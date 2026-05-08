Deviza
EUR/HUF354,36 -0,64% USD/HUF300,66 -1,11% GBP/HUF409,84 -0,57% CHF/HUF387,3 -0,58% PLN/HUF83,63 -0,79% RON/HUF67,92 +0,22% CZK/HUF14,57 -0,71% EUR/HUF354,36 -0,64% USD/HUF300,66 -1,11% GBP/HUF409,84 -0,57% CHF/HUF387,3 -0,58% PLN/HUF83,63 -0,79% RON/HUF67,92 +0,22% CZK/HUF14,57 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24% BUX134 545,2 -0,44% MTELEKOM2 442 -4,24% MOL4 164 +0,29% OTP42 180 -0,61% RICHTER12 660 -2,24% OPUS317 -2,46% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 +0,42% BUMIX9 202,37 +0,63% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 811,67 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Királyság
Munkáspárt
Reform UK
Wales

Szakad a Brit-sziget? Száz év után veszített a Munkáspárt Walesben, a függetlenségi párt nyert

A walesi törvényhozás történetében először nem munkáspárti politikus lesz a tartomány miniszterelnöke. Az angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai választásokon a Nigel Farage nevével fémjelzett Reform UK párt nyert nagyot.
VG
2026.05.08, 21:26
Frissítve: 2026.05.08, 22:51

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték – jelenti az MTI.

Stock - Flags Történelmi fordulat: száz év után veszített a Munkáspárt Walesben
Farage pártja előretört, a brit Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett / Fotó: NurPhoto via AFP

Walesben a helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon. Ugyanakkor most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru párté lett a legnagyobb frakció: a párt 43 képviselőt küldhet a cardiffi nemzetgyűlésbe, bár az abszolút többséghez szükséges mandátumot nem sikerült megszereznie.

A Reform UK 34 mandátummal a második legnagyobb erő lett Walesben, míg a Munkáspárt mindössze kilenc helyet szerzett. A konzervatívok hét, a zöldek két, a liberális demokraták egy képviselőt delegálhatnak. A Plaid Cymru vezetője, Rhun ap Iorwerth lesz Wales következő miniszterelnöke, az még kérdéses, hogy koalícióra lép-e egy másik párttal, vagy kisebbségi kormányt alakít. 

Az eddigi walesi kormányfő, a munkáspárti Eluned Morgan nem jutott be a Seneddbe. 

Morgan a vereség után lemondott a walesi Munkáspárt éléről, és katasztrofális eredményként értékelte a választást, amely véget vetett a párt több mint százéves walesi dominanciájának. 

A Nigel Farage vezette Reform UK jelentős előretörést ért el Angliában is, ahol eddig 1257 tanácsi helyet nyert meg és több tanácsi többséget is megszerzett.

A számlálás Skóciában még folyamatban van, de az előrejelzések szerint várhatóan a Skót Nemzeti Párt a legnagyobb párt marad a skót törvényhozásban, míg a Reform UK első alkalommal juthat be. A Munkáspárt és a Konzervatívok várhatóan a valaha volt legrosszabb eredményüket érhetik el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu