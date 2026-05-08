Orbán Viktor elbúcsúzott

Interjút adott a leköszönő magyar miniszterelnök Pityinger László (Dopeman) YouTube-csatornáján. Orbán Viktor a választási veresége okairól beszélt, és üzenetet fogalmazott meg Magyar Péter számára, akit szombaton várhatóan utódjának szavaz meg az új összetételű magyar Országgyűlés.

Orbán Viktor: a munka egyötöde még hátravolt / Fotó: AFP

A távozó kormányfő – aki korábban egy videóban bemutatta, hol fog szombattól dolgozni – az interjúban elmondta: büszke az elmúlt 16 évre, azt nem fogja „kidobni”.

Orbán Viktor elmondta, mi az, ami fáj a választás után

Kormánya kivezette az országot a válságból – mondta az első negyedéves gazdasági adatokat értékelve. Az MTI összefoglalója szerint hozzátette: szomorúságot érez a vereség miatt, mert a „melót” nem fejezte be. A terv az volt: csinál egy szuverén Magyarországot, amely „a saját tengelye körül forog”, hogy a magyarok munkáján ne idegenek gazdagodjanak.

Húsz év kellett volna, hogy mindez „stabilan megálljon a lábán”, azaz a munka egyötöde volt még hátra.

Sok százezren voltak, akik értették, mit csinál, és nem csak a saját zsebük szerint szavaztak, „ezt hívjuk nemzeti oldalnak”.

Fájdalmas, hogy most ők is egy befejezetlen munkában vannak, mert ez közös munka volt

– mondta Orbán Viktor. Hozzátette, annak drukkol, hogy a kormányzati utód minél kevesebbet bontson le Magyarország megvédett szuverenitásából.

Ezt értük el, és erre kell felkészülni

A miniszterelnök kifejezte: érzi személyes felelősségét az elvesztett választás után, de letargiát nem érez, és tele van energiával, az elmúlt 16 évre pedig büszke. A feladat megérteni, kormánya miért nem kapta meg az elegendő szavazói támogatást.

A Fidesz-kormányzás utolsó negyedévének gazdasági adatairól szólva leszögezte: „A most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból.”

Ilyen balszerencsém is csak nekem lehet

– fűzte hozzá arra utalva, hogy közben elvesztette a választást.

Miközben elvettek 15 ezermilliárd forintot a bankoktól és a multicégektől a magyar családok javára, de óriási erők dolgoztak azon, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék. Az ország többsége nem akarja, hogy kifosszák, itt van hagyománya a nemzeti ellenállásnak, de bízzunk benne, hogy erre nem lesz szükség – mondta.

Megkétszerezték az állami vagyont, az MNB aranytartalékát pedig harmincszorosára növelték. Nem szabad engedni, hogy az új kormány ezt eladja, vagy adókat emeljen – egy kormány sem tud szembemenni az emberekkel, ezért a nemzeti oldalnak fel kell készülnie arra, hogy ami jó, azt megvédje – mondta Orbán Viktor.

Ezért vesztette el a Fidesz kormánya a választást

Személyes felelősségén túl a választási vereség okait elemezve rámutatott: a 40 év fölötti szavazók körében ők nyertek 47-44-re – a 40 év alattiaknál viszont a Tisza Párt 19-75-re. Orbán Viktor szerint a szavazók nemcsak azt utasították el, amit a kormánypártok ajánlottak, hanem őt magát is.