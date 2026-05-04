Sejtelmes posztot tett közzé Orbán Viktor jobbkeze, váratlan fordulat tárult fel – „Ez nem a búcsú ideje!"

„Óriási megtiszteltetés volt Magyarország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő, tehát leghosszabb ideig demokratikus felhatalmazással kormányzó miniszterelnökének kormányában dolgozni – először parlamenti és stratégiai államtitkárként, majd öt éven át politikai igazgatóként. Köszönöm!” – írta hosszú és érzelmes Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs (b) számára megtiszteltetés volt Orbán Viktorral (j) dolgozni / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

A munkát az országgyűlésben nem folytató politikus felidézte, hogy sorba jönnek neki az emlékek az elmúlt időszakból:

„Amikor bebizonyítottuk, hogy a migráció ügyében a magyaroknak van igazunk, amikor egy világjárványon az egész országgal összefogva túljutottunk, amikor a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb gazdasági növekedését hoztuk össze, amikor kiálltunk a béke mellett még akkor is, ha emiatt egyes helyeken a kiátkozás volt az osztályrészünk.

Amikor a nemzeti érdek alapú külpolitikai stratégiát a gyakorlatban is láttuk működni, amikor – bármennyit is kellett küzdeni érte – elértük, hogy a magyarok fizessék a legkevesebb rezsit Európában.

Amikor az iskolában nem engedtük a mobilozást és nemzeti alaptanterv született, amikor újra tele lettek a lelátók a stadionokban, amikor olyan beruházások érkeztek Nyugatról és Keletről, amikről korábban csak álmodhattunk. És a sor még hosszan lenne folytatható…”

Büszke az eredményeikre Orbán Balázs

„Büszkeség volt, hogy amikor a világ legerősebb országainak első embereivel tárgyaltunk, akkor ők milyen tisztelettel fordultak Magyarország felé, és mennyit dicsérték azokat az eredményeket, amiket a magyar emberekkel összefogva közösen elértünk. Nem kétséges, hogy mi, magyarok a történelem főutcáján jártunk, büszkén, őszintén, saját országunk csodás történetét megmutatva, jó hírét építve és érdekeit képviselve.

„Büszkeség volt, amikor láttam, hogyan Orbán Viktor hogyan vívja ki más országok vezetőinek nagyrabecsülését, hogyan játssza ki a bürokraták gáncsoskodását, és hogyan bizonyosodik be szinte minden alkalommal, hogy végig neki volt igaza a legfontosabb kérdésekben. Hogyan dolgozott éjjel-nappal azon, hogy Magyarországon családbarát kormányzás legyen, hogy a magyaroknak mindig egy kicsit könnyebb és jobb legyen, és hogy büszkévé tegye mindenkit saját magyarságára. Közben micsoda beszélgetéseket éltem át – döntő többségében okos, bátor, felkészült emberek között. Mindenki egy nagy, nyílt összeesküvés tagja volt: az ellenfeleink által vesztesnek kikiáltott Magyarország hogyan válhat a mostani évszázad győztesévé.