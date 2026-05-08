Fordulat a győzelem napján: elhallgatnak a fegyverek az ukrán fronton – Trump szerint közeledik a háború vége

Óriási hadifogolycserére készülnek a felek. Donald Trump pénteken háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajnában, amely egybeesne Oroszország győzelem napi ünnepségeivel.
2026.05.08, 20:24
Frissítve: 2026.05.08, 20:31

Donald Trump szerint május 9. és 11. között háromnapos tűzszünet léphet életbe Oroszország és Ukrajna között, amelyhez egy nagyszabású hadifogolycsere is társulna. Az amerikai elnök szerint már Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij is elfogadta a megállapodást, hivatalos megerősítés azonban egyelőre nem érkezett Moszkvából és Kijevből.

Trump says arranging Putin-Zelensky summit
Trump szerint a háromnapos tűzszünetet Zelenszkij és Putyin is elfogadta / Fotó: AFP

Az amerikai elnök pénteken a Truth Socialon jelentette be, hogy Oroszország és Ukrajna háromnapos tűzszünetben állapodhatott meg a hétvégére. 

A fegyvernyugvás május 9. és 11. között tartana, vagyis egybeesne az oroszországi győzelem napi ünnepségekkel.

Trump szerint a megállapodás részeként minden „kinetikus aktivitást” felfüggesztenének, vagyis ideiglenesen teljesen leállnának a katonai műveletek. Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a tűzszünettel párhuzamosan nagyszabású hadifogolycsere történne: Oroszország és Ukrajna egyaránt ezer-ezer foglyot adna át a másik félnek.

Remélhetőleg ez egy nagyon hosszú, halálos és kemény háború végének kezdete lehet

– írta Trump a bejegyzésében.

A kijelentés azért is keltett azonnal nemzetközi figyelmet, mert Trump azt állította: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyaránt elfogadta a javaslatot. Péntek estig azonban sem Moszkva, sem Kijev nem erősítette meg hivatalosan a megállapodás létrejöttét.

Ünnepélyes keretek között indulhat el a háromnapos tűzszünet

A győzelem napja Oroszország egyik legfontosabb állami ünnepe, amelyet minden évben május 9-én tartanak a náci Németország feletti szovjet győzelem emlékére. Az elmúlt években a Kreml különösen nagy hangsúlyt helyezett az ünnepségekre, miközben az ukrajnai háborút is gyakran történelmi és patrióta narratívába illesztette.

Az elmúlt hónapokban többször felmerült ideiglenes tűzszünet lehetősége, de a harcok lényegében folyamatosan zajlottak tovább a frontvonalakon. A fogolycserék ugyanakkor az egyik kevés olyan területet jelentik, ahol Moszkva és Kijev időről időre képes volt együttműködni. Korábban is történtek nagyobb cserék közvetítő országok bevonásával, de az ezer-ezer fős csere az eddigiekhez képest rendkívül jelentős lépésnek számítana.

Fico Moszkvába érkezett, rejtélyes üzenetet szállít Putyinnak: a béke múlhat azon, hogy átadja-e

Fico a győzelem napi megemlékezések mellett Putyinnal is találkozik Moszkvában. Egy szlovák politikus szerint Zelenszkij üzenete is eljuthat a tárgyalásra.

 

