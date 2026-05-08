Ezt senki se érti: Kína csöndben megmenti a világot az olajválságtól – rejtélyes, hogyan csinálják

Miközben a világ példátlan olajhiánnyal küzd, piac minden elképzelhető eszközzel igyekszik úrrá lenni a Hormuzi-szoros lezárása okozta válságon. Ezek között megtalálhatók a Hormuzi-szorost elkerülő vezetékek, a stratégiai tartalékok felszabadítása világszerte, a szankcionált olajra vonatkozó korlátozások enyhítése vagy éppen a keresletet drasztikusan korlátozó intézkedések. Akiről azonban kevés szó esik, pedig nagyságrendileg az egyik legnagyobb szerepet játssza: Kína.

Sokkal kevesebb olajat vesz ki, de hogyan?

Peking döntését nem kísérte hangzatos bejelentés, de a kínai olajimport csöndben a negyedével csökkent az iráni háború kitörése óta. Azonban a Bloomberg írása szerint a visszaesés hogyanjáról keveset tudni, pedig attól függ, hogy mennyire fenntartható az intézkedés. A kínai olajipar dekódolása nem egyszerű feladat, a kereskedők ezért a hiányos hivatalos statisztikákat alternatív adatokkal egészítik ki, melyeket a tankerek mozgásából szűrnek le. A Vortexa adatai

Kína ma már csak napi mintegy 8,2 millió hordónyi olajat vásárol a tankereken, szemben a háború előtti napi 11,7 millió hordóval,

ami talán az egyik legnagyobb ellensúlya lehet a Hormuzi-szoros lezárásának a szaúdi Kelet-Nyugat-vezeték és a stratégiai készletek felszabadítása mellett.

Ráadásul iparági források szerint a kínai állami olajtársaságok továbbadják szállítmányaikat európai és ázsiai versenytársaiknak is, ami egy hiány idején igencsak meglepő. Ez nemcsak a határidős olajárakon éreztette hatását, de ennek hatására a fizikai szállítmányok felára is összeomlott. Mindeközben annak sincs jele, hogy fogyatkoznának a kereskedelmi készletek, sőt az elmúlt hetekben azok növekedése látszott a műholdas felvételeken.

Bár Kína a konfliktus kezdetén megtiltotta feldolgozott terméke importját, időközben ezt az intézkedést is feloldották.

Kína ugyanakkor az iráni háborút megelőzően nyilvánvalóan több olajat vásárolt, mint amire szüksége volt, és a többlet mértékét napi 1 millió hordóra becsülik. A készletezés leállítása tehát részben magyarázatot nyújthat az import csökkenésére.