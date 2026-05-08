Érik az ukrajnai fordulat, Putyin hajlandó leülni az európaiakkal, de van egy felétele

Az Európai Unió vezetői egyre inkább aktívan készülnek arra, hogy közvetlen tárgyalásokat kezdjenek Oroszországgal a háború lezárása érdekében. A Kreml szerint az orosz elnök kész a párbeszédre minden érintettel, de a kezdeményezésnek Európától kell érkeznie.
VG
2026.05.08, 21:00
Frissítve: 2026.05.08, 21:01

Az Európai Unió vezetői egyre inkább fontolgatják a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lezárása érdekében  – árulta el egy magas rangú tisztségviselő a Financial Timesnak.

Megnyílik az út az EU–Oroszország tárgyalások előtt? / Fotó: AFP

A lépés hátterében az áll, hogy több európai fővárosban növekvő elégedetlenség tapasztalható az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak vezetésével zajló béketárgyalások lassú előrehaladása miatt. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szerint van lehetőség az EU és Oroszország párbeszédére, és ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatása is megvan.

Costa hozzátette: a 27 tagállam vezetőivel egyeztet arról, hogyan szervezzék meg legjobban a felkészülést, és milyen kérdéseket kell majd megvitatniuk Oroszországgal, amikor eljön a megfelelő pillanat. Az Európai Unió hagyományos álláspontja szerint Ukrajna nélkül semmilyen döntés nem születhet az ország jövőjéről.

Több uniós vezető attól tart, hogy az EU teljesen kiszorulhat a folyamatból, és végül egy olyan megállapodást kellene elfogadnia, amellyel nem ért egyet. Costa hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem kívánja zavarni a Trump vezette folyamatot.

Nincs egyetértés abban, hogy ki képviselje a 27 tagállamot

Egyes uniós vezetők, például Bart De Wever belga miniszterelnök már felvetették egy Moszkvába vezető kommunikációs csatorna megnyitásának lehetőségét. Ugyanakkor nincs egyetértés abban, hogy ki képviselje a 27 tagállamot, mikor történjen a megkeresés, és milyen ajánlatot tegyenek Putyinnak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken azt mondta: Oroszország kész tárgyalni Európával, de a kezdeményezésnek Brüsszelből kell érkeznie. Moszkva szerint a teljes diplomáciai befagyasztást 2022-ben Brüsszel és egyes európai fővárosok kezdeményezték, nem Oroszország. A legutóbbi európai megkeresésre februárban került sor, amikor francia tisztségviselők jártak Moszkvában eredménytelenül.

A legutóbbi háromoldalú találkozóra február 18-án került sor az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij kedden közölte, hogy Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára Washingtonban tárgyal Trump különmegbízottaival, hogy felgyorsítsák a diplomáciai folyamatot.

