Ilyen is csak Magyarországon történhet meg: levelet írtak Kapitány Istvánnak, hogy emelje az üzemanyagárakat – "A jelenlegi ár a gazdagoknak kedvez"

Neves magyar közgazdászok fordultak nyílt levélben Kapitány Istvánhoz, hogy a gazdasági és energetikai miniszter "a társadalmi és szakmai párbeszéd reményében" vezesse ki a védett üzemanyagárakat. Szerintük a jelenlegi ár fenntartása a gazdagoknak kedvez, és súlyos gazdasági problémákhoz vezethet.
Járdi Roland
2026.05.14, 19:51
Frissítve: 2026.05.14, 20:22

Híres magyar közgazdászok fordultak nyílt levélben Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterhez, hogy  a szaktárca vezesse ki a védett üzemanyagárakat – írja az Infostart. A lap szerint a szakemberek azért szólaltak meg, mert úgy gondolják, hogy ezen a téren is pont az ellenkezőjét kellene tennie a mostani kormánynak, mint amit az előző kormány tett.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke az InfoRádióban elmondta, szerinte a nemzetközi energiaválság, benne az olajválság 

lehetőség arra, hogy ne csökkentsék az üzemanyagárakat, hanem éppen növeljék, hogy a fogyasztás csökkenjen, másképp súlyos bajok lehetnek.

Szerint a másik nagy probléma, hogy ha támogatják az üzemanyagár alacsonyan tartását, akkor döntő mértékben 

a gazdagokat támogatják Magyarországon.

A lakosság leggazdagabb 10 százaléka körülbelül tízszer annyi üzemanyagot használ, mint a legszegényebb 10 százalék, tehát olyanok kapják döntő mértékben ezt a támogatást, akiknek semmi szükségük nincs rá, ez pedig „óriási pazarlás a közpénzekkel”.

A háborús veszélyhelyzet kivezetésével viszont épp törvényi erőre emelkedett a védett üzemanyagár, csakhogy Lukács András szerint ezt a kormány bármikor meg tudja változtatni, akárcsak az alaptörvényt, „ez csak politikai döntés kérdése”.

Hogy milyen hátulütői lehetnek még az 595 forintos benzinárnak, illetve a 615 forintos dízelárnak, arról azt mondta, az egyik legnagyobb veszély, hogy tényleg hiány keletkezik benzinből és gázolajból, aminek most is már számos jele van.

Az emberek helyett a környezetet védené a Levegő Munkacsoport

„Azt olvasni, nem bírják a kis benzinkutak, be fognak zárni. További probléma a környezeti terhelés: ha csökken az üzemanyagár, akkor nő a fogyasztás, nagyobb lesz a légszennyezés. És még egy:

az embereket félrevezetik, azt hiszik, hogy ez fenntartható, hogy a kormány meg tudja állítani a világpiaci folyamatokat, ami nem igaz. A valódi árat mindenki megfizeti, csak egyrészt nem feltétlenül azok, akik az üzemanyagot használják, hanem az összes adófizető,

és nem az üzemanyagárban, hanem valahogy másutt, mert »nincsen ingyen ebéd«, ennek a költségét valamilyen módon mindenképp meg kell fizetni” – hangsúlyozta a Levegő Munkacsoport vezetője.

Hogy mi lesz a levél sorsa annak fényében, hogy egy kivezetésnek társadalmi elégedetlenség is a következménye lehet, arról azt reméli, hogy a kormány megfontolja a kivezetést, ahogy meg is ígérte, hogy a szegényeket fogja támogatni, nem a gazdagokat, és környezetvédelmi-éghajlatvédelmi elkötelezettséget ígért.

Inflációt megemelné egyből a védett üzemanyagárak kivezetése

A Levegő Munkacsoport arról azonban már nem tett említést, hogy milyen hatással lenne a védett üzemanyagárak kivezetése az inflációra. Jelenleg 595 forintban van a benzin és 615 forintban a gázolaj ára maximálva, ezzel szemben a piaci ár 

Tehát a védett árak kivezetése nagyságrendileg 10 százalékos drágulást jelentene az üzemanyagárakban, 

már pedig ökölszabály szerint ekkora áremelkedés 0,5-0,6 százalékkal emeli meg a headline inflációt.

 A közgazdászok érvelésének ugyanakkor van egy másik buktatója is, nevezetesen, hogy ki számít gazdagnak Magyarországon. Jelenleg több mint 4 millió személygépocsi van forgalomban, egy millióval több, mint 16 évvel ezelőtt. Aligha már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak, hogy gépkocsi tulajdonosok legyenek.

 

 


 

