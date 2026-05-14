Deviza
EUR/HUF357,91 -0,07% USD/HUF306,75 +0,34% GBP/HUF411,02 -0,62% CHF/HUF391,39 +0,08% PLN/HUF84,35 -0,02% RON/HUF68,82 +0,09% CZK/HUF14,72 +0,01% EUR/HUF357,91 -0,07% USD/HUF306,75 +0,34% GBP/HUF411,02 -0,62% CHF/HUF391,39 +0,08% PLN/HUF84,35 -0,02% RON/HUF68,82 +0,09% CZK/HUF14,72 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1% BUX132 426,66 +1,03% MTELEKOM2 522 +1,69% MOL3 870 -2,76% OTP42 050 +2,64% RICHTER12 630 +2,02% OPUS295,5 -1,34% ANY7 940 +2,72% AUTOWALLIS150 -1,64% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 252,37 +0,27% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 846,76 +1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
IPO
OpenAI
Sam Altman
tőzsde
mesterséges intelligencia

Már az OpenAI jövő évi parkettre lépését árazhatja az MI csip startup mai antréja

Ma startol a Nasdaqon a Cerebras. Ez a csipgyártó az MI modellek betanítását követő fázisra fókuszál. A parkettre lépés nem csak az IPO 5,55 milliárd dolláros mérete miatt érdekes. A részvény fogadtatása azért izgalmas, mert a Cerebrast támogató OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést.
Faragó József
2026.05.14, 20:15

Ma kezdi a kereskedést a Nasdaqon a Cerebras Systems amerikai csipgyártó, mely 5,55 milliárd dollárt gyűjtött az elsődleges nyilvános részvénykibocsátáson (IPO). A cég tegnap közölte, hogy a 30 millió darab részvény, eredetileg 150-160 dollárra belőtt, árát 185 dollárra emelték. 

csip
A cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Ezek a csipek már a betanítást követő fázist szolgálják

A csip startup, amelyet az OpenAI és Sam Altman támogat, szerdán közölte, hogy 30 napos opciót adott a részvényt jegyzőknek további 4,5 millió részvény megvásárlására. Várhatóan ma kezdik meg a kereskedést a Nasdaq Global Select Marketen, az ajánlat pedig május 15-én zárul.

A cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik. Ez a mesterséges intelligencia betanítását követő fázis, 

amikor a már betanított MI modell, korábban nem látott adatok alapján

  • előrejelzést készít,
  • döntéseket hoz,
  • új tartalmakat állít össze.

Mindez azt célozza, hogy az MI modell reagálni tudjon a felhasználók lekérdezéseire. A mesterséges intelligencia piacon megnőtt a kereslet az ilyen csipekre, melyeken az MI laborok futtatják modelljeiket az alapképzésük után.

Januárban

 az OpenAI több milliárd dolláros megállapodást kötött a Cerebras számítástechnikai kapacitásának megvásárlására.

 Azzal a céllal, hogy csipjeit használja a népszerű ChatGPT chatbot működtetésére. 

A News Corp, mely a The Wall Street Journal és a Dow Jones Newswires tulajdonosa, tartalomlicenc-partnerséget köt az OpenAI-val.
Többek közt a Morgan Stanley és a Citigroup is tanácsadója a Cerebrasnak a tőzsdei bevezetés során.    

A mostani mesterséges intelligencia IPO és

 a Cerebras tőzsdei fogadtatása azért is izgalmas, mert az OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést. 

Az OpenAI legutóbb 852 milliárd dolláros befektetés utáni értékelést (post-money valuation) kapott egy márciusi tőkeemelés során. Ezzel az értékeléssel mindhárom vállalat bőven kimeríti az unikornis startup (1 milliárd dolláros érték feletti vállalat) fogalmát.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu