Szakad a Brit-sziget? Száz év után veszített a Munkáspárt Walesben, a függetlenségi párt nyert

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték – jelenti az MTI.

Walesben a helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon. Ugyanakkor most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru párté lett a legnagyobb frakció: a párt 43 képviselőt küldhet a cardiffi nemzetgyűlésbe, bár az abszolút többséghez szükséges mandátumot nem sikerült megszereznie.

A Reform UK 34 mandátummal a második legnagyobb erő lett Walesben, míg a Munkáspárt mindössze kilenc helyet szerzett. A konzervatívok hét, a zöldek két, a liberális demokraták egy képviselőt delegálhatnak. A Plaid Cymru vezetője, Rhun ap Iorwerth lesz Wales következő miniszterelnöke, az még kérdéses, hogy koalícióra lép-e egy másik párttal, vagy kisebbségi kormányt alakít.

Az eddigi walesi kormányfő, a munkáspárti Eluned Morgan nem jutott be a Seneddbe.

Morgan a vereség után lemondott a walesi Munkáspárt éléről, és katasztrofális eredményként értékelte a választást, amely véget vetett a párt több mint százéves walesi dominanciájának.

A Nigel Farage vezette Reform UK jelentős előretörést ért el Angliában is, ahol eddig 1257 tanácsi helyet nyert meg és több tanácsi többséget is megszerzett.

A számlálás Skóciában még folyamatban van, de az előrejelzések szerint várhatóan a Skót Nemzeti Párt a legnagyobb párt marad a skót törvényhozásban, míg a Reform UK első alkalommal juthat be. A Munkáspárt és a Konzervatívok várhatóan a valaha volt legrosszabb eredményüket érhetik el.