek.

A Politico értesülései szerint az esetleges szabálytalan felhasználás – amelyre a spanyol állami számvevőszék egy májusi jelentésében hívta fel a figyelmet – újra felszínre hozta a Németország és Hollandia által régóta hangoztatott aggályokat, miszerint a szegényebb uniós országok elherdálják a Brüsszel által közös hitelfelvételből előteremtett forrásokat, amelyeket végül uniós szintű adók révén kell majd visszafizetni.

Az Európai Bizottság és a spanyol kormány egyaránt tagadta a szabálytalanság vádját, azzal érvelve, hogy a Covid utáni helyreállítási források előrehozott felhasználása az általános költségvetési szükségletek fedezésére nem sérti a szabályokat. Ugyanakkor a helyreállítási alap bírálói – amelyet 2021-ben hoztak létre, és amely összesen 577 milliárd eurót tesz ki – azonnal rávetették magukat a legújabb fejleményekre.

„Ez ékes bizonyítéka annak, hogy az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Alap) valójában költségvetési támogatás. Amit korábban a fejlődő országokkal tettünk, azt most már uniós tagállamokkal tesszük” – mondta Dirk Gotink holland konzervatív EP-képviselő a Politiconak.

Az Alternatíva Németországért (AfD) vezetője, Alice Weidel az X-en azt írta: „A német adófizetők pénze finanszírozza a szocialista gazdasági félrevezetést Európában. Véget kell vetni az EU közös adósságőrületének – egy AfD-kormány ezt biztosítani fogja!”