Megtört a jég: pár óra alatt több tucat tanker kelt át a Hormuzi-szoroson
Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.
Az iráni elithadsereg parancsnoka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem engedik át az ellenséges országok hajóit. A Tasznim iráni hírügynökség szerint többek között kínai hajók kelhettek át a tengerszoroson. Az átkelési engedély megadását a két ország intenzív erőfeszítései előzték meg, s azokban döntő szerepet játszott Teherán és Peking szoros viszonya és stratégiai partnersége.
A Tasznim nem említett pontos számot, mindössze több kínai hajóról tett említést, amelyek az iráni féllel történt előzetes egyeztetés alapján kelhettek át a szoroson. A kínai hajók átkeléséről szóló jelentés Donald Trump amerikai elnök kínai látogatása idején érkezett.
Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások és a teheráni vezetés térségben véghez vitt ellencsapásai nyomán a Hormuzi-szoroson keresztüli hajóforgalom gyakorlatilag leállt. Teherán hangsúlyozza, hogy a Hormuzi-szorost nem blokkolja, de a hajózási társaságoknak gyakorlatilag díjat kell fizetniük és előzetesen egyeztetniük kell az áthaladásról az iráni hatóságokkal, s csak az iráni partok mentén húzódó, erre kijelölt folyosót használhatják.
Nemzetközi joggal foglalkozó szakemberek szerint az ilyen díjak szedése sérti a szabad átkelés jogát.
Ez nem lesz sétagalopp: csak aknamentes vízben lehet evakuálni a hajókat a Perzsa-öbölben
Evakuációs terv kidolgozásán dolgozik a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), az ENSZ szakosított ügynöksége, mely több száz, az iráni háború óta a Perzsa-öbölben veszteglő hajót érintene. Az IMO képviselője szerint azonban a tervet csak akkor lehet életbe léptetni, ha egyértelmű jelei mutatkoznak a feszültség enyhülésének, és a hajók biztonságosan megközelíthetik a Hormuzi-szorost.