Rémület a népszerű európai üdülőhelyen: robbanóanyaggal megpakolt ukrán drón vetődött partra – mi lehetett a célpont?

Tüzetes biztonsági vizsgálat indult Görögországban, miután halászok egy ukrán tengeri drónt találtak egy lefkadai barlang közelében. A hatóságok szerint a robbanószerkezettel felszerelt eszközzel valószínűleg orosz olajszállító hajók ellen tervezhettek támadást.

Egy ukrán fejlesztésű tengeri drón sodródott Görögország partjaihoz a fedélzetén detonátorokkal és feltételezett robbanóanyaggal / Fotó: Robert Harding via AFP

Szinte filmbe illő jelenet játszódott le a görögországi Lefkada szigeténél, ahol halászok egy különös, katonai jellegű tengeri szerkezetre bukkantak egy tengerparti barlang közelében.

A görög hatóságok később megerősítették: egy ukrán gyártmányú, pilóta nélküli tengeri drónról van szó.

A Jón-tengeren fekvő sziget közelében talált eszköz az első vizsgálatok szerint egy Magura V3 típusú tengeri drón lehetett. Ez az ukrán fejlesztésű fegyver az elmúlt években több alkalommal is feltűnt az orosz–ukrán háború tengeri műveleteiben, különösen a Fekete-tengeren végrehajtott támadások során.

A görög rendőrség és a parti őrség pénteken közölte: a drónon három detonátort találtak, és felmerült az lehetőség is, hogy robbanóanyaggal volt megrakva. A görög hadsereg ezt hivatalosan még nem erősítette meg, de a helyszínre bombahatástalanító szakembereket és búvárokat küldtek.

A szakértők elsőként a drón akkumulátorait távolították el, hogy csökkentsék az esetleges robbanásveszélyt. Ezután kezdődött meg az eszköz részletes technikai vizsgálata annak megállapítására, hogy pontosan mire használhatták volna a tengeri drónt.

Ukrán támadások szövetséges vizeken

A nyomozás egyik legérzékenyebb része annak feltárása, hogy miként kerülhetett a drón görög vizekre. A hatóságok több forgatókönyvet is vizsgálnak.

Az egyik lehetőség szerint az eszközt orosz olajat szállító hajók ellen tervezték bevetni a Földközi-tenger térségében. Görög parti őrségi források szerint a nyomozók azt próbálják kideríteni, volt-e konkrét célpontja a drónnak, illetve része lehetett-e valamilyen titkos műveletnek.

Egy másik verzió szerint a tengeri drón egy szállítmány része lehetett, amely útközben elveszett vagy leszakadt.

Felmerült az is, hogy az eszköz navigációs vagy kommunikációs hibát szenvedett, emiatt sodródhatott el több száz kilométerre az eredeti útvonalától.

A Magura típusú drónok az ukrán hadviselés egyik legfontosabb új eszközévé váltak az utóbbi időszakban. Ezek a nagy sebességű, robbanóanyag szállítására alkalmas, pilóta nélküli hajók súlyos károkat tudnak okozni hadihajóknak vagy kereskedelmi célpontoknak. Ukrajna korábban több sikeres támadást is végrehajtott velük az orosz flotta ellen.